Perú

Amy Gutiérrez expone su dura batalla contra la depresión y el alcohol: “Quería quitarme la vida”

La intérprete describió los momentos en que recurrió a las bebidas alcohólicas como refugio y agradeció a su familia por acompañarla hasta recuperar estabilidad personal

Amy Gutiérrez relató que atravesó depresión, consumo de alcohol y relaciones tóxicas durante una etapa de su vida.
Amy Gutiérrez relató que atravesó depresión, consumo de alcohol y relaciones tóxicas durante una etapa de su vida.
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Amy Gutiérrez reveló que atravesó una etapa marcada por la depresión, el consumo de alcohol y pensamientos suicidas, una experiencia que vinculó con la falta de autoestima y relaciones que afectaron su salud emocional. La cantante peruana habló de ese periodo en una entrevista con el programa Más Espectáculos, donde también destacó el respaldo que recibió de sus padres.

La exintegrante de Son Tentación afirmó que hoy puede recordar ese momento desde una posición distinta. Según contó, dejó atrás una etapa en la que el trabajo constante, la tristeza y los vínculos dañinos se mezclaron hasta llevarla a una situación límite.

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La artista sostuvo que actualmente se siente estable y enfocada en sus proyectos personales y profesionales. También señaló que prefiere reservar parte de su vida sentimental y mantenerla fuera de la exposición en redes sociales.

El alcohol fue un refugio durante sus jornadas de trabajo

En una conversación con Andrea Llosa, Gutiérrez relató que, durante aquel periodo, tenía una rutina laboral exigente que la mantenía activa hasta la madrugada. En ese contexto, dijo que recurrió al alcohol como una forma de enfrentar la tristeza que sentía.

Todo era de madrugada y no había día en que yo no trabajara. Me refugiaba mucho en el alcohol por la depresión”, expresó la intérprete en el podcast La Capilla. Según su testimonio, entonces se percibía como una persona “insuficiente”, “mala”, “tonta” y “fea”.

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La cantante explicó que esa percepción estaba relacionada con la falta de autoestima y con vínculos que, según manifestó, reforzaban esos sentimientos. “Las relaciones tóxicas que tenía me hacían sentir así”, añadió.

El relato de Gutiérrez puso el foco en un momento de alta exposición laboral, aunque atravesado por problemas personales que no lograba procesar. La artista indicó que acumuló experiencias dolorosas sin encontrar herramientas para enfrentar lo que vivía.

La cantante contó que tuvo pensamientos suicidas

Uno de los pasajes más sensibles de su testimonio fue cuando Amy Gutiérrez reconoció que llegó a pensar en quitarse la vida. La cantante vinculó esos pensamientos con heridas emocionales que se profundizaron a partir de una relación de pareja marcada por el maltrato psicológico.

Yo seguía acumulando estos traumas, estos huecos, estos vacíos. Tenía momentos en los que quería quitarme la vida”, afirmó. También sostuvo que estuvo con personas que la hicieron sentir anulada y que dañaron su percepción sobre sí misma.

Estuve con personas que me mataron en vida, que me hacían sentir que era una estúpida”, dijo la artista al recordar la relación. Gutiérrez no identificó públicamente a la expareja a la que hizo referencia.

La cantante peruana prepara una presentación en el Teatro Nacional mientras avanza con nuevos proyectos musicales.
La cantante peruana prepara una presentación en el Teatro Nacional mientras avanza con nuevos proyectos musicales.

La exvocalista de Son Tentación reconoció, además, que se rodeó de personas que no le ofrecieron orientación ni contención durante esa etapa. “Cometí el error de juntarme con muchas personas que nunca me aconsejaron”, señaló.

Sus padres fueron un sostén en los momentos más difíciles

Durante la entrevista, la artista remarcó el rol de su familia, en especial el de sus padres. Según expresó, ambos permanecieron a su lado cuando su situación emocional era más compleja.

Lo que mejor tengo en el mundo son mis padres. Nunca me abandonaron”, sostuvo. Para la cantante, el apoyo familiar fue determinante para superar los años que definió como los más difíciles de su vida.

También indicó que aprendió de aquellas experiencias y que ahora puede narrarlas sin ocultar el impacto que tuvieron en su bienestar. “Estoy bien hoy, gracias a Dios. Ellos son pieza clave”, añadió en referencia a sus padres.

Amy Gutiérrez prepara una presentación en el Teatro Nacional

Mientras comparte aspectos de su historia personal, Amy Gutiérrez continúa con su carrera musical. La cantante adelantó que prepara una presentación en el Teatro Nacional, donde espera ofrecer un momento especial para el público.

Tiene un momento especial esa noche, así que no lo voy a desaprovechar”, afirmó sobre el espectáculo.

Por otra parte, se refirió a una eventual colaboración entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt. Gutiérrez consideró que un tema conjunto entre ambas salseras podría tener amplia repercusión y representar un mensaje de unión dentro de la música peruana.

Me encantaría escuchar ese dúo, sería explosión”, comentó. También valoró que ambas no hayan descartado la posibilidad de trabajar juntas en el futuro.

La exintegrante de Son Tentación agradeció a sus padres por el apoyo que recibió en los momentos más difíciles.
La exintegrante de Son Tentación agradeció a sus padres por el apoyo que recibió en los momentos más difíciles.

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