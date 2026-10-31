Universitario vs Sport Huancayo se jugará en la ‘Incontrastable’: IPD cambió de decisión y confirmó localía para duelo por Torneo Clausura 2026

Pese a que se informó que el 'Rojo Matador' no podrá ser local en Huancayo, IPD definió la sede del encuentro. (L1 Max)

Guardar

El partido entre Sport Huancayo y Universitario se jugará finalmente en el Estadio IPD de Huancayo, conocido como la Incontrastable, pese a las dudas que surgieron durante las últimas horas.

La incertidumbre se originó por la versión de que el encuentro de la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 debía salir de la ciudad huancaína debido a trabajos previstos en la pista atlética del recinto.

PUBLICIDAD

La información inicial apuntaba a un posible cambio de escenario para este duelo, que tendrá incidencia en el cierre del campeonato.

No obstante, la situación quedó resuelta: el compromiso se desarrollará en Huancayo. Las obras en la pista atlética comenzarán una vez que termine el torneo.

“IPD retrocedió y Sport Huancayo vs Universitario se jugará en la ‘Ciudad Incontrastable’. Finalmente, las obras de renovación de la pista atlética del estadio de Huancayo comenzarán después de disputarse la última fecha del Torneo Clausura. El club local hizo una importante gestión con el IPD para lograrlo”, informó Gustavo Peralta en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Universitario vs Sport Huancayo no cambiará de localía.

Eso sí, la tribuna de oriente no estará habilitada para el choque, de acuerdo con lo informado por un comunicador. El sector no podrá recibir espectadores porque no cuenta con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

“Descartamos cambio de sede”

Sport Huancayo reconfirmó la información de que jugará en la ‘Ciudad Incontrastable’ frente Universitario de Deportes a través de un comunicado. El ‘Rojo Matador’ rechazó el cambio de sede e invitó a sus hinchas a alentar al equipo de sus amores en la recta final del Torneo Clausura 2026.

“Descartamos categóricamente cualquier posibilidad de cambio de sede y ratificamos que el compromiso se disputará en la ciudad de Huancayo, como es habitual. Reafirmamos el compromiso con nuestra ciudad y con todos nuestros hinchas, a quienes esperamos en casa para acompañar al equipo en este importante encuentro”, se lee en el oficio que se publicó en redes sociales.

PUBLICIDAD

Comunicado de Sport Huancayo sobre localía frente Universitario de Deportes.

La lucha de Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026

Sport Huancayo pasó de encadenar siete victorias a perder el liderato en solitario del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Richard Pellejero había consolidado una campaña ascendente, con una mejora en su juego y resultados que lo llevó a competir en la parte alta.

La racha se interrumpió ante Juan Pablo II College en Chongoyape, en un partido marcado por cuestionamientos al arbitraje de Bruno Pérez. El entrenador del conjunto huancaíno expresó su incomodidad por las decisiones tomadas durante el encuentro.

La derrota cortó un ciclo positivo que se había extendido por más de dos meses. Pese a ese resultado, el cuadro de Huancayo se mantiene entre los principales aspirantes, aunque necesitará otros resultados para recuperar la primera posición.

PUBLICIDAD

Sport Huancayo es uno de los líderes del Torneo Clausura con 28 puntos. Crédito: Instagram Sport Huancayo.

Fixture que le resta a Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

- Fecha 15: Sport Huancayo vs FBC Melgar (lunes 2 de noviembre / 11:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Fecha 16: Cienciano vs Sport Huancayo (sábado 7 de noviembre / 20:20 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Fecha 17: Sport Huacayo vs Universitario (programación por confirmar / estadio IPD de Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)