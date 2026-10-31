¿Cómo conseguir entradas gratis para la misa del papa León XIV en Pimentel? LINK de Joinnus

Cada usuario podrá solicitar hasta tres entradas gratuitas para participar en la celebración religiosa que forma parte de la visita apostólica del pontífice al Perú - Créditos: Europa Press.

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Los fieles que deseen participar en el encuentro del papa León XIV con la comunidad católica del norte del país tendrán la oportunidad de asistir gratis a una de las actividades centrales de su visita apostólica al Perú. Se trata de una misa que el líder de la Iglesia Católica celebrará en las pampas de Pimentel, en la región Lambayeque, para la cual se habilitó un registro virtual mediante la plataforma Joinnus. Los interesados deberán completar sus datos personales y obtener una entrada digital que les permitirá acceder al recinto.

La celebración está programada para el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 10:30 a. m. Esta actividad forma parte del recorrido que realizará el sumo pontífice por distintas ciudades del territorio nacional, luego de su llegada a Lima, prevista para el miércoles 11 de noviembre. La jornada en Chiclayo tendrá un significado especial, debido a que Robert Prevost ejerció como obispo de esa diócesis antes de convertirse en papa.

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¿Dónde conseguir las entradas gratis para la misa del papa León XIV?

La inscripción se realiza a través de Joinnus, plataforma digital elegida para gestionar el acceso de los asistentes. El registro gratuito comenzó el viernes 30 de octubre y permite solicitar hasta tres entradas por persona para esta celebración, de acuerdo con la información difundida por la Diócesis de Chiclayo.

Los interesados deben ingresar al siguiente enlace, crear o acceder a su cuenta y completar el procedimiento correspondiente: https://www.joinnus.com/events/art-culture/chiclayo-papa-leon-xiv-santa-misa-en-pampas-de-pimentel-79860

Durante el proceso, cada usuario deberá revisar los espacios disponibles y seleccionar el cuadrante, la puerta y el horario de ingreso que correspondan a su entrada. Es importante verificar cuidadosamente la información antes de confirmar la solicitud, debido a que los boletos serán personales y no se permitirá modificar los datos consignados.

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La misa está programada para las 10:30 a. m. y reunirá a integrantes de la comunidad católica del norte del país en una de las actividades centrales del recorrido papal - Créditos: Joinnus.

¿Cuáles son las condiciones para obtener una entrada?

Para completar el registro, los asistentes deberán proporcionar información personal que permita identificar a cada participante. Las entradas tendrán carácter gratuito, nominal, personal e intransferible. Por esa razón, no podrán utilizarse para facilitar el ingreso de alguien distinto de la persona cuyos datos aparecen en el boleto.

Entre las principales condiciones establecidas para participar en la celebración figuran las siguientes:

Cada entrada estará asociada a una persona y se validará mediante su documento de identidad: DNI, carné de extranjería o pasaporte.

Los menores de edad deberán estar debidamente registrados y acudir acompañados por su padre, madre o un adulto responsable.

No se permitirán modificaciones en los datos personales, el horario ni el tipo de entrada seleccionado durante la inscripción.

Está prohibido revender los boletos o cobrar por ellos. Si se detecta que alguno fue comercializado, quedará anulado sin previo aviso.

Cada asistente deberá presentar el código QR correspondiente, que podrá mostrar desde su teléfono celular o llevar impreso, junto con su identificación.

La organización recomienda conservar la confirmación de Joinnus y comprobar que la información registrada coincida con la del documento que se presentará durante los controles de acceso.

Los fieles podrán asistir gratis a la misa que celebrará el papa León XIV en las pampas de Pimentel, en Lambayeque, el viernes 13 de noviembre de 2026 - Créditos: Europa Press.

Robert Prevost y su paso por el Perú antes de convertirse en el papa León XIV

La relación de Robert Francis Prevost con el Perú comenzó en 1985, cuando llegó al país como misionero de la Orden de San Agustín. Su primera etapa de trabajo pastoral se desarrolló en Chulucanas, Piura, donde permaneció hasta 1986. Posteriormente, continuó su formación y asumió nuevas responsabilidades dentro de la congregación religiosa.

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Años después regresó al territorio nacional para desempeñar distintas funciones eclesiásticas. Entre ellas, destacó su labor en Trujillo, donde ejerció como administrador apostólico y obispo, además de participar en actividades de formación religiosa. En 2014 fue designado administrador apostólico de Chiclayo y, al año siguiente, asumió oficialmente como obispo de esa diócesis.

Su trayectoria también incluyó su nacionalización peruana en 2015. Tras décadas de servicio pastoral, fue elegido papa el 8 de mayo de 2025 y adoptó el nombre de León XIV.