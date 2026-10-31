Perú

La Peña Horadada, la ‘piedra del diablo’ podría ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación, tras pedido de colectivo

El colectivo Salvemos Lima pidió formalmente al Mincul que se considere el monumento por su valor en la tradición oral

La leyenda urbana del diablo, su piedra y un encuentro en Barrios Altos. (Lima, la única)
La leyenda urbana del diablo, su piedra y un encuentro en Barrios Altos. (Lima, la única)
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Piden salvar monumento. El colectivo ciudadano “Salvemos Lima” presentó formalmente una solicitud ante el Ministerio de Cultura para que la Peña Horadada, ubicada en el cruce de los jirones Junín y Cangallo en Barrios Altos, sea declarada bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

El pedido fue presentado el 13 de diciembre del 2025 y se encuentra actualmente en trámite en la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles del Ministerio de Cultura, oficina que evalúa el expediente que sustentará el pronunciamiento técnico en los próximos días.

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El objetivo principal de esta propuesta es obligar al Estado y a la Municipalidad Metropolitana de Lima a adoptar medidas urgentes de protección para este monumento y su entorno inmediato, el cual sufre un severo deterioro, ya que es utilizado como urinario y se ve afectado por residuos sólidos.

Placa que indica dónde está la calle Peña Horadada. (Lima, la única)
Placa que indica dónde está la calle Peña Horadada. (Lima, la única)

Su valor simbólico

Como se conoce, la Peña Horadada posee un gran valor simbólico y de memoria colectiva respecto a las diferentes personas que durante siglos han vivido en Barrios Altos.

Su importancia se evidencia en la persistencia de tradiciones orales, relatos populares y representaciones culturales asociadas a ella. También existen prácticas culturales contemporáneas en torno a la Peña Horadada, como ofrendas. Todo esto refuerza su condición de bien cultural activo y su significado no solamente como un elemento histórico, como símbolo inserto en las dinámicas sociales actuales.

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“Para los integrantes de Salvemos Lima, la Peña Horadada constituye un hito urbano de alto valor histórico, simbólico y cultural, y que su declaratoria puede contribuir a su visibilidad y protección, así como la puesta en valor de esta importante zona de la ciudad”, señala el colectivo.

Las imágenes captadas mediante drones revelaron la acumulación desordenada de enseres y desperdicios en inmuebles de Mesa Redonda, el Mercado Central y Barrios Altos (Créditos: Panamericana TV)

La historia del piedra

Según señala la tradición oral, con la fundación de Lima, a cargo del conquistador español Francisco Pizarro, los peruanos seleccionaron este escenario del país para iniciar sus planes de vida, viendo oportunidades para crecer económicamente ya que lo que la Ciudad de los Reyes se convirtió en el principal núcleo de abastecimiento de productos de primera necesidad.

En el corazón de la metrópoli, y cerca al Mercado Central, se dio vida a una de las leyendas más importantes que marcaron los primeros años de los tiempos coloniales. El relato fantástico tiene su nacimiento en uno de los distritos más tradicionales, Barrios Altos.

Una historia que puede que haya causado dudas entre los más escépticos, aquellos que han logrado ver de cerca uno de los objetos más misteriosos que aún posan en una de las calles de la capital, es de la Piedra del Diablo. Esta es la Peña Horadada, la cual tiene una forma única con un orificio prominente, y recibió el otro nombre que tiene por el misterioso relato que intenta dar una explicación a su formación.

Las tradiciones de la Lima de antaño siguen vigentes entre sus habitantes. (Lima, la única)
Las tradiciones de la Lima de antaño siguen vigentes entre sus habitantes. (Lima, la única)

Según se revela, em una de las manifestaciones religiosas más concurridas por los limeños, una presencia diabólica apareció en el distrito histórico. Esa zona no era un terreno nuevo por explorar, ya que fue el primero que eligió este ángel rebelado contra Dios para aterrar a todo aquel que se cruzara en su camino. Este se creía el ser más espeluznante, considerándose un ente digno de temer.

Durante su casería de víctimas, se topó con una procesión que llevaba en andas al santísimo, el cual estaba rodeado de fieles que en el silencio lo contemplaban. Pero al presenciar su poder divino, pensó rápidamente en cómo esconderse. Se encontró en medio de un laberinto sin salida. Su ira causó que se encendiera en llamas y tropezara con una peña enorme que estaba unida a una pared. Al notar que su tamaño era casi colosal para él, solo atinó a horadarla, creando un hueco que atravesó para continuar con su escapatoria.

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