Docentes de universidades públicas recibirán aumento de S/700: conoce cuánto ganarán según su categoría

Los profesores de dedicación exclusiva o tiempo completo tendrán nuevos salarios según su categoría: principal, asociado y auxiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los profesores ordinarios de las universidades públicas recibirán un incremento de S/700 en sus remuneraciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N.° 232-2026-EF. La medida comprende a quienes pertenecen a las categorías principal, asociado y auxiliar, siempre que desempeñen sus funciones bajo las modalidades de dedicación exclusiva o tiempo completo. Asimismo, contempla disposiciones diferenciadas para el personal contratado y los profesionales que trabajan a tiempo parcial.

La actualización de la escala salarial fue impulsada por el Ministerio de Educación (Minedu), que elaboró y sustentó una propuesta técnica en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta iniciativa se desarrolló en el marco de la Ley N.° 32732 y busca mejorar las condiciones económicas de los profesionales responsables de la enseñanza en las instituciones estatales de educación superior.

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¿Cuánto ganarán los docentes universitarios tras el incremento de S/700?

Con la aplicación de la nueva disposición, los catedráticos ordinarios que trabajan a dedicación exclusiva o tiempo completo tendrán ingresos diferenciados según el nivel académico que ocupan. Las cifras aprobadas representan un aumento de S/700 respecto de las remuneraciones anteriores.

De esta manera, los nuevos montos mensuales quedan distribuidos de la siguiente forma:

Categoría principal: S/9.569,82.

Categoría asociado: S/6.520,50.

Categoría auxiliar: S/5.933.

La escala comprende tres niveles dentro de la carrera universitaria. El rango principal corresponde al nivel superior, seguido por el asociado y, finalmente, el auxiliar. Por esta razón, las cantidades asignadas varían de acuerdo con la posición que ocupa cada profesional dentro de su institución.

En el caso de quienes desempeñan labores bajo la modalidad de tiempo parcial, el pago se calculará proporcionalmente a las horas de trabajo. Esto significa que el importe dependerá de la cantidad de horas asignadas, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

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El incremento para los docentes contratados no será uniforme, pues dependerá de su clasificación y carga horaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasará con los docentes contratados de las universidades públicas?

La disposición también incluye al personal contratado que presta servicios en las instituciones públicas de educación superior. Sin embargo, para este grupo no se contempla una subida uniforme de S/700, como sucede con los profesores ordinarios a dedicación exclusiva o tiempo completo.

En estas circunstancias, la actualización de los ingresos dependerá de la clasificación correspondiente y de la carga horaria de cada profesional. Por consiguiente, el monto que perciba cada trabajador estará sujeto a las condiciones bajo las cuales desarrolla sus actividades académicas.

Este mecanismo establece diferencias de acuerdo con el régimen laboral y el tiempo destinado a las funciones educativas. De esta manera, la medida alcanza tanto a los integrantes de la carrera ordinaria como a los especialistas vinculados mediante contratos.

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Minedu impulsó la aprobación de la nueva escala remunerativa

El Ministerio de Educación señaló que la modificación salarial responde a un trabajo técnico desarrollado conjuntamente con el MEF. La propuesta fue elaborada y sustentada por el sector Educación, que realizó las coordinaciones necesarias para concretar la aprobación de las nuevas cifras.

El Decreto Supremo N.° 232-2026-EF formaliza este proceso de articulación entre ambas entidades y establece las disposiciones relacionadas con los ingresos del personal académico de las universidades estatales.

A través de esta iniciativa, el Minedu busca contribuir al fortalecimiento de la educación superior pública y reconocer la labor de los profesionales responsables de la formación de nuevos especialistas. Su trabajo también comprende el desarrollo de investigaciones y la generación de conocimientos que aportan al crecimiento del país.

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Finalmente, la cartera de Educación reafirmó su compromiso con la mejora de las condiciones remunerativas del sector universitario. La actualización forma parte de las acciones orientadas a reconocer la función que cumplen los catedráticos en la preparación de futuros profesionales y en el desarrollo educativo del Perú.