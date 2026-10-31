¿Laura Bozzo perdió toda su fortuna? Su hija respondió a los rumores sobre sus finanzas y negó que la conductora la mantenga

La hija de Laura Bozzo habló de su hospitalización y negó problemas económicos

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Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo, negó conocer en detalle las finanzas de la conductora y rechazó que su traslado a un hospital de México se deba a una falta de recursos económicos. La joven habló con el programa Amor y fuego luego de que surgieran versiones sobre una presunta pérdida de gran parte del patrimonio que la presentadora acumuló durante su carrera televisiva.

La situación de salud de Laura Bozzo volvió a instalar el debate sobre su presente económico. Las especulaciones crecieron a partir de declaraciones del periodista mexicano Ernesto Buitrón, quien sostuvo que la denominada “Abogada de los pobres” habría dejado atrás la fortuna que consiguió durante sus años de trabajo en Perú y México.

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Victoria de la Fuente fue consultada por Gigi Mitre sobre esos comentarios y evitó referirse de manera concluyente al patrimonio de su madre. “Yo de las finanzas de mi mamá en verdad no sé mucho”, respondió durante la entrevista televisiva.

La hija de la conductora explicó que no participó en la decisión inicial sobre el establecimiento médico al que fue llevada Bozzo. Según contó, esa determinación estuvo en manos de Aarón, el chofer de la presentadora, quien se encontraba con ella en México cuando requirió atención.

El traslado al Hospital General de México fue por recomendación médica

Victoria de la Fuente afirmó que el traslado de Laura Bozzo al Hospital General de México obedeció a una recomendación de los médicos que la atendieron después de una primera intervención. De acuerdo con su explicación, los especialistas consideraron que debía continuar el tratamiento en un centro con mayores recursos.

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“Sé que en ese momento el que tomó la decisión de qué hospital llevarla fue Aarón, porque fue la persona que estaba ahí en México”, expresó la joven. La declaración buscó aclarar una de las dudas que circularon en torno a la hospitalización de la figura televisiva.

La hija de Bozzo negó que la elección del centro médico tuviera relación con dificultades financieras o con la ausencia de un seguro de salud. “Mi mamá está en un lugar que le está dando todo lo que necesita”, sostuvo.

Las declaraciones llegaron después de que algunos comentarios sugirieran que la presentadora habría enfrentado obstáculos para acceder a una atención médica privada. Victoria no confirmó ni descartó que su madre cuente con una póliza, aunque insistió en que recibe el tratamiento necesario.

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La familia de la conductora optó por mantener bajo reserva los detalles del diagnóstico y del procedimiento médico al que fue sometida. La información disponible se centra en que permaneció internada en México y que, tras su evolución, fue trasladada a una habitación.

Victoria de la Fuente viajó desde Estados Unidos para acompañar a su madre

Durante su conversación con Amor y fuego, Victoria recordó que se encontraba en Estados Unidos cuando se enteró de la situación de salud de su madre. Tras recibir la noticia, viajó a México para acompañarla durante la internación.

“Yo he estado en México hace dos semanas. La acaban de poner en cuarto, yo estaba en Estados, me enteré y fui”, relató. También señaló que sus hermanos y ella estuvieron pendientes de la evolución de la conductora.

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La joven respondió además a quienes sostienen que se beneficia de la fama o del dinero de su madre. Aunque no profundizó en esos cuestionamientos, dejó claro que su presencia en México tuvo como prioridad acompañar a Bozzo ante la emergencia de salud.

Laura Bozzo ha mantenido una carrera televisiva de décadas, marcada por programas centrados en conflictos familiares, denuncias y casos sociales. Su exposición pública también derivó en controversias sobre su vida personal, sus disputas legales y su situación financiera.

Las versiones sobre la fortuna de Laura Bozzo cobraron fuerza luego de una conversación entre Ernesto Buitrón y Magaly Medina. El periodista mexicano afirmó que la conductora habría perdido buena parte del dinero que percibió durante sus años de mayor presencia en la televisión internacional.

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Buitrón atribuyó esa situación a gastos elevados, decisiones financieras equivocadas y personas que, según su versión, se habrían aprovechado de ella. “La verdad es que a Laura Bozzo la robaron mucho”, afirmó.

El comunicador recordó el nivel de vida que tuvo la presentadora durante su permanencia en México. Entre otros elementos, mencionó un penthouse en Polanco, una de las zonas de mayor valor inmobiliario de Ciudad de México.

Según Buitrón, el inmueble tenía un valor estimado de entre USD 5 millones y USD 6 millones. También aseguró que el alquiler mensual rondaba los USD 15.000. Además, agregó que Bozzo solía adquirir prendas exclusivas, joyas y relojes de oro de 18 quilates. Esos comentarios alimentaron las versiones sobre un cambio en la situación económica de la conductora, aunque Victoria de la Fuente remarcó que no maneja información directa sobre las cuentas de su madre.

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Por ahora, Laura Bozzo permanece enfocada en su recuperación. Su hija insistió en que la familia la acompaña y que recibe atención médica en un centro preparado para responder a sus necesidades.