Boca Juniors vs River Plate: día, hora y canal TV en Perú del Superclásico de Argentina

Boca Juniors se enfrentará a River Plate en el Superclásico de Argentina. (TNT Sports)

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Boca Juniors y River Plate disputarán el Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina 2026, en uno de los encuentros de mayor expectativa de la temporada.

El conjunto xeneize buscará extender su racha invicta como local frente a su rival histórico. El resultado también tendrá peso en sus aspiraciones dentro del campeonato. Mientras que el ‘millonario’ llegará con la necesidad de conseguir una victoria que le permita avanzar en su lucha por obtener la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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¿Cuándo se juega Boca Juniors vs River Plate?: programación en Perú

Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico este domingo 1 de noviembre de 2026 en La Bombonera de Buenos Aires, en un partido que puede influir en la recta final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Ambos equipos necesitan sumar para asegurar su clasificación a los playoffs y sostenerse en los puestos de vanguardia de la tabla anual. El encuentro comenzará a las 13.00 horas en Perú. En Buenos Aires, el inicio está previsto para las 15.00 horas.

En Ecuador y Colombia también se jugará desde las 13.00 horas. En Venezuela y Bolivia, el horario será a las 14.00 horas. Los aficionados de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay podrán seguir el duelo desde las 15.00.

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Fútbol - Argentina primera División - Torneo Apertura - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - 19 de abril de 2026. Leandro Paredes de Boca Juniors en acción con Anibal Moreno REUTERS/Agustin Marcarian

Canal TV para ver Boca Juniors vs River Plate en Perú

La transmisión de Boca Juniors vs River Plate estará disponible en Perú y Sudamérica a través de ESPN y TNT Sports, de acuerdo con las señales habilitadas por cada operador.

Los aficionados peruanos podrán seguir el Superclásico mediante la señal de ESPN y la plataforma Disney+. TNT Sports también contará con la emisión dentro de su pack fútbol, según la disponibilidad de cada servicio de televisión.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Semi Final - Second Leg - Vasco da Gama v Boca Juniors - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - October 20, 2026 Boca Juniors' Leandro Paredes celebrates scoring their third goal REUTERS/Thiago Ribeiro

¿Cómo llegan Boca Juniors y River Plate al Superclásico de Argentina?

Boca Juniors llegará al Superclásico fortalecido por su triunfo 1-0 ante Independiente en la fecha 14 del Torneo Clausura. Facundo Herrera marcó el único gol en el minuto 88, en un encuentro disputado en el Estadio Libertadores de América.

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El resultado confirmó la continuidad de una serie positiva para el conjunto xeneize en el certamen local. El equipo se mantiene en la pelea tras acumular actuaciones que le permitieron sostener sus aspiraciones.

La preparación para el choque ante River Plate también está atravesada por la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026.

Boca perdió 1-0 frente a Vasco da Gama en La Bombonera, durante la ida de las semifinales, pero revirtió la serie en Río de Janeiro. El cuadro azul y oro ganó 3-1 en el Estadio Maracaná y aseguró su pase al partido decisivo.

El desgaste de esa eliminatoria fue compensado con la rotación del plantel, que respondió en los compromisos de ambas competiciones.

Lautaro Di Lollo de Boca Juniors, en el centro, celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol contra Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana en Río de Janeiro , Brasil, martes Oct. 20, 2026. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Por su lado, River Plate llegará a La Bombonera con una racha favorable en el torneo local. El equipo millonario venció 1-0 a Racing Club en el Estadio Monumental, con un gol de Lautaro Rivero durante la primera mitad.

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Antes, el conjunto de Núñez goleó 3-0 a Belgrano como visitante. Esos resultados reforzaron su posición en la zona alta del Torneo Clausura.

La actualidad local contrasta con la eliminación de River en la Copa Sudamericana a fines de agosto. Independiente Santa Fe lo dejó fuera en los octavos de final tras imponerse por penales.

Desde aquella caída, el plantel dirigido por el cuerpo técnico millonario concentró sus esfuerzos en la competencia nacional. En ese periodo, también consiguió triunfos ante Atlético Tucumán por 2-1 y frente a Racing por 1-0.