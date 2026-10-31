Perú

Día de las Mascotas Fallecidas: flores, velas e imágenes, así fue la ceremonia en Surco

Familias llevaron fotografías, flores, velas y mensajes para recordar a sus animales de compañía durante una ceremonia organizada por la Municipalidad de Santiago de Surco, en el marco de esta fecha conmemorativa

Dos fotografías de perros colocadas entre velas encendidas, flores de varios colores y hojas verdes sobre una tela blanca
Un altar conmemorativo reúne retratos de perros junto a velas encendidas y flores de diversos colores.
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La pérgola de la Plaza de Armas de Surco se transformó el viernes 30 de octubre en un espacio de memoria para perros y gatos que ya no acompañan a sus familias. Con fotografías, flores y velas, centenares de personas participaron en la ceremonia por el Día de las Mascotas Fallecidas, organizada por la Municipalidad de Santiago de Surco.

Desde las 17:00 horas, los asistentes llegaron con imágenes de sus animales de compañía para colocarlas en un altar dispuesto para la ocasión. Las fotos, acompañadas de arreglos florales, reunieron recuerdos de mascotas que formaron parte de distintos hogares del distrito.

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Quiosco de metal con fotografías de perros y gatos colgadas de cordeles, flores amarillas y rojas, y personas reunidas en el interior
Varias personas observan fotografías de perros y gatos colgadas junto a flores y velas en el quiosco de una plaza.

La actividad tuvo como uno de sus momentos centrales la Ceremonia de la luz. Las familias encendieron velas en recuerdo de sus mascotas fallecidas, mientras la convocatoria avanzaba en la plaza. El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, asistió a la jornada.

Las fotografías y los mensajes formaron parte del homenaje en la Plaza de Armas de Surco

Además del altar, la municipalidad instaló el Muro del recuerdo, donde los participantes pudieron escribir mensajes dedicados a los animales que perdieron. El espacio concentró palabras de despedida y agradecimiento de dueños y familias que acudieron con retratos de sus perros y gatos.

Otra de las estaciones fue la denominada Llamada al cielo. En una cabina telefónica acondicionada para la actividad, los asistentes grabaron videos con mensajes simbólicos dirigidos a sus mascotas. La propuesta permitió que cada persona dejara un testimonio audiovisual durante la conmemoración.

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Una mujer con gafas sostiene un portarretratos frente a una mesa decorada con flores, velas y fotografías de animales domésticos
Una mujer sostiene el retrato enmarcado de un perro ante un altar conmemorativo decorado con flores, velas y fotografías de mascotas.

El programa incluyó una bendición para los animales que llegaron con sus familias. La jornada cerró con Cine de patas, una proyección de la película Hachiko al aire libre para los asistentes.

La ceremonia se realizó en el marco de una fecha que la comuna instauró en 2023. Ese año, el Decreto de Alcaldía N.° 021-2023-MSS declaró el 27 de octubre como el Día de Muertos de las Mascotas en el distrito. La actividad de este año correspondió a la cuarta edición de la iniciativa municipal.

Multitud de personas y perros reunidos en una plaza frente a un arreglo floral en forma de corazón y un edificio público
Vecinos y autoridades del distrito de Santiago de Surco se reúnen junto a sus mascotas frente a un arreglo floral en la plaza principal.

El 64,0 % de los hogares peruanos tiene al menos una mascota, según el INEI

El homenaje en Surco se desarrolló en un país donde los animales de compañía tienen presencia en gran parte de los hogares. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó el 8 de septiembre de 2026 que el 64,0 % de los hogares del Perú tiene mascotas, de acuerdo con información oficial de INEI: 64,0% de los hogares del Perú tiene mascotas.

El dato aporta contexto a convocatorias como la realizada en la Plaza de Armas, donde las familias acudieron para recordar a animales que integraron su vida cotidiana. La ceremonia reunió recursos habituales de duelo, como las velas, las flores y las fotografías, adaptados al vínculo entre las personas y sus mascotas.

Durante la misma jornada, la Municipalidad de Santiago de Surco tomó juramento a jóvenes voluntarios que colaborarán con el Albergue Municipal de Mascotas Patrick Ospina y con las campañas de adopción Patitas Felices. El voluntariado apoyará las actividades vinculadas al cuidado y la búsqueda de hogares para animales bajo atención municipal.

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