Carlos Desio ve paralizada su renovación en Sport Boys después de un alarmante declive: decisión final se conocerá al concluir Liga 1 2026

La renovación de Carlos Desio, en juego. - Crédito: Sport Boys

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El fútbol es de momentos. Un día estás sobre una nube y al otro asomándote al desastre. La referencia, hoy en día, está vinculada a un declinante Sport Boys, que, en tiempo récord, ha dejado pasar una oportunidad dorada para unirse a la agrupación que lucha por el Torneo Clausura 2026 y mantenerse firme por la búsqueda de un título doméstico tras cuatro décadas de sequía.

Con un juego empobrecido, puntuales bajo sospecha y una evidente caída libre, la ‘misilera’ se aproxima a una temporada desoladora cuando antes de la ventana internacional de selecciones mostraba alentadoras señales para disputar dos frentes; uno como la Copa de la Liga quedó dinamitado y el otro, aparentemente, en cuestión de tiempo podría acabar destruido.

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Christian Cueva soportando una marca durante el duelo contra Alianza Atlético, en el Callao. - Crédito: Liga 1

Apuntado como el máximo responsable del bajón en Sport Boys es Carlos Desio, quien está viendo peligrar su continuidad en el Callao, según ha adelantado radio Ovación. Pese a reunir, hace no mucho, un firme consenso para seguir en la institución, la actualidad del equipo ha ido desviando el plan inicial.

La deficiencia en juego y resultados —aunada a la avergonzante eliminación de la Copa Caliente, en semifinales, a manos del corajudo Alianza Atlético, su nuevo verdugo en el último tramo del año— ha llevado a las máximas autoridades ha frenar la renovación del profesional argentino cuando era cuestión de tiempo para que firmase su nuevo contrato.

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El cuadro chalaco cayó 3-0 en Piura y quedó eliminado del certamen. Los 'churres' van a la final con Sporting Cristal - Crédito: América.

La medida de emergencia no sígnica que Carlos Desio esté descartado en el Callao ni mucho menos, pero si da a entender que los estamentos analizarán con mayor detenimiento los pros y contras de una extensión laboral; más aún cuando la siguiente temporada llevará un valor agregado por el centenario de la entidad.

Habrá una decisión definitiva no bien culmine la campaña regular de la Liga 1. Mientras tanto, los directivos del Sport Boys esperan que los últimos cinco partidos del Torneo Clausura sirvan para que el equipo del argentino se revitalice y motorice, enfocando su atención en un cupo para acceder a la siguiente edición de la Copa Sudamericana.

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Carlos Desio, hace no mucho, levantó el rendimiento de Sport Boys en Liga 1 2026. - Crédito: A Presión

Desio fue la principal apuesta del área deportiva del Boys para que asuma los mandos de un plantel alicaído por la mala preparación del colombiano De La Pava. Una vez que agarró las riendas del bloque, insufló fútbol, carácter y arrebato.

Aquellas condiciones quedaron muy manifestadas durante los primeros compases del Clausura 2026, donde ‘el primer campeón’ concentró la atención por su manera de codearse con cualquier oponente, presentando, además, efectivos con loable nivel como Hansell Riojas, Hernán Da Campo, Oslimg Mora y Christian Cueva.

El mediocampista le pegó desde fuera del área y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

Fue la histórica victoria 1-0 sobre Sporting Cristal, con la que se rompió una mala racha de 19 años sin triunfar, la que posicionó al Sport Boys como un serio candidato para pelear por la corona del segundo certamen corto de la Liga 1.

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Lamentable, entrando a la etapa decisiva del campeonato nacional, Sport Boys dio señales de perder el rumbo —frente a un Alianza Atlético que, echa sumas y restas, lo pasó por encima en todos los sentidos— y ahora se expone a quedarse sin nada en sus manos.