Transportistas piden pagos sin contacto y otras medidas para frenar extorsiones: Se reunieron con titular del MTC

Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

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El titular del Minsterio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Angello Tangherlini Casal, se reunió con representantes de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao para abordar los casos de extorsión que afectan a conductores, cobradores, empresarios y usuarios del servicio público.

Durante el encuentro, el gremio expuso que las amenazas y ataques contra empresas de transporte repercuten en la operación de las rutas. Según los representantes, algunas compañías enfrentan dificultades para mantener disponibles sus unidades y completar la cantidad de conductores necesaria para cubrir sus recorridos diarios.

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La reunión permitió trasladar a la cabeza del MTC las propuestas del sector ante un problema que ha alterado la rutina de los trabajadores. Los empresarios señalaron que las extorsiones también generan pérdidas económicas y afectan la continuidad del servicio en distintos puntos de Lima y Callao.

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano planteó alternativas vinculadas con el manejo del dinero y el control de las operaciones. Entre ellas figura la incorporación de dispositivos de pago sin contacto en los buses, una medida que busca reducir el uso de efectivo durante los viajes.

El planteamiento apunta a que los pasajeros puedan pagar sus pasajes mediante mecanismos electrónicos. Para el gremio, disminuir el dinero que conductores y cobradores trasladan en las unidades podría reducir su exposición frente a quienes realizan amenazas o cobros ilegales.

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Sede del MTC. Foto: Google Maps

Vieja propuesta

La propuesta de implementar pagos sin contacto ya había sido expuesta por el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, en agosto. En esa oportunidad, el dirigente sostuvo que esta herramienta podría ofrecer una alternativa frente a la compra de cámaras de seguridad.

Los representantes empresariales consideran que las cámaras pueden aportar registros de los hechos, pero remarcan que los sistemas de pago electrónico permitirían reducir la circulación de efectivo dentro de los vehículos. La medida también facilitaría el registro de los ingresos y el seguimiento de las operaciones realizadas por cada unidad.

El encuentro con Tangherlini abordó la posibilidad de incorporar tecnología en un sector donde la cobranza de pasajes suele realizarse de forma directa. El gremio vinculó la propuesta con la necesidad de disminuir riesgos para conductores y cobradores, quienes son los trabajadores que permanecen en contacto con el dinero durante cada recorrido.

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La seguridad se mantiene como una preocupación para las empresas que operan rutas urbanas en Lima y Callao. Las amenazas contra transportistas han generado temor entre trabajadores y han llevado a algunos gremios a evaluar medidas de protesta si el Estado no presenta acciones concretas.

Julio Bretoneche, vocero de Transportes Unidos Sur, manifestó que los empresarios de Lima sur esperan medidas que permitan enfrentar la inseguridad.

“Tenemos confianza en las facultades dadas, pero, creo que en temas de seguridad y decretos de urgencia, se podría haber hecho más”, declaró en diálogo con Exitosa.

El dirigente señaló que los gremios de esa zona mantienen conversaciones sobre una posible paralización indefinida. “Nosotros estamos muy preocupados desde la zona sur y tenemos una concertación sobre un paro indefinido”, afirmó.

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Bretoneche indicó que los transportistas buscan evitar una medida que afecte a los pasajeros y a la actividad económica. Sin embargo, advirtió que el respaldo a esa posibilidad aumenta entre las empresas ante la continuidad de los ataques.

“Mientras no hayan acciones claras del Estado, nos va a llevar a un paro indefinido lo antes posible”, sostuvo.