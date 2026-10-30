Perú

Extraditan desde Argentina a presunto feminicida de una cosmiatra en Surquillo, más de seis meses después del ataque

Luis Andrés Flores Julca fue detenido el 16 de mayo en la provincia argentina de Santa Fe, tras una búsqueda internacional coordinada entre Interpol Lima y las autoridades de ese país

Un hombre de chaqueta deportiva negra y manos tatuadas permanece de pie escoltado por agentes policiales en un recinto cerrado
Luis Andrés Flores Hulca permanece bajo custodia policial tras su extradición desde Argentina hacia Lima para afrontar una investigación por presunto feminicidio agravado. (Composición: Infobae Perú)
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Luis Andrés Flores Julca fue extraditado desde Argentina y ya se encuentra en Lima para afrontar la investigación por el presunto feminicidio de su expareja, la cosmiatra Yajaira Sigueñas. La joven murió semanas después del ataque ocurrido en Surquillo.

La extradición se concretó luego de su captura, ocurrida el 16 de mayo en la provincia argentina de Santa Fe. Según las investigaciones, Flores habría salido de Perú sin dejar registro migratorio tras el hecho ocurrido el 11 de abril.

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El ciudadano peruano deberá cumplir 12 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación fiscal por el presunto delito de feminicidio agravado. Sus familiares de la víctima pidieron que, de establecerse su responsabilidad, se le imponga cadena perpetua.

Cinco hombres de pie en un espacio interior, entre ellos oficiales con chalecos de seguridad policial y aeroportuaria
Agentes de seguridad custodian a Luis Andrés Flores Hulca durante su traslado desde Argentina hacia Perú para responder ante la justicia por presunto feminicidio. (Foto: Perú 21)

Del ataque en Surquillo a una hospitalización de 23 días

El caso se remonta a la noche del 11 de abril, cuando Yajaira Sigueñas fue encontrada dentro de una vivienda de Surquillo con heridas punzocortantes y graves quemaduras. La mujer fue trasladada al Hospital Arzobispo Loayza, donde permaneció internada durante 23 días.

De acuerdo con las pesquisas, Flores Julca habría forzado la cerradura para entrar al inmueble. La hipótesis que manejan los investigadores señala que atacó a su expareja con un objeto punzocortante y luego habría provocado un incendio en la vivienda.

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La cosmiatra falleció el 4 de mayo, pese a la atención médica recibida. Los reportes difundidos durante la investigación indicaron que sufrió quemaduras en el 70 % del cuerpo, daños pulmonares y lesiones cerebrales.

Una joven que regresó de España para trabajar en Perú ahora lucha por sobrevivir. Su expareja, identificado como Luis Andrés Flores, ingresó a la fuerza a su vivienda, la apuñaló y la quemó viva. Las cámaras de seguridad registraron al agresor y la víctima tiene el 70% del cuerpo quemado. | Panamericana

Cámaras, mensajes y movimientos bancarios siguieron el rastro del investigado

La salida de Flores del edificio también forma parte de la investigación. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso y posterior retiro del lugar con una maleta y objetos personales que, según las autoridades, pertenecían a la víctima.

Después del ataque, el investigado habría logrado salir del país sin un control migratorio registrado. Fotografías tomadas en Buenos Aires y mensajes enviados a personas conocidas en Perú permitieron establecer que se encontraba en Argentina.

Las diligencias también incluyeron el análisis de movimientos bancarios y la compra de un celular en ese país. Según la información recogida en la investigación, Flores habría usado recursos de Sigueñas para realizar algunas de esas operaciones.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 50,000 soles por información que conduzca a la captura de Luis Andrés Flores Julca, acusado del feminicidio de su expareja. En otro caso, se dictaron 9 meses de prisión preventiva contra Alberto Mina Quispe por tentativa de feminicidio.| Latina Noticias

Una alerta ciudadana permitió la captura en Santa Fe

El Ministerio del Interior incorporó a Flores Julca al Programa de Recompensas y ofreció S/ 50.000 por información que permitiera ubicarlo. Una alerta ciudadana resultó determinante para que las autoridades argentinas y peruanas identificaran su paradero.

La División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Buenos Aires coordinó el operativo con Interpol Lima. El investigado fue detenido cuando circulaba en bicicleta en la ciudad de Corona, ubicada en la provincia de Santa Fe.

La intervención se ejecutó en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida el 19 de abril. Antes de su traslado a Perú, Flores permaneció bajo custodia de la justicia argentina mientras se tramitaba la extradición.

Flores cumplirá prisión preventiva mientras continúan las diligencias

Tras su llegada a Lima, Flores Julca quedó a disposición del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. La medida de prisión preventiva busca asegurar su presencia durante las investigaciones y no constituye una sentencia.

Durante su salida de Argentina, el investigado vestía una camiseta de la selección de ese país y una casaca negra. “Hasta luego”, dijo al despedirse de las autoridades que lo custodiaban antes de abordar el traslado.

La cosmiatra Yanet Urbano, de 32 años, falleció tras semanas de agonía luego de ser brutalmente atacada por su expareja, Luis Andrés Flores Julca. El sujeto, ahora prófugo, la habría apuñalado y prendido fuego en su vivienda de Surquillo. La familia exige justicia mientras las autoridades han intensificado su búsqueda a nivel internacional.| Ocurre Ahora

La Fiscalía deberá continuar con las pericias, declaraciones y otros elementos reunidos en torno a la muerte de Yajaira Sigueñas. La familia de la víctima mantiene su pedido de que se aplique la máxima pena si la responsabilidad penal de Flores queda acreditada en el proceso judicial.

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