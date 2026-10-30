Midis brinda más de 2.500 servicios gratuitos a comunidades quechuas y aimaras de Puno mediante plataforma itinerante

La embarcación PIAS Lago Titicaca I traslada servicios del Estado hacia comunidades quechuas y aimaras en el distrito de Capachica, en Puno.

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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) brindó más de 2.500 servicios gratuitos a comunidades quechuas y aimaras del distrito puneño de Capachica a través de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Lago Titicaca I. La jornada tuvo lugar en el centro poblado de Yapura y benefició de manera directa a más de 300 personas, según informó el Midis en una nota de prensa citada por la Agencia Andina.

La actividad fue supervisada por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, en el marco del cierre de su visita de trabajo de dos días a la región Puno. Entre las prestaciones ofrecidas figuraron atención médica, odontología, trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI), afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) y orientación en programas sociales.

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La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, interviene en la jornada de atención de las PIAS en el centro poblado de Yapura, Puno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PIAS llegará a cerca de 100 comunidades de Puno

La campaña se desarrolló como cierre de la XIV Semana de la Inclusión Social, un espacio en el que el Midis concentra distintas acciones de atención a poblaciones rurales. Canales explicó que Yapura forma parte de un universo de cerca de 100 comunidades quechuas y aimaras que recibirán estas jornadas, con un alcance que supera las 3.000 personas atendidas en los distintos servicios desplegados.

La funcionaria proyectó, además, que el total de atenciones previstas para todas las comunidades incluidas en el cronograma de las Plataformas Itinerantes de Acción Social asciende a 35.000. “En esta nueva jornada de las PIAS, Yapura forma parte de las cerca de 100 comunidades quechuas y aimaras, beneficiando a más de 3.000 personas que serán atendidas en los distintos servicios”, señaló la ministra, en declaraciones recogidas por Andina.

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Autoridades del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social encabezan la jornada de servicios de la plataforma itinerante en el centro poblado de Yapura, en Puno.

Nuevo centro Cuna Más en Juliaca

Como parte de la misma agenda en Puno, Canales, junto al alcalde de la provincia de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, inauguró el Centro de Cuidado Diurno Pequeños Pasos, un nuevo local del Programa Nacional Cuna Más en Juliaca. El centro cuenta con salas mixtas destinadas al cuidado y aprendizaje temprano de 20 niños de entre 6 y 36 meses, y demandó una inversión de 57.855 soles.

La ministra detalló que, en Juliaca, Cuna Más atiende actualmente a 432 niños distribuidos en 17 centros infantiles, con el respaldo de 192 actores comunales, entre ellos madres cuidadoras. El nuevo local busca reforzar el desarrollo infantil temprano y la atención integral de las familias usuarias del programa.

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La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, interviene en la jornada de atención de las PIAS en el centro poblado de Yapura, Puno.

Cierre de la feria Perú Incluye

Como parte de su agenda en Puno, la ministra Maritza Canales también participó de manera virtual en la clausura de la Feria Regional Perú Incluye, realizada en el marco de la XIV Semana de la Inclusión Social. Durante el cierre, destacó la participación de la comunidad, los emprendedores y los colaboradores del sector.

“Qué alegría verlos y celebrar juntos a nivel nacional esta fiesta del Midis y con tanta participación de la comunidad, de los emprendedores y de todos nuestros colaboradores que trabajan con entusiasmo y vocación de servicio”, expresó la funcionaria, según el comunicado del ministerio.