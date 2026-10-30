Del caldo al broaster: el cuy Merino busca conquistar la gastronomía peruana con una carne de mayor masa muscular, sabor y textura

Descubre el 'Cuy Merino', una innovadora raza de cuy desarrollada por el INIA Perú. Explora sus bondades nutricionales, su carne de alta calidad y su potencial gastronómico. Una alternativa alimenticia sostenible y deliciosa. Agencia Andina

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La producción de cuyes en Perú incorpora una nueva variedad con características orientadas a mejorar el rendimiento de la crianza y la calidad de la carne. Se trata del cuy Merino, una raza desarrollada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La incorporación de esta variedad responde al trabajo de investigación genética que busca obtener animales con mejores condiciones productivas. Entre sus principales características figuran una mayor masa muscular, un crecimiento favorable y una composición de carne que destaca por su infiltración de grasa, un aspecto relacionado con su sabor y textura.

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El desarrollo de esta raza también coincide con los cambios en el consumo de cuy en el país. Este alimento, presente desde hace generaciones en la gastronomía peruana, cuenta con nuevas preparaciones que amplían sus posibilidades en restaurantes y hogares. El caldo y el cuy broaster son algunas de las alternativas que contribuyen a diversificar su consumo.

Qué características tiene el cuy Merino desarrollado por el INIA

El cuy Merino presenta diferencias físicas y productivas frente a otras variedades. Uno de los aspectos que destaca es su mayor masa muscular, característica que permite obtener una cantidad superior de carne por animal. A ello se suma una particular infiltración de grasa, relacionada con la calidad y el sabor del producto.

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Un especialista del Instituto Nacional de Innovación Agraria explicó que esta variedad fue seleccionada por sus condiciones cárnicas: “tiene una mayor masa muscular y sobre todo una infiltración grasa que le da una mayor calidad y un mejor sabor”.

Otra particularidad se encuentra en su pelaje. A diferencia de los cuyes de pelo lacio, el Merino presenta una cobertura más hirsuta, es decir, con una textura menos lisa. Esta característica permite distinguirlo visualmente de otros ejemplares.

Su desarrollo también considera aspectos relacionados con la reproducción y el crecimiento. Según el especialista del INIA, el animal cuenta con una buena velocidad de crecimiento y un número favorable de crías por parto, condiciones que pueden resultar relevantes para los productores dedicados a su crianza.

Adaptabilidad y rendimiento: las ventajas de esta nueva raza de cuy

El cuy Merino representa la cuarta raza desarrollada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), organismo adscrito al Midagri.

La capacidad de adaptación constituye otro de los atributos considerados durante la selección genética del Merino. Esta variedad puede desarrollarse en diferentes condiciones ambientales, lo que amplía las posibilidades de crianza en distintas zonas del territorio peruano.

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El especialista del INIA precisó que se trata de un animal que “se adapta muy, muy fácilmente a diferentes condiciones”. Sin embargo, también identificó una limitación relacionada con las temperaturas elevadas: las condiciones propias de las zonas tropicales con exceso de calor dificultan su adaptación.

La velocidad de crecimiento y el número de crías por parto también forman parte de las características que interesan al sector productivo. Estos factores permiten evaluar el desempeño de los animales en los sistemas de crianza y su aprovechamiento para la producción de carne.

El INIA cuenta con experiencia en el desarrollo de variedades de cuyes y, según explicó uno de sus especialistas, es la única entidad del país que consiguió desarrollar cuatro razas diferentes. El Merino se incorpora a ese grupo como resultado de un proceso de selección genética orientado a mejorar las condiciones del animal.

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Del caldo al broaster: cómo cambia el consumo de carne de cuy en Perú

La nueva raza presenta características que favorecen la calidad, textura y sabor de su carne. Composición: Infobae

La gastronomía peruana también participa en la expansión del consumo de esta carne mediante preparaciones que van más allá de las recetas tradicionales. El caldo de cuy y el cuy broaster forman parte de las alternativas que permiten presentar este alimento en diferentes formatos.

La incorporación de nuevas preparaciones contribuye a que el producto llegue a consumidores con distintas preferencias gastronómicas. Su sabor y textura son dos de los aspectos que pueden favorecer su aceptación, especialmente cuando se ofrecen opciones distintas a las formas habituales de preparación.

Un especialista del INIA destacó la relación entre la gastronomía y el interés por esta carne: “Cada vez hay mayor disposición a consumir esta carne por su calidad, por su sabor y también por lo que se está haciendo desde la gastronomía, que es generar diferentes platos”.

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El consumo también se relaciona con sus características nutricionales. La carne de cuy contiene hierro, un mineral importante para el organismo. Este componente se suma a las cualidades alimenticias que acompañan su presencia en la dieta peruana.

Por qué el cuy Merino es considerado una alternativa para la producción nacional

La nueva raza reúne características vinculadas con la cantidad de carne, el crecimiento, la reproducción y la adaptación ambiental. Su mayor masa muscular y la infiltración de grasa constituyen los principales atributos que el INIA considera al destacar su calidad cárnica.

La selección genética también busca responder a las necesidades de los criadores, quienes requieren animales con condiciones favorables para su aprovechamiento productivo. En ese sentido, el desarrollo del Merino incorpora criterios relacionados tanto con el rendimiento como con las cualidades del alimento que llega al consumidor.

El trabajo de investigación no se limita a la apariencia del animal, sino que considera su desempeño y la calidad de la carne. Entre los atributos señalados figuran su crecimiento, la cantidad de crías por parto y la posibilidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas, con excepción de los ambientes tropicales de temperaturas excesivas.

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