Santiago González destaca la capacidad de reacción de Sporting Cristal para imponerse contra Alianza Lima: “Nos merecíamos el triunfo”

Santiago González destrabó el Sporting Cristal vs Alianza Lima con un gol de último minuto. - Crédito: ITEA

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Santiago González coronó una tarde inolvidable al conducir a Sporting Cristal a una victoria trascendental contra Alianza Lima, en el Rímac. En el tiempo añadido, el atacante dejó su huella —con cierto suspenso— e hizo estallar el feudo de los suyos.

Al término del electrizante choque, el ‘Santi’ compartió sus valoraciones con L1MAX: “Es un partido muy emocionante, fuimos superiores. Ellos encontraron dos goles de contra. Nos merecíamos este triunfo. Hay que seguir de esta manera para conseguir grandes cosas”.

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Sporting Cristal ganó 3-2 a Alianza Lima por Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

El ‘Mágico’ es consciente que no existe más puntos de quiebre en el tramo decisivo del Torneo Clausura 2026 y lo cosechado contra Alianza Lima refrenda una recuperación. “El margen de error es chico, a seguir trabajando, seguir luchando por el objetivo, que este año nos ha costado mucho”, dijo.

“Este equipo dentro del campo no se entrega nunca, da el 103% y nos merecíamos este triunfo, ya a pensar en el duelo del lunes”, sumó.

El delantero puso el 3-2 final en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Antes de retirarse de la entrevista al paso con el canal del fútbol peruano, Santiago González llamó a la afición a que siga respaldando a Sporting Cristal, con el que ha llegado al centenar de presencias.

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“La gente siempre nos ha apoyado, hoy jugamos a estadio lleno, muy contento, solo hay palabras de agradecimiento a ellos y estoy muy contento de cumplir 100 partidos con esta institución, la más grande del Perú, ellos confiaron en mí y estoy muy contento acá, ojalá podamos seguir”, cerró.

Sporting Cristal impuso condiciones ante Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Dramático triunfo

El Torneo Clausura 2026 acaba de encenderse mucho más después de que Sporting Cristal, con mucho heroísmo, lograra imponerse 3-2 ante Alianza Lima, en el estadio Alberto Gallardo. El recinto del Rímac volvía a recibir un partido contra los ‘victorianos’ tras una década y el retorno en casa fue por todo lo alto.

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Pablo Guede presentó una alineación muy particular, introduciendo a Cristian Carbajal y Gaspar Gentile como titulares al igual que Nicolás Díaz, quien ha superado un proceso de laberintitis, pero aún se mantiene convaleciente. El resto, lo esperado.

El cuadro 'celestes' ganó de manera agónica 3-2 a los 'blanquimorados' en el Gallardo - Crédito: L1MAX.

Cristal, entretanto, mantuvo solo once base y solo hizo un cambio, aunque demasiado sustancial y que logró tener mucha influencia en el trámite de la contienda: la presencia de Hernán Barcos en detrimento de Michael Hoyos, quien se ubicó entre los suplentes.

Motivados por la presencia de su público, los ‘celestes’ iniciaron con un dominio importante, asomándose con ataques directos. Manteniendo ese ritmo llegó la apertura del score a través de un golpe de cabeza de Luis Ibérico, tras un pivoteo de Rafael Lutiger al córner botado por Yoshimar Yotún.

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Maxloren Castro en un duelo individual con Marco Huamán. - Crédito: ITEA

Con la ventaja a favor, Sporting Cristal siguió manejando las acciones y causando daños con intencionalidades en ataque de Santiago González; sin embargo, un arrebato de Alianza Lima dio pie para la igualada de Jairo Vélez y posterior remontada de Eryc Castillo.

A puertas de concluir el primer tiempo, Hernán Barcos puso nuevamente tablas en el partido con un espléndido golpeo de cabeza. Para el complemento hubo alternativas para ambos elencos, pero el ritmo creció por el lado local, que acabó adjudicándose el triunfo con un gol agónico de Santiago González.