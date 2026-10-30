Miguel Araujo tras el triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026: “Hay que disfrutarlo”

El defensor atribuye la reacción del plantel al trabajo del técnico Roberto y al respaldo del público, luego de un duelo exigente que deja al equipo rimense en la lucha superior (L1 MAX)

Guardar

El zaguero de Sporting Cristal, Miguel Araujo, atendió a los medios al término del encuentro frente a Alianza Lima y no ocultó el desgaste físico que dejó el partido.

Con las piernas pesadas y el aliento justo, el defensor reconoció que la victoria fue producto del esfuerzo colectivo, de la conducción del entrenador Roberto Mosquera y del empuje que les dio la hinchada desde las tribunas del Alberto Gallardo. “Hay que disfrutarlo”, dijo, antes de poner el foco en lo que viene.

PUBLICIDAD

La reacción del plantel tras el golpe en Cusco

El defensor celeste reconoció que jugar en la altura representa un desgaste importante, pero resaltó la humildad y el esfuerzo del grupo para recuperarse de la derrota en Cusco con un triunfo en el clásico (Sporting Cristal)

El equipo celeste llegó al clásico con una herida fresca. Días antes, había caído 3-1 ante Cusco FC en la altura, un resultado que complicó su posición en la tabla y encendió las alarmas. Araujo no esquivó el tema y reconoció el peso de esa derrota, aunque también señaló los factores que jugaron en contra.

“La altura pega fuertísimo y uno sabe que Cusco, todos los lugares de altura, es pesado”, explicó el defensor. Sin embargo, lejos de quedarse en las excusas, subrayó que el grupo respondió con actitud y trabajo. “Revertir todo eso con la humildad, con el trabajo que el profe Roberto también está haciendo con nosotros”, afirmó, como señal de que el vestuario encontró en la adversidad un motivo para apretar los dientes.

PUBLICIDAD

La victoria ante el cuadro blanquiazul, en ese contexto, tuvo un sabor especial. No solo por los tres puntos que mantienen a Cristal en la pelea por los primeros lugares, sino por la forma en que se consiguieron: remontando, sufriendo y sin rendirse cuando el marcador apretaba.

El papel de la hinchada en los minutos finales

El defensor destacó la conexión entre el plantel y la afición rimense durante una noche exigente. Según contó, los cánticos desde las tribunas les dieron fuerzas para entregar un esfuerzo más y quedarse con el triunfo. (Sporting Cristal)

Uno de los momentos más reveladores de la charla con Araujo fue cuando describió lo que sintió en los instantes finales del partido. El cansancio era visible, las reservas físicas estaban al límite y el oxígeno escaseaba. En ese escenario, el jugador señaló que fue la voz de los aficionados la que les dio el último empujón.

PUBLICIDAD

“Ya no nos faltaba... nos faltaba oxígeno, las piernas estaban cansadas, el cuerpo estaba cansado. Y escuchar a la gente que nos motivaba, que nos alentaba, dimos un poquito más y lo ganamos, porque esto es así”, relató el defensor con la emoción todavía a flor de piel.

El Alberto Gallardo, que se convirtió en el escenario de uno de los duelos más intensos del torneo según el propio Araujo, funcionó como un factor diferencial. La presión de las tribunas, los cánticos y el aliento constante del público rimense se transformaron en combustible cuando el tanque ya estaba casi vacío.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, Araujo respaldó las palabras que su compañero Leandro Sosa había expresado minutos antes ante los micrófonos. “‘Lea’ tiene unas frases muy buenas. No hay que dejar de creer, hay que seguir, este es el camino. No hay que bajar los brazos”, reprodujo el zaguero, añadiendo que la fortaleza del grupo radica en la rutina diaria: “Levantarse todos los días, ir a entrenar, ese ambiente que tiene este grupo humilde hace que estos resultados se den.”

Los próximos desafíos y el silencio ante la polémica

Tras imponerse en el clásico, el defensor celeste pidió disfrutar el resultado antes de concentrarse en una agenda que incluye otro viaje a la altura y tres partidos importantes para el equipo. (Sporting Cristal)

Con la euforia del triunfo todavía presente, Araujo también miró hacia adelante. El calendario de Sporting Cristal no da respiro: el lunes recibe a Cajamarca en condición de local, luego viaja nuevamente a la altura para enfrentar a ADT en Tarma y cierra el tramo con Cienciano. Un tridente de compromisos que exigirá al máximo a un plantel que, según el propio defensor, todavía tiene margen para crecer como visitante en escenarios de altitud.

PUBLICIDAD

“Vamos primero con Cajamarca aquí. Hay que disfrutarlo también porque ha sido un partido durísimo. Alianza viene bien, viene mejorando partido tras partido. Creo que ha sido uno de los partidos más duros que nos ha tocado vivir acá en el Gallardo. Pero nosotros nos quedamos con los tres puntos y merecido lo tenemos”, sostuvo el defensor.

Antes de retirarse, el periodista le consultó sobre un altercado que se registró al término del encuentro entre Hernán Barcos y Pablo Guedes, dos de los protagonistas del partido. Araujo prefirió no opinar. “Lo que nos dice es que va a saludarlo y él le quita la mano y después lo quiso encarar, pero yo no puedo hablar más del tema porque no vi nada. Y creo que sería un error comentar algo que yo no lo veo”, cerró el defensor, con la misma sobriedad con la que encaró el partido: sin estridencias y con los pies en la tierra.

PUBLICIDAD