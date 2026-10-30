Papa León XIV en Cusco: agenda confirmada del 15 de noviembre para su encuentro en Sacsayhuamán y el rezo del Ángelus

Un montaje sitúa al papa León XIV frente al centro histórico de Cusco en el marco de la visita oficial programada para noviembre. (Infobae Perú)

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El papa León XIV llegará a Cusco el domingo 15 de noviembre como parte de su visita apostólica a Perú, en una jornada que combinará un encuentro masivo con fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y el rezo del Ángelus frente a la Catedral de la ciudad. El pontífice arribará al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete a las 10:00 a.m., según el itinerario oficial confirmado por la organización.

La actividad en la capital inca se desarrolla en el marco de la gira del Sumo Pontífice por el país, que se extiende del 11 al 16 de noviembre e incluye además paradas en Lima, Chiclayo, Cajamarca y Pucallpa. Una comitiva del Vaticano realizó en los últimos días una inspección final en Cusco y ratificó la planificación prevista, sin introducir cambios sustanciales al esquema organizativo.

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El papa León XIV saluda con la bandera de Perú y la ciudad de Cusco al fondo, en el marco de las medidas oficiales por su visita al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sacsayhuamán reunirá a miles de fieles

El punto central de la jornada será el encuentro de León XIV con fieles y representantes de la piedad popular en la explanada del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Las estimaciones sobre el aforo varían según la fuente consultada: mientras un reporte difundido por La República proyectó una concurrencia de entre 80.000 y 85.000 personas, otro de ATV calculó la presencia de unas 75.000.

Durante la inspección final, la delegación vaticana descartó la instalación de un helipuerto en el recinto arqueológico, al considerar que no será necesario para el desplazamiento del pontífice. La organización confirmó también la ruta de ida y vuelta entre el aeropuerto y los puntos de encuentro, sin modificaciones respecto del plan anunciado previamente.

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La figura del Papa León XIV o su enviado saluda sobre el fondo del Parque Arqueológico de Saqsayhuamán en Cusco, lugar evaluado para una visita apostólica. (Composición: Infobae Perú)

Espacios alternativos para los asistentes

Para quienes no logren acceder a la explanada de Sacsayhuamán o a la Plaza Mayor, las autoridades habilitarán puntos adicionales de concentración. Según el esquema confirmado, los dispositivos contemplan:

La Plaza Regocijo , con dos pantallas gigantes para seguir la transmisión de las actividades papales.

La Plaza San Francisco , también equipada con dos pantallas.

La Plaza Mayor de Cusco, con dos pantallas adicionales, donde se calcula un aforo cercano a 35.000 personas.

El ingreso a estos espacios alternativos no requerirá código QR, de acuerdo con lo informado por la organización del evento.

El papa León XIV celebra un audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Ángelus frente a la Catedral de Cusco

Tras el encuentro en Sacsayhuamán, el pontífice rezará el Ángelus en la explanada frente a la Basílica Catedral de la Asunción. Inmediatamente después, a las 11:45 a.m., se trasladará a la Plaza Mayor para protagonizar el tradicional cambio de sudario del Señor de los Temblores, conocido popularmente como el Taytacha, patrón jurado de Cusco. La prenda, confeccionada especialmente en el Vaticano y traída desde Roma, será entregada en un acto que la organización describió como un gesto de integración entre la religiosidad andina y la fe católica.

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Para la ceremonia, la venerada imagen saldrá del templo y estará acompañada por la Virgen Dolorosa, según confirmaron los últimos ajustes al programa. Posteriormente, ya en el complejo arqueológico de Sacsayhuamán, el Papa entregará una rosa de oro a la Virgen de Belén, cuya imagen llegará con anticipación al lugar. Con miras al operativo de la jornada, las autoridades locales y la Policía Nacional iniciaron el acondicionamiento de la ruta que recorrerá el papamóvil desde el aeropuerto hasta ambos puntos, mientras que la Iglesia católica convocó a más de 6.000 voluntarios de entre 18 y 45 años para conformar un cordón humano de seguridad, orden y orientación.

El papa León XIV saluda a los fieles antes de su viaje a Perú, donde presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Andina)

Pucallpa, siguiente destino de la jornada

Una vez concluida la actividad en Cusco, el papa León XIV continuará su recorrido hacia Pucallpa, donde se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Esa misma tarde celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, antes de retomar el itinerario que lo llevará, al día siguiente, de regreso a Lima para la ceremonia de despedida de su visita a Perú.

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La llegada de un pontífice a Cusco no constituye un hecho inédito para la ciudad. En 1985, durante su primera visita a Perú, Juan Pablo II estuvo en la capital inca y encabezó allí una celebración religiosa, en un antecedente que la organización actual ha evocado como parte del significado histórico de la nueva visita papal.

Un montaje combina a un prelado con vestiduras blancas que saluda al público y la plaza central con el letrero de la ciudad de Pucallpa en Perú.