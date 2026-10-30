Perú

Embajada de México invita a peruanos a participar en el Día de Muertos en Lima: conoce dónde y cuándo será la celebración

Los asistentes podrán rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos mediante fotografías pequeñas en blanco y negro que serán colocadas en un altar colectivo

Altar con flores naranjas y moradas, velas encendidas, pan, calaveras y retratos enmarcados frente a tumbas iluminadas por velas
La convocatoria busca acercar al público peruano a una de las tradiciones culturales más representativas de México mediante una experiencia participativa (Imagen Ilustrativa Infobae).
Guardar

La tradición mexicana del Día de Muertos llegará a Lima con una actividad abierta a la participación del público. La Embajada de México en el Perú anunció la organización de una ofrenda colaborativa que permitirá a los asistentes rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos mediante fotografías que serán colocadas en un altar. La iniciativa se desarrollará este sábado 31 de octubre en el Museo Metropolitano de Lima ubicado en avenida. 28 de Julio s/n (cuadra 8).

La convocatoria fue difundida por la representación diplomática a través de sus redes sociales, donde explicó que la propuesta busca compartir una de las expresiones culturales más representativas de México. A diferencia de una exposición convencional, la instalación tendrá un carácter participativo, pues cada visitante podrá contribuir con un recuerdo familiar y formar parte de una composición colectiva dedicada a mantener viva la memoria de quienes ya no están.

PUBLICIDAD

Para sumarse a esta iniciativa, los interesados deberán llevar una fotografía pequeña en blanco y negro de un ser querido fallecido. Esta imagen será incorporada al altar preparado para la ocasión, junto con las aportaciones de otras personas. De esta manera, la actividad busca reunir distintas historias personales en un mismo espacio y propiciar un encuentro alrededor de los recuerdos, los afectos y los vínculos familiares.

La propuesta representa una oportunidad para que los ciudadanos conozcan de cerca una manifestación cultural mexicana y, al mismo tiempo, compartan una experiencia vinculada con la memoria de sus familiares y amigos. La convocatoria no plantea únicamente observar una instalación tradicional, sino contribuir directamente a su construcción mediante un objeto que tiene un significado personal para cada participante.

PUBLICIDAD

El Día de Muertos comprende la muerte desde una perspectiva cultural que reconoce la permanencia de los afectos y los recuerdos de quienes fallecieron (Embajada de México).
El Día de Muertos comprende la muerte desde una perspectiva cultural que reconoce la permanencia de los afectos y los recuerdos de quienes fallecieron (Embajada de México).

¿Qué significa el Día de Muertos en México?

El Día de Muertos es una celebración ancestral mexicana que reconoce la muerte desde una perspectiva cultural diferente a la de una despedida definitiva. Según la explicación compartida por la Embajada de México, esta tradición comprende la ausencia física como una oportunidad para recordar la vida, los afectos y las relaciones que permanecen en la memoria de quienes continúan aquí.

Las ofrendas constituyen uno de los elementos más representativos de esta festividad. Estos espacios suelen prepararse para recordar a las personas fallecidas mediante fotografías y diversos objetos que evocan sus preferencias, costumbres y experiencias. Su elaboración responde a una práctica transmitida entre generaciones y forma parte de una expresión cultural profundamente arraigada en la sociedad mexicana.

En ese contexto, el altar colaborativo organizado en Lima busca trasladar parte de esta costumbre al público peruano. La incorporación de imágenes personales permitirá que la instalación reúna diferentes recuerdos y testimonios, sin perder el sentido colectivo que caracteriza a la iniciativa.

Cuatro personas caminan de espaldas con paraguas por una calle mojada junto a una banqueta con faroles y un altar con flores anaranjadas.
as ofrendas mexicanas suelen incluir fotografías, alimentos, bebidas, veladoras, flores y objetos personales que evocan las preferencias de los difuntos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración también permite acercar a los asistentes a una tradición reconocida por su valor cultural y simbólico. En lugar de limitarse a una representación decorativa, la actividad propone comprender el significado de los elementos que componen una ofrenda y la importancia que tienen para las familias mexicanas.

Con esta convocatoria, la Embajada de México busca compartir una expresión de su patrimonio cultural en territorio peruano y generar un espacio de encuentro entre ambas sociedades. La invitación está dirigida a quienes deseen participar en esta experiencia con una fotografía de un ser querido y contribuir a un homenaje colectivo que tendrá lugar en el Centro de Lima.

El reconocimiento internacional de esta tradición

El Día de Muertos es una de las expresiones culturales más reconocidas de México. Su importancia trasciende las actividades familiares y las celebraciones locales, debido a que constituye una manifestación de identidad transmitida entre generaciones.

En 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inscribió la festividad indígena dedicada a los muertos en México en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento destacó su importancia como una práctica que fortalece los vínculos comunitarios y preserva conocimientos, costumbres y expresiones tradicionales.

De esta manera, la celebración programada en Lima permitirá conocer una parte de ese patrimonio cultural mediante una ofrenda construida con la participación de los ciudadanos.

Temas Relacionados

Embajada de MéxicoDía de MuertosMunicipalidad de Limaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

La banda española ofreció su primer concierto en el Estadio Nacional ante miles de seguidores que cantaron bajo la garúa. Juan Muro, saxofonista del grupo, interpretó la pieza peruana en uno de los pasajes más aplaudidos de la noche

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

Comando Unificado realiza megaoperativo en 222 hostales y hoteles de 17 regiones e interviene a ciudadanos extranjeros

Migraciones informó que 164 establecimientos habían sido intervenidos durante las primeras horas de la jornada y que se revisaba la situación de 128 huéspedes

Comando Unificado realiza megaoperativo en 222 hostales y hoteles de 17 regiones e interviene a ciudadanos extranjeros

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 30 de octubre de 2026

El Centro Sismológico Nacional mantiene la vigilancia de la actividad tectónica en el país. Los últimos registros incluyeron movimientos de magnitud 4,6 en Ucayali e Ica durante la jornada del jueves

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 30 de octubre de 2026

Keiko Fujimori en San Salvador: "Los invito a invertir en el Perú sin esperar el tratado de libre comercio"

La presidenta peruana encabezó un encuentro empresarial en El Salvador donde presentó las garantías constitucionales, los indicadores macroeconómicos del país y los avances en el acuerdo comercial bilateral

Keiko Fujimori en San Salvador: "Los invito a invertir en el Perú sin esperar el tratado de libre comercio"

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA

Jean Ferrari, director General de Fútbol, confirmó que el choque con la ‘verde’ se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva y no en el Monumental. Además, precisó que solo habrá un duelo en la jornada doble de noviembre

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ prevé tomar juramento al nuevo jefe de la ONPE a fin de año: Dos candidatos siguen en carrera

JNJ prevé tomar juramento al nuevo jefe de la ONPE a fin de año: Dos candidatos siguen en carrera

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Fiscalía se opone a que Vladimiro Montesinos salga de prisión: PJ fija audiencia para noviembre

ENTRETENIMIENTO

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

Kiko Ledgard, el boxeador que revolucionó la televisión en Perú y España, y cayó desde una terraza cuando anunciaba su regreso

Novio de Andrea San Martín la acusa de golpearlo dentro de un auto tras buscarlo en Trujillo

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

DEPORTES

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron fuerte discusión en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Eres un cag**”

El conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede siguió después del partido: lo que pasó en el estadio Alberto Gallardo

La reacción de Hernán Barcos tras su fuerte altercado con Pablo Guede en Sporting Cristal vs Alianza Lima: “Es parte de”

Alianza Lima presentó reclamo contra Regatas Lima por alinear 4 extranjeras en la Liga Peruana de vóley 2026/27: “Solicitamos los tres puntos”