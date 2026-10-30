Embajada de México invita a peruanos a participar en el Día de Muertos en Lima: conoce dónde y cuándo será la celebración

La convocatoria busca acercar al público peruano a una de las tradiciones culturales más representativas de México mediante una experiencia participativa (Imagen Ilustrativa Infobae).

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La tradición mexicana del Día de Muertos llegará a Lima con una actividad abierta a la participación del público. La Embajada de México en el Perú anunció la organización de una ofrenda colaborativa que permitirá a los asistentes rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos mediante fotografías que serán colocadas en un altar. La iniciativa se desarrollará este sábado 31 de octubre en el Museo Metropolitano de Lima ubicado en avenida. 28 de Julio s/n (cuadra 8).

La convocatoria fue difundida por la representación diplomática a través de sus redes sociales, donde explicó que la propuesta busca compartir una de las expresiones culturales más representativas de México. A diferencia de una exposición convencional, la instalación tendrá un carácter participativo, pues cada visitante podrá contribuir con un recuerdo familiar y formar parte de una composición colectiva dedicada a mantener viva la memoria de quienes ya no están.

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Para sumarse a esta iniciativa, los interesados deberán llevar una fotografía pequeña en blanco y negro de un ser querido fallecido. Esta imagen será incorporada al altar preparado para la ocasión, junto con las aportaciones de otras personas. De esta manera, la actividad busca reunir distintas historias personales en un mismo espacio y propiciar un encuentro alrededor de los recuerdos, los afectos y los vínculos familiares.

La propuesta representa una oportunidad para que los ciudadanos conozcan de cerca una manifestación cultural mexicana y, al mismo tiempo, compartan una experiencia vinculada con la memoria de sus familiares y amigos. La convocatoria no plantea únicamente observar una instalación tradicional, sino contribuir directamente a su construcción mediante un objeto que tiene un significado personal para cada participante.

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El Día de Muertos comprende la muerte desde una perspectiva cultural que reconoce la permanencia de los afectos y los recuerdos de quienes fallecieron (Embajada de México).

¿Qué significa el Día de Muertos en México?

El Día de Muertos es una celebración ancestral mexicana que reconoce la muerte desde una perspectiva cultural diferente a la de una despedida definitiva. Según la explicación compartida por la Embajada de México, esta tradición comprende la ausencia física como una oportunidad para recordar la vida, los afectos y las relaciones que permanecen en la memoria de quienes continúan aquí.

Las ofrendas constituyen uno de los elementos más representativos de esta festividad. Estos espacios suelen prepararse para recordar a las personas fallecidas mediante fotografías y diversos objetos que evocan sus preferencias, costumbres y experiencias. Su elaboración responde a una práctica transmitida entre generaciones y forma parte de una expresión cultural profundamente arraigada en la sociedad mexicana.

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En ese contexto, el altar colaborativo organizado en Lima busca trasladar parte de esta costumbre al público peruano. La incorporación de imágenes personales permitirá que la instalación reúna diferentes recuerdos y testimonios, sin perder el sentido colectivo que caracteriza a la iniciativa.

as ofrendas mexicanas suelen incluir fotografías, alimentos, bebidas, veladoras, flores y objetos personales que evocan las preferencias de los difuntos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración también permite acercar a los asistentes a una tradición reconocida por su valor cultural y simbólico. En lugar de limitarse a una representación decorativa, la actividad propone comprender el significado de los elementos que componen una ofrenda y la importancia que tienen para las familias mexicanas.

Con esta convocatoria, la Embajada de México busca compartir una expresión de su patrimonio cultural en territorio peruano y generar un espacio de encuentro entre ambas sociedades. La invitación está dirigida a quienes deseen participar en esta experiencia con una fotografía de un ser querido y contribuir a un homenaje colectivo que tendrá lugar en el Centro de Lima.

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El reconocimiento internacional de esta tradición

El Día de Muertos es una de las expresiones culturales más reconocidas de México. Su importancia trasciende las actividades familiares y las celebraciones locales, debido a que constituye una manifestación de identidad transmitida entre generaciones.

En 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inscribió la festividad indígena dedicada a los muertos en México en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento destacó su importancia como una práctica que fortalece los vínculos comunitarios y preserva conocimientos, costumbres y expresiones tradicionales.

De esta manera, la celebración programada en Lima permitirá conocer una parte de ese patrimonio cultural mediante una ofrenda construida con la participación de los ciudadanos.

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