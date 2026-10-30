Kiko Ledgard, el boxeador que revolucionó la televisión en Perú y España, y cayó desde una terraza cuando anunciaba su regreso

Con su icónica imagen de presentador de concursos, Kiko Ledgard revolucionó la televisión peruana y española, convirtiéndose en uno de los animadores más recordados de los años setenta. (Andina)

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Enrique Rodolfo Ledgard Jiménez nació el 28 de noviembre de 1918 en Lima, en el seno de una familia acomodada vinculada a la banca y la diplomacia peruana. Su padre, Carlos Ledgard Neuhaus, fue presidente del Banco Alemán, cónsul honorario de Alemania y embajador del Perú en Argentina. Ese entorno de viajes, idiomas y relaciones internacionales moldeó desde temprano al hombre que el mundo conocería como Kiko Ledgard: el animador que revolucionaría la televisión de entretenimiento en Perú y España.

Antes de pisar un estudio de televisión, Kiko compitió en el ring bajo el nombre artístico de “Rodolfo Jiménez” y llegó a ser campeón nacional de boxeo en la categoría mediano durante los años cuarenta. Trabajó luego en la aerolínea BOAC —antecesora de British Airways—, en la sucursal peruana de IBM y en una agencia de publicidad, donde afinó su instinto para captar audiencias. Cuando en 1959 debutó como conductor de televisión, todos esos oficios convergieron en un solo personaje.

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Su irrupción en la pantalla chica se produjo el 1 de septiembre de 1959 con el programa “La pareja 6”, emitido en Canal 4 de América Televisión. El formato ponía a prueba cuánto se conocían las parejas que se sentaban frente a las cámaras. El éxito fue inmediato: las familias peruanas reorganizaban su tarde para no perderse al animador que mezclaba preguntas, improvisaciones y un humor físico que nadie había visto igual en la televisión local.

Antes de ser una estrella de televisión, Kiko Ledgard destacó en el boxeo bajo el seudónimo Rodolfo Jiménez. Sus primeros años lo vieron pasar del deporte a la televisión con gran naturalidad. (JotDown)

El show evolucionó hacia “La familia 6”, amplió la dinámica a los grupos familiares y afianzó la fórmula que definiría la carrera de Ledgard: convertir la intimidad doméstica en espectáculo público, con el conductor como árbitro cómplice entre los participantes y el público. Su presencia escénica rompía con el estilo formal y distante que dominaba la televisión de la época. Kiko negociaba, bromeaba y se movía con una energía que heredaba del deportista y del vendedor.

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La consagración en Perú llegó con “Haga negocio con Kiko”, un concurso en el que los participantes debían decidir si conservaban un premio visible o lo canjeaban por dinero en efectivo o por un lote misterioso. Ledgard conducía esa negociación con un fajo de billetes en la mano, sosteniendo la tensión con gestos precisos y un sentido del ritmo que mantendría intacto durante décadas. El programa se convirtió en referencia para toda una generación de animadores peruanos, incluyendo a Augusto Ferrando, quien replicó la mecánica en su propio “Haga negocio con Cuco”.

A lo largo de los años sesenta condujo también “Villa Twist”, “Un juego para dos”, “Sí o No”, “El Zapato de la Fortuna” y otros formatos para Panamericana Televisión, consolidándose como una figura casi omnipresente en la parrilla de entretenimiento. Paralelamente, protagonizó y produjo la película peruana “El embajador y yo”, lo que mostraba que su creatividad excedía el rol de presentador. Sus calcetines de distinto color y los tres relojes que lucía en las muñecas se transformaron en marca registrada, en un pequeño acto de excentricidad que el público esperaba cada semana.

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Tras salir de Perú por la dictadura de Velasco Alvarado, Kiko Ledgard encontró en España un espacio para desarrollar su talento, alcanzando gran éxito con el popular programa "Un, dos, tres...". (Facebook: Regina Alcover)

Kiko Ledgard llegó a España huyendo de la dictadura de Velasco Alvarado

A comienzos de la década de 1970, la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado cerró el horizonte económico y mediático en Perú. Ante ese panorama, Ledgard tomó la decisión de emigrar a España con su esposa Ana Teresa y sus once hijos, prácticamente con lo puesto, según recogen crónicas de la época. El traslado era un salto al vacío: en Madrid no lo conocía nadie.

Su llegada a la sede de Televisión Española en Prado del Rey fue directa. Se presentó sin cita, confió en su currículum y en su capacidad para convencer a quien tuviera enfrente. La responsable de programas infantiles, Blanca Álvarez, vio en él lo que buscaba: simpatía, ocurrencia y presencia. Lo contrató para conducir “Hoy también es fiesta”, un espacio matutino de los sábados emitido entre 1971 y 1972.

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El programa infantil fue un laboratorio de integración. Kiko aprendió los ritmos de producción de TVE, se familiarizó con la audiencia española y demostró que su estilo podía ajustarse a un tono y a un sistema distintos a los que conocía. Disfrazado de payaso, rodeado de niños, mantuvo la misma energía que había desplegado en los concursos peruanos para adultos, adaptada ahora a un registro completamente diferente.

Kiko Ledgard, el legendario conductor de la televisión peruana. Foto: GEC

Esa etapa fue breve pero decisiva. Narciso “Chicho” Ibáñez Serrador, el creador del ambicioso concurso que TVE estaba preparando para el prime time, observó en Ledgard exactamente el perfil que necesitaba: experiencia en formatos de preguntas y premios, imaginación para manejar la tensión en directo y una presencia escénica que rompía moldes. Fue así como el presentador peruano llegó al programa que lo convertiría en uno de los rostros más populares de la televisión española.

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“Un, dos, tres… responda otra vez” lo consagró ante más de 20 millones de espectadores

“Un, dos, tres… responda otra vez” se estrenó el 24 de abril de 1972 en TVE con Kiko Ledgard al frente. El concurso combinaba preguntas culturales, eliminaciones, pruebas y una fase final de elección de premios que generaba una tensión difícil de reproducir en otro formato. La fórmula era compleja, pero Kiko la dominó desde el primer programa: sabía exactamente cuándo acelerar, cuándo frenar y cuándo dejar que el silencio hiciera el trabajo.

Su estilo en el programa era heredero directo de lo que había ensayado en Perú: negociaba con los concursantes, desplegaba fajos de billetes para tentar decisiones y usaba el cuerpo con una gestualidad que ningún presentador español había mostrado hasta entonces. El concurso llegó a superar los 20 millones de telespectadores en algunas emisiones, en un contexto donde la parrilla apenas tenía dos cadenas. Era el programa más visto de la televisión española.

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La muerte de Kiko Ledgard en 1995 marcó el final de una era en la televisión. Su legado como pionero en los concursos televisivos sigue vivo, tanto en Perú como en España. (JotDown)

Ledgard condujo el espacio en dos etapas: entre 1972 y 1973, con 54 entregas, y entre 1976 y 1978, con 83 emisiones, para un total de 138 programas. En ese período recibió dos premios TP de Oro: uno en 1972 como Mejor Presentador y otro en 1976 como Personaje más Popular. Los galardones, otorgados por la revista Teleprograma, reflejaban una aceptación masiva que transformó al presentador peruano en figura central de la cultura popular española de los setenta.

El formato de “Un, dos, tres…” incluía azafatas con minifaldas y looks llamativos que rompían con los estereotipos visuales de la televisión franquista tardía, y humoristas invitados con quienes Kiko interactuaba para mantener el ritmo del espectáculo. La mecánica del trueque final —elegir entre un premio conocido y uno oculto— se convirtió en el segmento más comentado de cada emisión. Muchos espectadores recuerdan ese momento como el punto culminante de los programas que conducía Ledgard.

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Su vida privada estuvo marcada por tragedias que ocurrían en paralelo al éxito

Mientras la fama crecía en pantalla, la vida familiar de Kiko Ledgard atravesaba episodios que poco tenían de luminoso. El secuestro y posterior asesinato de su suegra a manos de un conocido de la familia en Madrid, que exigió un rescate, sacudió al hogar en uno de los momentos de mayor visibilidad pública del presentador. El hecho puso de relieve la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a quienes identifican en su fama una oportunidad.

Kiko Ledgard, el legendario conductor de la televisión peruana. Foto: GEC

Su familia numerosa —once hijos con nombres que reflejaban su gusto por la diferenciación simbólica: Roy, Clipper, Flash, Tip, Anette, Brick, Spring, Jet, Nickel y Ding-Lyn— era en sí misma una rareza llamativa. Una fotografía de 1972 muestra a toda la familia reunida en un salón con decoración de época, colores flúor y estampados de flores, en una imagen que condensa el espíritu excéntrico y desbordante del presentador. La elección de esos nombres, inspirados en conceptos anglosajones asociados a velocidad y modernidad, se inscribía en la misma lógica de construcción de personaje que los tres relojes y los calcetines dispares.

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Su esposa Ana Teresa fue el eje de ese universo doméstico. Ella sostuvo la logística del traslado desde Perú, organizó la escolarización de los once hijos en España y permaneció al lado de Kiko en cada etapa de su deterioro físico posterior. Las crónicas que recogen los años de enfermedad la describen de forma constante como presente, paciente y sin dejarlo solo en ningún momento.

Hacia finales de los setenta, los problemas cardiovasculares comenzaron a marcar la agenda privada del presentador. Un chequeo en la Clínica Mayo, en Estados Unidos, detectó un infarto de miocardio que requirió la implantación de un marcapasos. Los médicos llegaron a pronosticarle apenas tres meses de vida, pronóstico que no se cumplió, pero que dejó una huella profunda en su estado emocional y en su percepción de los límites físicos. Ledgard regresó a Perú en 1980, grabó dos emisiones de un nuevo programa y siguió adelante.

Kiko Ledgard, el legendario conductor de la televisión peruana. Foto: GEC

La caída en el Hotel Country Club de Lima puso fin a su carrera

En mayo de 1981, Kiko Ledgard estaba en Lima para anunciar su regreso a la televisión peruana. Se organizó una conferencia de prensa en el Hotel Country Club de la capital, con fotógrafos y periodistas convocados para cubrir el lanzamiento de dos nuevos concursos. Era una presentación pensada para celebrar su vuelta, declarada por los médicos como una recuperación total.

Durante el acto, Ledgard hizo lo que siempre hacía: buscó el gesto espectacular. Se subió a la baranda de una terraza para darles a los fotógrafos una imagen divertida, la misma lógica que había guiado sus piruetas durante décadas. Perdió el equilibrio. Cayó desde una altura de entre dos y tres pisos, dependiendo de las fuentes, y golpeó la cabeza contra el suelo con una violencia que hizo temer por su vida en el acto.

Kiko Ledgard es uno de los presentadores de televisión que ha quedado y marcado la historia del mundo televisivo en Perú. En este video se puede observar una breve reseña de lo que fue su vida y la aparatosa caída que tuvo durante una conferencia de prensa. Video: YouTube @roemi77

El traumatismo craneal fue severo. Según distintos relatos periodísticos, el presentador estuvo durante varios meses sin reconocer a su esposa ni a sus hijos. Las secuelas incluyeron la inutilización parcial de un brazo y una alteración cognitiva que hizo imposible retomar la conducción de programas regulares. Tenía 62 años. Su carrera como animador activo había terminado en el mismo instante en que intentó ser, una vez más, el showman que siempre había sido.

Las crónicas de la época recogen el impacto del accidente en el ambiente televisivo español, donde la pregunta por el sucesor de Ledgard en “Un, dos, tres…” se convirtió en debate público. TVE barajó varios nombres antes de elegir a Mayra Gómez Kemp, quien asumió la conducción del concurso en 1982 y llegó a superar las emisiones de Kiko con 168 programas al frente. La frase de Mayra —“Hasta aquí puedo leer”— se convirtió en seña de identidad de una segunda etapa que se construyó sobre los cimientos que Ledgard había dejado.

Kiko Ledgard, ícono de la televisión peruana, vivió una tragedia que lo alejó del escenario público, dejando atrás una era de oro en la pantalla chica. (GEC)

Murió en Madrid en 1995, lejos de las cámaras que lo habían hecho famoso

Tras el accidente, los años de Kiko Ledgard transcurrieron entre tratamientos médicos, movilidad reducida y apariciones públicas esporádicas. Su corazón, ya intervenido con marcapasos y castigado por años de enfermedad coronaria, marcaba cada jornada. Ana Teresa siguió a su lado, ahora en un rol de cuidadora permanente, sin el cual el presentador no hubiera podido sostener ninguna rutina.

El 23 de octubre de 1995, Ledgard murió en su domicilio de Majadahonda, en las afueras de Madrid, a causa de un infarto agudo de miocardio. Tenía 76 años. La noticia circuló sin estridencias: hacía tiempo que el público había perdido de vista al hombre que llenaba estadios y generaba millones de seguidores en dos países.

Kiko Ledgard, posando en el malecón de la Costa Verde con sus características medias. Foto: GEC.

Su legado, sin embargo, sobrevivió a ese silencio. En Perú, el modelo de programa concurso con presentador carismático, mecánica de premios y participación emocional del público que Kiko instaló en los años sesenta se reprodujo en décadas posteriores a través de animadores que reconocen su influencia. En España, la primera gran etapa de “Un, dos, tres…” sigue siendo citada como un hito de la televisión pública, y el nombre de Ledgard aparece cada vez que se reconstruye la historia del entretenimiento televisivo español.

A cien años de su nacimiento, distintos medios peruanos y españoles publicaron homenajes que intentaban reponer la figura de un animador al que el accidente de 1981 había borrado prematuramente de la memoria colectiva. Kiko Ledgard fue boxeador, vendedor, publicista, productor y showman antes de ser presentador de televisión. Esa acumulación de oficios explica por qué, cuando finalmente encontró las cámaras, supo exactamente qué hacer con ellas.

En plena cúspide de su carrera, Kiko Ledgard era uno de los rostros más queridos de la televisión española, presentando tanto concursos como galas que lo hicieron aún más popular entre el público. (El País)