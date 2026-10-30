¿El 2 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto señala el calendario oficial

El 1 de noviembre es feriado, pero cae domingo. ¿No habrá otra fecha libre pronto? - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán Negrini

Guardar

El siguiente feriado nacional es este domingo 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos. Esto significado que los trabajadores privados (los públicos no laboran en domingo) que tengan turnos o jornadas en este día tendrán que descansar o ser pagados al triple por el día, si trabajan.

Pero, para muchos estos significará perder un feriado. Algunos empleados privados no laboren este día (como los de los bancos) y los del sector público no lo gozarán. ¿Pero qué pasa con el siguiente día, el 2 de noviembre?

PUBLICIDAD

El lunes 2 de noviembre no es nada: ni feriado ni día no laborable. Pero la pregunta viene de algunos usuarios dado que, en años anteriores, para crear feriados largos, se solía aprobar días no laborables a feriados si caían cerca o en el fin de semana. Este no es el caso. Sin embargo, noviembre sí tiene días no laborables, los regionales, y también algunos nuevos por la visita del papa León XIV.

El Gobierno decidió no aprobar feriado en Lima, solo día no laborable por la visita del papa León XIV. - Crédito MTPE

El 2 de noviembre no es feriado

Según el calendario oficial de días libres del Perú, disponible en la web del Gobierno, no hay contemplado un feriado para el 2 de noviembre. El siguiente solo es el domingo 1 de noviembre de 2026 por el Día de Todos los Santos.

PUBLICIDAD

Y luego de esto, solo hay tres feriados más:

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre, Navidad

Se debe mencionar que el viernes 1 de enero es feriado, pero pertenece al siguiente año.

Sin embargo, según el mismo calendario nacional, sí hay feriados regionales (días no laborables circunscritos a algunas regiones).

El Gobierno declaró oficialmente los días no laborables que aplicarán para la llegada del papa León XIV - Crédito EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Los feriados regionales

El calendario oficial de días libres en Perú lista también los días no laborables que aplican en regiones cada año:

Viernes 6 de noviembre, día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho

Miércoles 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto)

Martes 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta en La Libertad

Martes 29 de diciembre: Feriado regional por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo - La Libertad

Pero este año, también habrán otros días no laborables que solo aplicarán para este 2026, y que se aprobaron por la visita del papa León XIV.

Estos son los siguientes:

Para Lima (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).

Para la Provincia Constitucional del Callao (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).

Para Cajamarca , La Libertad , Lambayeque y Piura (sector público y privado) serán días no laborables el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre (días completos).

Para Cusco (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).

Para Ucayali (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).

Juan Sheput, titular de la cartera de Trabajo, ofrece detalles sobre las discusiones en el Consejo de Ministros respecto a los feriados y la visita del Papa. Esto ocurre en el contexto de la recomendación de la Comisión de Constitución de no aprobar el pedido de facultades delegadas al Ejecutivo. | Canal N

Visita del papa sin feriado

Solo el sector público tendrá días libres compensables y no habrá feriado para el sector privado.

Pero sí el gobierno ha dividido los días no laborables para el sector público del privado, aunque normalmente estas fechas no suelan dividirse anteriormente cuando han sido decretadas (ya que los días no laborables siempre pueden aplicarse al sector privado previo acuerdo entre empleador y trabajador).

PUBLICIDAD

Así, estos días no laborables para el sector privado, serán los mismos detallados para el sector público, pero se agregan dos en otras regiones:

Los trabajadores privados de Cusco contarán con día no laborable el domingo 15 de noviembre

Los trabajadores privados de Ucayali contarán con día no laborable el domingo 15 de noviembre.

En estos dos casos, esta fecha del domingo 15 de noviembre para Cusco y Ucayali no será día no laborable para el sector público. E inclusive para el sector privado, para aplicarse, deberá primero ser acordado el no trabajo en esos días entre empleado y empleador.