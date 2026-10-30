La arequipeña de 14 años que venció a 62 escolares de 16 países: plata en la Olimpiada Panamericana de Matemática en Colombia

La estudiante peruana Amylee Ali Medina sostiene su medalla de plata obtenida en la Olimpiada Panamericana Femenina de Matemática celebrada en Colombia.

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Con 14 años y una medalla de plata recién ganada en Colombia, Amylee Ali Medina se consolida como una de las promesas más destacadas de las matemáticas en Perú: la escolar arequipeña obtuvo el segundo lugar en la VI Olimpiada Panamericana de Matemática para Mujeres (PAGMO) 2026, celebrada entre el 18 y el 24 de octubre en Bucaramanga.

La competencia, que reunió a 62 escolares de 16 países de América Latina y el Caribe —entre ellos Brasil, México, Argentina, Cuba y el propio Perú—, puso a prueba el razonamiento lógico, la creatividad y el dominio matemático de las participantes a través de problemas de alta complejidad. Amylee Ali se impuso en ese exigente escenario y sumó una nueva distinción a un historial que comenzó a construirse desde temprana edad.

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La estudiante cursa tercero de secundaria en el colegio Saco Oliveros de Lima y fue seleccionada para integrar la delegación peruana por la Comisión de Olimpiadas de la Sociedad Matemática Peruana (SMP), tras superar un proceso de evaluación que demandó resolver problemas matemáticos de alta complejidad.

La estudiante Amylee Ali Medina sostiene su diploma y su medalla de plata de la olimpiada matemática junto a sus familiares durante una recepción de bienvenida.

“Estoy muy emocionada por este reconocimiento y es la recompensa de todo lo que pude dar de mí en el examen. Seguiré mejorando hasta lograr lo mejor”, declaró la joven tras conocer su resultado en Bucaramanga.

Las matemáticas como afición, no como obligación

Amylee Ali nació en Arequipa y se trasladó a Lima, donde las matemáticas pasaron de ser una materia escolar a convertirse en una de sus principales pasiones. La joven dedica parte de su tiempo libre a resolver problemas, probando distintos caminos y procedimientos hasta hallar la solución más eficiente.

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Ese vínculo cotidiano con los números y las estructuras lógicas fue el cimiento sobre el que construyó su trayectoria competitiva. La Olimpiada Panamericana de Matemática para Mujeres en Bucaramanga no es la primera vez que su nombre figura entre los mejores: desde 2023 acumula presencias y podios en certámenes de escala internacional.

La estudiante Amylee Ali Medina sostiene su diploma y la bandera de Perú junto a una acompañante y una botarga tras ganar la medalla de plata en la PAGMO.

Un palmarés internacional que crece año a año

En 2024, Amylee Ali sumó dos preseas en la Olimpiada Internacional de Matemática de Hong Kong (HKIMO): una medalla de oro en la fase clasificatoria disputada en China y una de plata en la final global del mismo certamen. Ese mismo año también conquistó una medalla de plata en la fase clasificatoria de la Big Bay Bei (BBB), competencia organizada desde Hong Kong con participación de decenas de países.

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Su registro incluye, además, una medalla de plata en la Olimpiada de Matemática Copernicus 2023 —cuyas finales se realizan en Estados Unidos— y otra presea equivalente en el Canguro Matemático, certamen que se desarrolla en decenas de países. El conjunto de estos logros traza el perfil de una deportista de la mente con proyección regional confirmada.

Una selección peruana que compitió en el continente

La participación de Amylee Ali en la PAGMO 2026 no fue casual ni improvisada. La Sociedad Matemática Peruana organizó un proceso de selección riguroso para conformar la delegación nacional que representó al país en Bucaramanga, en el que las aspirantes debieron resolver problemas matemáticos de dificultad progresiva.

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La VI edición de la PAGMO reunió a competidoras de 16 naciones del continente y el Caribe, lo que la convierte en uno de los torneos de mayor convocatoria en su categoría dentro de la región. Perú regresó del certamen con una medalla de plata, resultado que la SMP tomará como referencia para los próximos ciclos de preparación olímpica.