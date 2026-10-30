Perú

La arequipeña de 14 años que venció a 62 escolares de 16 países: plata en la Olimpiada Panamericana de Matemática en Colombia

Amylee Ali Medina compitió en Bucaramanga contra las mejores mentes jóvenes de América Latina y el Caribe. No es la primera vez que su nombre figura en lo más alto: desde 2023 acumula preseas en certámenes internacionales

Una joven con polo blanco y capa roja sostiene una medalla plateada frente a una pared con un logotipo que dice PAGMO
La estudiante peruana Amylee Ali Medina sostiene su medalla de plata obtenida en la Olimpiada Panamericana Femenina de Matemática celebrada en Colombia.
Guardar

Con 14 años y una medalla de plata recién ganada en Colombia, Amylee Ali Medina se consolida como una de las promesas más destacadas de las matemáticas en Perú: la escolar arequipeña obtuvo el segundo lugar en la VI Olimpiada Panamericana de Matemática para Mujeres (PAGMO) 2026, celebrada entre el 18 y el 24 de octubre en Bucaramanga.

La competencia, que reunió a 62 escolares de 16 países de América Latina y el Caribe —entre ellos Brasil, México, Argentina, Cuba y el propio Perú—, puso a prueba el razonamiento lógico, la creatividad y el dominio matemático de las participantes a través de problemas de alta complejidad. Amylee Ali se impuso en ese exigente escenario y sumó una nueva distinción a un historial que comenzó a construirse desde temprana edad.

PUBLICIDAD

La estudiante cursa tercero de secundaria en el colegio Saco Oliveros de Lima y fue seleccionada para integrar la delegación peruana por la Comisión de Olimpiadas de la Sociedad Matemática Peruana (SMP), tras superar un proceso de evaluación que demandó resolver problemas matemáticos de alta complejidad.

Una joven con casaca deportiva, medalla al cuello y un diploma, rodeada por dos adultos, una botarga y carteles rojos de felicitación
La estudiante Amylee Ali Medina sostiene su diploma y su medalla de plata de la olimpiada matemática junto a sus familiares durante una recepción de bienvenida.

“Estoy muy emocionada por este reconocimiento y es la recompensa de todo lo que pude dar de mí en el examen. Seguiré mejorando hasta lograr lo mejor”, declaró la joven tras conocer su resultado en Bucaramanga.

Las matemáticas como afición, no como obligación

Amylee Ali nació en Arequipa y se trasladó a Lima, donde las matemáticas pasaron de ser una materia escolar a convertirse en una de sus principales pasiones. La joven dedica parte de su tiempo libre a resolver problemas, probando distintos caminos y procedimientos hasta hallar la solución más eficiente.

PUBLICIDAD

Ese vínculo cotidiano con los números y las estructuras lógicas fue el cimiento sobre el que construyó su trayectoria competitiva. La Olimpiada Panamericana de Matemática para Mujeres en Bucaramanga no es la primera vez que su nombre figura entre los mejores: desde 2023 acumula presencias y podios en certámenes de escala internacional.

Una joven con medalla y diploma, una mujer y una botarga sostienen la bandera de Perú frente a una pantalla con el logotipo de la PAGMO
La estudiante Amylee Ali Medina sostiene su diploma y la bandera de Perú junto a una acompañante y una botarga tras ganar la medalla de plata en la PAGMO.

Un palmarés internacional que crece año a año

En 2024, Amylee Ali sumó dos preseas en la Olimpiada Internacional de Matemática de Hong Kong (HKIMO): una medalla de oro en la fase clasificatoria disputada en China y una de plata en la final global del mismo certamen. Ese mismo año también conquistó una medalla de plata en la fase clasificatoria de la Big Bay Bei (BBB), competencia organizada desde Hong Kong con participación de decenas de países.

Su registro incluye, además, una medalla de plata en la Olimpiada de Matemática Copernicus 2023 —cuyas finales se realizan en Estados Unidos— y otra presea equivalente en el Canguro Matemático, certamen que se desarrolla en decenas de países. El conjunto de estos logros traza el perfil de una deportista de la mente con proyección regional confirmada.

Una selección peruana que compitió en el continente

La participación de Amylee Ali en la PAGMO 2026 no fue casual ni improvisada. La Sociedad Matemática Peruana organizó un proceso de selección riguroso para conformar la delegación nacional que representó al país en Bucaramanga, en el que las aspirantes debieron resolver problemas matemáticos de dificultad progresiva.

La VI edición de la PAGMO reunió a competidoras de 16 naciones del continente y el Caribe, lo que la convierte en uno de los torneos de mayor convocatoria en su categoría dentro de la región. Perú regresó del certamen con una medalla de plata, resultado que la SMP tomará como referencia para los próximos ciclos de preparación olímpica.

Temas Relacionados

MatemáticasEscolaresPerúColombiaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Su papá murió por una negligencia médica y ella llegó de Huancavelica para estudiar Medicina: hoy es primer puesto en San Marcos

Ver morir a su padre por una negligencia médica marcó su vocación por la Medicina. Tras alcanzar su primer objetivo, Marilyn agradece el apoyo de su madre y promete: “Estudiaré mucho para ser una mejor profesional”

Su papá murió por una negligencia médica y ella llegó de Huancavelica para estudiar Medicina: hoy es primer puesto en San Marcos

“Se sacaron chispas”, la cruda reacción de la prensa internacional tras altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede

El fuerte cruce del delantero de Sporting Cristal con el técnico de Alianza Lima dio la vuelta al mundo, y medios internacionales informaron sobre el lamentable episodio en el duelo que se jugó en el estadio Alberto Gallardo

“Se sacaron chispas”, la cruda reacción de la prensa internacional tras altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede

Iván Siucho revela que Andrés Hurtado casi lo echa de su casa por llamarlo ‘Chibolín’: “Se molestó”

Ante la Fiscalía, el empresario investigado narró uno de sus primeros encuentros con el expresentador de televisión

Iván Siucho revela que Andrés Hurtado casi lo echa de su casa por llamarlo ‘Chibolín’: “Se molestó”

¿El 2 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto señala el calendario oficial

El 1 de noviembre es feriado, y sería la única fecha libre del mes, pero cae domingo. A pesar de esto, para los trabajadores públicos sí habrán días no laborables, pero aplicables solo a algunas regiones

¿El 2 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto señala el calendario oficial

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

La banda española ofreció su primer concierto en el Estadio Nacional ante miles de seguidores que cantaron bajo la garúa. Juan Muro, saxofonista del grupo, interpretó la pieza peruana en uno de los pasajes más aplaudidos de la noche

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Iván Siucho revela que Andrés Hurtado casi lo echa de su casa por llamarlo ‘Chibolín’: “Se molestó”

Iván Siucho revela que Andrés Hurtado casi lo echa de su casa por llamarlo ‘Chibolín’: “Se molestó”

JNJ prevé tomar juramento al nuevo jefe de la ONPE a fin de año: Dos candidatos siguen en carrera

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

ENTRETENIMIENTO

Fans convierten a Simple Plan en tendencia tras el inicio de la preventa para su esperado regreso: Link y cómo comprar las entradas

Fans convierten a Simple Plan en tendencia tras el inicio de la preventa para su esperado regreso: Link y cómo comprar las entradas

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

Kiko Ledgard, el boxeador que revolucionó la televisión en Perú y España, y cayó desde una terraza cuando anunciaba su regreso

Novio de Andrea San Martín la acusa de golpearlo dentro de un auto tras buscarlo en Trujillo

DEPORTES

“Se sacaron chispas”, la cruda reacción de la prensa internacional tras altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede

“Se sacaron chispas”, la cruda reacción de la prensa internacional tras altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron fuerte discusión en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Eres un cag**”

El conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede siguió después del partido: lo que pasó en el estadio Alberto Gallardo

La reacción de Hernán Barcos tras su fuerte altercado con Pablo Guede en Sporting Cristal vs Alianza Lima: “Es parte de”