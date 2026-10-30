Fans convierten a Simple Plan en tendencia tras el inicio de la preventa para su esperado regreso: Link y cómo comprar las entradas

Simple Plan desata entusiasmo entre sus fans peruanos tras el inicio de la preventa para su concierto en Lima

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La preventa de entradas para el regreso de Simple Plan a Lima comenzó este viernes 30 de octubre y convirtió a la banda canadiense en tema de conversación entre sus seguidores en redes sociales. Los fanáticos compartieron mensajes, videos, recuerdos de conciertos pasados y reacciones ante la posibilidad de volver a escuchar en vivo los temas que marcaron la etapa pop punk de los años 2000.

La agrupación se presentará el 6 de mayo de 2027 en Costa 21, en un concierto que también contará con All Time Low, 6 Voltios y Gamepad. El anuncio confirmó el retorno de Simple Plan al país después de 10 años y generó expectativa entre seguidores que aguardaban una nueva fecha de la banda en Perú.

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Desde las primeras horas de la venta, usuarios de TikTok, X, Instagram y Facebook comentaron el inicio de la preventa y recordaron canciones como “Welcome to My Life”, “Perfect”, “I’m Just a Kid” y “Summer Paradise”.

El retorno de Simple Plan reúne a una generación que creció con los discos de la banda canadiense y a nuevos oyentes que encontraron sus canciones en plataformas digitales. En redes sociales, varios fanáticos señalaron que esperaban el anuncio desde hacía años y expresaron su intención de asistir al concierto con amigos, parejas o familiares.

Precios de entradas para el concierto de Simple Plan en Lima.

La preventa de Simple Plan se realiza este 30 y 31 de octubre

La preventa comenzó a las 10:00 de este viernes 30 de octubre y continuará hasta el sábado 31 a través de Teleticket. Durante esta etapa, los clientes de Interbank pueden acceder a un descuento de hasta 15%, sujeto a las condiciones de la plataforma.

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La venta generó consultas sobre el enlace de compra, las zonas disponibles y el procedimiento para conseguir entradas. Los asistentes deberán adquirir los boletos de forma digital, mediante una cuenta registrada y validada previamente en Teleticket.

Los precios de preventa son de S/270 para Campo A y S/130 para Campo B. La disponibilidad dependerá de la demanda y del stock asignado a cada una de las dos áreas habilitadas en Costa 21.

El concierto forma parte de una fecha que reunirá a artistas internacionales y peruanos vinculados al pop punk, punk rock y rock alternativo. Además de la presencia de Simple Plan, el cartel incluye a All Time Low, agrupación estadounidense que también mantiene una relación estrecha con el público de la región.

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La presencia de 6 Voltios y Gamepad suma representación local a una jornada que apunta a reunir distintas generaciones de seguidores del género. Para muchos asistentes, el encuentro tendrá un componente de nostalgia por las canciones que acompañaron la adolescencia de una parte importante de su público.

Los cuatro integrantes del grupo Simple Plan posan en una escalera de concreto antes de su presentación en Lima.

Fans comparten recuerdos y expectativas para el reencuentro

Las reacciones en redes se multiplicaron luego de que se habilitó la preventa. Algunos usuarios publicaron fragmentos de videoclips y canciones de Simple Plan, mientras otros recordaron la anterior visita del grupo a Perú y compartieron fotografías de conciertos, discos físicos y prendas con el logo de la banda.

“Diez años esperando que vuelvan” fue una de las ideas que se repitió entre las publicaciones de seguidores, que también compararon precios, comentaron cuál de las dos zonas elegirían y coordinaron la compra de boletos con sus grupos de amigos.

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La expectativa se apoya en el repertorio construido por la banda desde comienzos de los años 2000. Formado en Montreal, Canadá, Simple Plan consolidó una audiencia internacional con canciones que mezclaron melodías pop, guitarras punk y letras sobre la adolescencia, las relaciones familiares, la frustración y la búsqueda de identidad.

Los integrantes de la banda canadiense Simple Plan posan en un pasillo con inscripciones urbanas previo a su presentación en Lima.

Su primer álbum, No Pads, No Helmets... Just Balls, publicado en 2002, instaló temas como “I’d Do Anything”, “I’m Just a Kid” y “Perfect”. Luego, el grupo amplió su presencia con producciones como Still Not Getting Any..., Simple Plan y Get Your Heart On!, además de colaboraciones y giras internacionales.

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El regreso a Lima reactivó esos recuerdos entre quienes siguieron a la agrupación desde sus primeros años. También abrió una conversación entre usuarios más jóvenes que se acercaron al grupo a través de listas de reproducción, videos virales y bandas sonoras.

Link y cómo comprar entradas para el concierto en Costa 21

Quienes quieran participar de la preventa deben ingresar a la web de Teleticket y buscar el evento de Simple Plan o acceder al banner habilitado por la plataforma. Antes de hacerlo, es recomendable verificar que la cuenta esté creada y que el correo electrónico figure como validado.

Luego, el usuario deberá ingresar a la cola virtual. La plataforma asignará un turno de acuerdo con el orden de llegada. Durante la espera, no se debe actualizar la página, ya que esa acción puede afectar el lugar en la fila.

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Una vez dentro del proceso de compra, el asistente podrá elegir entre Campo A y Campo B, seleccionar la cantidad de entradas y completar el pago. Las tarjetas Interbank habilitadas para la promoción podrán aplicar al descuento de hasta 15% durante la preventa, según las condiciones vigentes.

Tras finalizar la operación, las entradas digitales aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta registrada. La segunda jornada de preventa continuará el 31 de octubre.

Los integrantes de la banda canadiense Simple Plan posan en una estructura metálica antes de su presentación en Lima.