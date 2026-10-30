Perú

Halloween y Día de la Canción Criolla en el Parque de las Leyendas: estas son las actividades del 30 y 31 de octubre

Leopardos, osos de anteojos, otorongos y cóndores participarán en actividades temáticas, mientras que el público podrá sumarse a talleres y a una presentación de música y baile

Parque de las Leyendas prepara y celebra Halloween
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El 31 de octubre tiene una particularidad en Perú: Halloween comparte fecha con el Día de la Canción Criolla. Por esa coincidencia, el Parque de las Leyendas preparó actividades para que niños y adultos puedan disfrutar el viernes 30 y el sábado 31 de octubre.

La programación incluye enriquecimientos ambientales para distintas especies, charlas educativas, talleres y una presentación de música y baile. Las actividades se desarrollarán principalmente en la sede de San Miguel y estarán incluidas con el pago de la entrada.

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La sede de Huachipa mantendrá sus exhibiciones educativas de lobos marinos durante el fin de semana. Ambas sedes atenderán de 9 a. m. a 5 p. m., horario que también se mantendrá el domingo 1 de noviembre, feriado por el Día de Todos los Santos.

Halloween llegará a los recintos de leopardos, osos y rinoceronte

La agenda por Halloween comenzará el viernes 30 de octubre con una serie de enriquecimientos ambientales temáticos para animales de la sede de San Miguel. La primera actividad será a las 10 a. m. en el recinto del papión sagrado, ubicado en la zona Internacional.

Un oso de anteojos con pelaje negro y marcas claras en el rostro permanece sentado junto a un estanque de agua rodeado de césped
Un oso de anteojos descansa junto a un estanque en el Parque de las Leyendas durante las actividades programadas en Lima. (Foto: Parque de las Leyendas)

A la 1 p. m., los cuidadores realizarán la actividad con los leopardos en el felinario. Los osos de anteojos recibirán su enriquecimiento a las 2 p. m., y el recorrido cerrará a las 3:30 p. m. con Valentina, la rinoceronte indio.

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Cada una de estas jornadas contará con una charla educativa para los asistentes. La programación de esa tarde también incluirá el taller “Máscaras de Maranga: animales, rostros y relatos del pasado”, previsto para las 2:30 p. m. en el patio central.

Cabeza de un rinoceronte sumergido en agua con una hoja verde en el hocico
La rinoceronte de la India Valentina permanece en el agua mientras come follaje en su recinto del Parque de las Leyendas de Lima. (Foto: Parque de las Leyendas)

Otorongos, cóndores y zorro andino serán parte de la jornada criolla

El sábado 31, la programación estará dedicada a la música criolla. Los otorongos melánicos serán los primeros en participar de los enriquecimientos ambientales, a las 9:30 a. m.

A las 10 a. m., será el turno de los osos de anteojos de la zona Selva. Media hora después, la actividad se trasladará al recinto del zorro andino, en la zona Sierra. Los cóndores andinos participarán a las 2 p. m.

El hormiguero gigante cerrará la jornada con animales a las 3:30 p. m. Estas actividades estarán acompañadas de información para el público sobre las especies que habitan en el zoológico.

Un jaguar melánico de pelaje negro camina sobre pasto verde mientras saca la lengua hacia su hocico
Un otorongo melánico camina sobre el césped de su recinto en el Parque de las Leyendas durante las actividades programadas en Lima. (Foto: Parque de las LeyendS)

A las 11 a. m., el patio central recibirá un taller de ecoladrillos. La agenda seguirá al mediodía con “Bicho feria - Origamis”, en la zona Costa, donde los visitantes podrán interactuar con las piezas y elaborar una propia.

Música y baile cerrarán las actividades en San Miguel

La celebración por el Día de la Canción Criolla terminará a las 4 p. m. con una presentación de música y baile en el patio central de la sede San Miguel. La actividad estará a cargo de la Policía Nacional del Perú.

En la sede de Huachipa, las familias podrán asistir a las exhibiciones educativas de lobos marinos en el anfiteatro. Estas se realizan los sábados, domingos y feriados en dos horarios: 12 m. y 3 p. m.

El recorrido también contempla el Bosque de Aves, que alberga distintos ejemplares. El Parque de las Leyendas informó que las actividades anunciadas estarán disponibles sin costo adicional para quienes ingresen a cualquiera de sus sedes.

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