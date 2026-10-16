Colosal victoria de Dana Guzmán en el W100 de Edmond: apeó a la primera siembra y logró el mejor triunfo de su carrera

No te pierdas el emocionante desenlace del partido de tenis entre Tatjana Maria y Dana Guzmán en el ITF Edmond Open W100. Vive la tensión al llegar al punto de partido, con Guzmán a la cabeza. | YouTube / Tennis al Máximo

Guardar

Dana Guzmán (#529) ha firmado la mejor victoria de su carrera para hacerse un lugar entre las ocho mejores del W100 de Edmond. La tenista nacional dejó en el camino a la alemana Tatjana Maria (#71 WTA), primera siembra, en una jornada a doble turno en Oklahoma.

La peruana resolvió el partido con una actuación de alto nivel ante una jugadora instalada entre las 100 mejores del mundo. Guzmán se impuso en el primer set por 6-4, cedió el segundo por 6-2 y retomó el control en el parcial definitivo, donde logró quebrar desde el inicio para dejar sin respuesta a la alemana de 39 años.

PUBLICIDAD

El comienzo del encuentro fue equilibrado, con Maria intentando imponer su habitual juego de variantes, slices y pelotas bajas. La piurana respondió con movilidad, paciencia desde el fondo y ataques precisos cuando encontró espacios. El primer quiebre llegó en el último juego del set: Guzmán presionó con la devolución y aprovechó su oportunidad para sellar la ventaja inicial.

La reacción de la primera preclasificada se produjo en la segunda manga. Los cinco primeros juegos registraron quiebres de servicio, una muestra de la irregularidad que dominó ese tramo. Maria encontró mayor profundidad con sus golpes cortados, consiguió una ruptura adicional y sostuvo su saque para nivelar el encuentro con un 6-2.

PUBLICIDAD

Pero el tercer set mostró la capacidad de respuesta de Dana Guzmán. La peruana recuperó intensidad física y volvió a desbordar a su rival con tiros cruzados, cambios de ritmo y dejadas. Maria trató de ralentizar los intercambios con el slice, aunque esa fórmula dejó de darle resultados frente a una rival que anticipó las trayectorias y tomó la iniciativa.

Dana Guzmán consigue la mejor victoria de su carrera al vencer a Tatjana Maria en el W100 de Edmond y se instala en cuartos de final. Crédito: Difusión.

El quiebre en el arranque del parcial decisivo fue determinante. Guzmán llevó a la alemana de un lado a otro de la cancha y confirmó la ruptura con su servicio para escaparse 3-0. Desde ahí sostuvo la diferencia con autoridad y completó el triunfo más relevante de su carrera por ranking de la adversaria.

PUBLICIDAD

La clasificación a los cuartos de final representa también una señal de recuperación para la tenista de 23 años, que llegó a Edmond desde la fase clasificatoria. Maria, en cambio, era la máxima favorita del certamen y contaba con el antecedente de haber vencido recientemente a otra peruana, Lucciana Pérez, en el W100 de Templeton.

Segunda victoria del día

Las lluvias del jueves alteraron la programación del torneo y obligaron a Guzmán a jugar dos partidos este viernes 16 de octubre. Antes de enfrentar a Maria, la peruana había superado a la estadounidense Caroline Dolehide por 6-3, 3-6 y 6-2 para avanzar a los octavos de final.

PUBLICIDAD

Ese resultado ya había tenido peso propio. Dolehide llegó a ocupar el puesto 41 del ranking WTA en enero de 2024 y este año conquistó el W100 de Evansville, además de superar una ronda en el WTA 500 de Guadalajara. Guzmán necesitó más de dos horas para vencerla y mostró fortaleza en el tramo final, cuando se adjudicó cuatro de los últimos cinco juegos.

Dana Guzmán venció en primera ronda del W100 de Edmond a la estadounidense Caroline Dolehide. Crédito: X DECISIVO.

Con ese triunfo, la peruana recuperó los 17 puntos obtenidos en la edición anterior del certamen y tiene asegurado su regreso al top 500 de la clasificación mundial. La victoria ante Maria elevará todavía más su cosecha en Oklahoma y le permitirá sumar confianza en una semana que ya incluye tres partidos entre la clasificación y el cuadro principal.

PUBLICIDAD

No hay segunda sin tercera

Sin apenas tiempo para recuperarse, Guzmán afrontará su tercer partido de la jornada ante la estadounidense Sloane Stephens, ubicada en el puesto 133 del ranking WTA, ex número tres del mundo y campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017.

Stephens, quinta preclasificada del torneo, avanzó a los cuartos de final tras derrotar a su compatriota Madison Brengle por 6-2 y 6-3. El duelo pondrá a Guzmán frente a otra rival con experiencia en las grandes citas, aunque la peruana llegará respaldada por dos victorias de exigencia y por el impulso de haber eliminado a la principal favorita del W100 de Edmond.

PUBLICIDAD