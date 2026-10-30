Perú y El Salvador sellan vínculos con acuerdos en justicia, salud, turismo y contra el crimen organizado

30/10/2026 La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reúnen en la Casa Presidencial de San Salvador. POLITICA CENTROAMÉRICA EL SALVADOR INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE PERÚ

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Keiko Fujimori visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador y selló con Nayib Bukele una serie de acuerdos de cooperación en seguridad, justicia, salud y turismo con los que ambos países buscan elevar su relación bilateral al rango de alianza estratégica.

La presidenta del Perú llegó a San Salvador el 28 de octubre de 2026 en vuelo comercial y fue recibida con honores militares por parte de cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Al día siguiente, tras recorrer las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y reunirse con Bukele en la Casa Presidencial, Fujimori describió el recinto penitenciario como una construcción “impresionante” y “emblemática”, y avanzó que el gobierno peruano tomará sus iniciativas como modelo para la reforma carcelaria en curso.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dan la mano durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Presidencial de San Salvador (El Salvador), el 29 de octubre de 2026. REUTERS/José Cabezas

“Las experiencias exitosas hay que analizarlas, estudiarlas y adaptarlas sin duda, porque somos países distintos, pero todo aquello que funciona, las cosas positivas, las podemos utilizar”, afirmó la mandataria ante la prensa. La visita, que incluyó también recorridos por un hospital y una institución educativa salvadoreñas, reflejó el interés peruano por conocer de primera mano los resultados del modelo de seguridad aplicado por la administración Bukele desde 2019.

La delegación peruana estuvo encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; del Interior, César Astudillo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y de Salud, Luis Dyer. También la acompañaron la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.

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Fujimori subrayó que ambas naciones comparten 160 años de amistad y que el propósito central de la visita era transformar ese vínculo histórico en un marco de acción conjunta. “Con esta visita lo que queremos es elevar el lazo de amistad a una alianza estratégica”, puntualizó la jefa de Estado.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial en San Salvador, El Salvador, el 29 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Perú proyecta construir dos nuevas cárceles inspiradas en el modelo salvadoreño

Uno de los compromisos más concretos que Fujimori anunció tras recorrer el CECOT fue la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Perú. El primero, destinado a internos de alta peligrosidad, replicaría el esquema del centro salvadoreño; el segundo albergaría a reclusos de menor riesgo e incorporaría talleres productivos bajo el denominado “Plan Cero Ocio”, otra iniciativa tomada del modelo de El Salvador.

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La mandataria recordó además que su gobierno tiene pendiente la conclusión de seis cárceles en proceso de construcción. En paralelo, informó que el ejecutivo ya adoptó medidas para reforzar el control penitenciario, entre ellas el control perimetral a cargo de las Fuerzas Armadas y acciones para interrumpir las comunicaciones ilícitas de los internos desde los penales. “Una de las principales lecciones recogidas durante la visita al CECOT es la necesidad de impedir que las cárceles sigan siendo centros de operaciones del crimen organizado”, remarcó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, junto a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, firma un acuerdo donde establecieron acciones conjuntas en materia de educación, salud, seguridad y fortalecimiento institucional, este jueves en la Casa Presidencial, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

El Comando Unificado articula las fuerzas de seguridad peruanas frente al crimen transnacional

Fujimori explicó que el crimen organizado transnacional representa hoy para Perú un desafío equivalente al que el terrorismo supuso durante las décadas de 1980 y 1990, cuando el país enfrentó la violencia de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Advirtió que el debilitamiento institucional de los años posteriores, combinado con el avance del narcotráfico y la minería ilegal, generó un nuevo escenario que requiere una respuesta integral del Estado.

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Para hacer frente a ese panorama, el gobierno peruano creó el Comando Unificado, mecanismo que articula las capacidades de inteligencia y acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo el territorio. “Hemos logrado unificar a estas fuerzas para que la inteligencia y la acción de esas instituciones se desplieguen por todo el territorio nacional”, sostuvo la presidenta. Señaló también que el Congreso le otorgó recientemente facultades para declarar a estos grupos como hostiles y terroristas, lo que habilita instrumentos legales adicionales para enfrentarlos.

La presidenta peruana entregó una invitación formal al presidente salvadoreño durante un acto en El Salvador. Destacó la apertura económica de Perú, su pertenencia a la Alianza del Pacífico y el Foro de APEC, y vinculó el dinamismo del país con la derrota del terrorismo en los años 90. | Canal N

Bukele puso a disposición del Perú sus estrategias y su sistema penitenciario

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió a su par peruana en la Casa Presidencial y expresó su confianza en que la visita contribuiría a fortalecer los vínculos entre ambas naciones. Destacó los lazos históricos que unen a los dos países y señaló que comparten desafíos comunes en áreas clave para el bienestar de sus poblaciones, entre ellas la seguridad, la salud y la educación.

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“Somos hermanos latinoamericanos y ahora tenemos la oportunidad de compartir experiencias en temas tan trascendentales para la población”, afirmó Bukele durante el encuentro. El mandatario salvadoreño recordó que su país pasó de ser “el más peligroso del mundo” a convertirse en “el más seguro de todo el continente” gracias a una estrategia integral contra la criminalidad. Indicó que puso a disposición del Perú sus experiencias, estrategias y sistema penitenciario para que sean evaluados y adaptados a la realidad peruana, y subrayó que “hay cosas que son universalmente aplicables” en la lucha contra la delincuencia.

Peru's President Keiko Fujimori and El Salvador's President Nayib Bukele shake hands during a press conference at the Presidential House in San Salvador, El Salvador, October 29, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Los ministros de Seguridad de El Salvador explicaron los fundamentos del plan anticrimen

El ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, detalló ante la delegación peruana que uno de los pilares de la estrategia impulsada por Bukele desde 2019 fue la articulación entre las acciones de seguridad y las reformas legales orientadas a combatir a las pandillas y reducir la impunidad. “Uno de los grandes secretos del Plan Control Territorial del presidente es mezclar la parte de seguridad con la parte de justicia”, afirmó el funcionario.

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Por su parte, el ministro de Defensa Nacional de El Salvador, René Merino, recordó que cuando Bukele asumió el gobierno, las pandillas controlaban el 83% del territorio salvadoreño. Ante ese diagnóstico, indicó, se rediseñaron los métodos de intervención y se establecieron mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad, con la Fuerza Armada brindando apoyo directo a la Policía Nacional Civil bajo una política diseñada en conjunto con la presidencia.

Keiko Fujimori participó en la firma de cuatro acuerdos de cooperación entre Perú y El Salvador (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Ambos países firmaron una declaración conjunta y acuerdos en cuatro áreas

Al cierre de las actividades, Fujimori y Bukele suscribieron una declaración conjunta en la que acordaron profundizar la relación bilateral con una agenda orientada a resultados. En paralelo, se firmaron acuerdos de cooperación en salud, seguridad, justicia y turismo, además del establecimiento formal de una Asociación Bilateral que reafirma la hermandad entre ambas naciones.

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Fujimori anticipó que el Perú aspira a negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con El Salvador, y señaló que la apertura comercial ha sido un motor del dinamismo económico peruano. Antes de concluir la jornada, la mandataria extendió una invitación formal a Bukele para visitar el Perú, con el objetivo de continuar profundizando la cooperación económica y comercial entre ambos países.