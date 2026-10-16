Perú vs Bolivia: programación confirmada del amistoso por fecha FIFA de noviembre

Perú jugará amistoso con Bolivia por Fecha FIFA

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Los amistosos de noviembre representarán la última ocasión para que la selección peruana modifique la imagen que dejó en su reciente gira por Norteamérica. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió concentrar los dos partidos correspondientes a la fecha FIFA en territorio nacional.

Se especuló que uno de los rivales sería Bolivia, y terminó por confirmarse. El máximo ente del balompie nacional dio detalles del duelo de preparación que tendrá frente los altiplánicos.

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Todavía no se informó sobre el día y la hora, pero se conocerá en los próximos días. César Vivar aseguró que el choque sería el próximo viernes 13 de noviembre.

“¡𝗨𝗻𝗮 𝘃𝗲𝘇 𝗺𝗮́𝘀, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮! La Bicolor vuelve a la cancha para enfrentar a Bolivia en un nuevo amistoso internacional en Lima", publicó la federación en sus redes sociales.

FPF confirmó amistoso con Bolivia por fecha FIFA 2026

¿Dónde se jugará Perú vs Bolivia en Lima?

El choque entre la selección peruana con la boliviana en Lima todavía no tiene estadio confirmado, pero se pudo conocer que se manejan dos opciones: Monumental y Alejandro Villanueva. Kevin Pacheco informó que todo indicaría que el elegido sería Matute.

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La última vez que la ‘blanquirroja’ jugó en el recinto de Alianza Lima fue el 22 de marzo de 2024. En aquella ocasión, el combinado nacional enfrentó a Nicaragua en un amistoso y se impuso por 2-0.

El partido también significó el estreno de Jorge Fossati como técnico del combinado nacional. Joao Grimaldo abrió el marcador y Gianluca Lapadula completó la victoria peruana en la casa ‘blanquiazul’.

Oslimg Mora encarando en Perú vs Bolivia, por Eliminatorias 2022. - Crédito: AFP