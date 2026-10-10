Perú vence 2-1 a Filipinas con dos anotaciones de la artillera Raquel Bilcape

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Lima, 9 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de Perú derrotó este viernes por 2-1 a su similar de Filipinas, con dos anotaciones de la delantera Raquel Bilcape, la jugadora más destacada del encuentro disputado en la ciudad de Chincha, a unos 200 kilómetros al sur de Lima.

La Bicolor, que dirige el entrenador argentino Antonio Spinelli, sacó el máximo provecho de la efectividad goleadora de Bilcape, su gran promesa en ofensiva que milita en el Melgar de Arequipa, para quedarse con el triunfo en el primero de los dos encuentros que disputarán ambas selecciones.

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La delantera abrió la cuenta tan solo al primer minuto de juego, con un potente remate de derecha tras ingresar a toda velocidad al área chica de Filipinas, que emparejó la cuenta a los 20 minutos con un autogol de la defensa nacional Brenda Meier, jugadora del SCR Altach de Austria.

Las acciones mantuvieron la intensidad, y un juego muy parejo y friccionado, hasta que Bilcape volvió a aparecer a los 85 para firmar, con una jugada de habilidad y potencia, su doblete goleador y sellar la victoria de las peruanas.

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Tras el encuentro, la goleadora se declaró muy "orgullosa y feliz" por la victoria y remarcó que el triunfo es "de todas las jugadoras" que integran el combinado nacional

Las dos selecciones volverán a enfrentarse en el estadio de la Villa Deportiva de Chincha el próximo 13 de octubre. EFE