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Golazo de Jairo Vélez, tras aprovechar mal despeje de Rafael Lutiger, para decretar 1-1 en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

Los ‘íntimos’ lograron liberarse de la fuerte presión de los locales, que derivó en dos ataques desperdiciados del ‘Santi’ González, y en una buena construcción, con posterior desatención en defensa, llegó la igualada

El volante puso el empate con violento remate en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.
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Alianza Lima pasó más de un apuro en su duelo contra Sporting Cristal, en el estadio Alberto Gallardo, correspondiente a la fecha 14° del Torneo Clausura 2026. Afortunadamente, apareció Jairo Vélez, uno de sus goleadores de rendimiento superlativo, para rescatar a los suyos en un trámite más que entrampado.

A los 24′ minutos, los visitantes contaron con un saque de banda efectuado muy rápido por Cristian Carbajal. El balón quedó en los pies de Federico Girotti, quien levantó la mirada y mandó un centro al corazón del área, que encontró un mal rechazo de Rafael Lutiger.

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El mal despeje del Cristal impactó en Jairo Vélez y le quedó a Eryc Castillo, pero al encontrarse a espaldas del arco prefirió devolverse la acción al ‘Corviche’, cuya posición inmejorable le permitió sacar un auténtico ‘misil’, imposible de conjurar para Diego Enríquez.

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