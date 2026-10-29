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La dura opinión de Beto da Silva contra la Liga 1 tras la caída de Deportivo Garcilaso ante Alianza Atlético: “Esto es un espanto”

El delantero encendió el debate sobre las condiciones del fútbol peruano: calendarios apretados, viajes agotadores y estadios en mal estado. La derrota en Sullana fue la gota que colmó el vaso

Beto Da Silva – Deportivo Garcilaso – Alianza Atlético – Liga 1 – Perú – deportes – 28 octubre
El atacante cuestionó las condiciones en que el 'Pedacito del Cielo' disputó el partido en Sullana: poco descanso, una jornada entera de viaje y una cancha que, según él, no reúne las condiciones mínimas. El equipo cusqueño cayó 3-2 y perdió terreno en la pelea por el Clausura 2026. (Liga 1)
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El delantero de Deportivo Garcilaso Beto da Silva no guardó silencio después de la derrota por 3-2 ante Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36, por la decimocuarta jornada del Torneo Clausura 2026.

El atacante apuntó directamente contra la organización de la Liga 1 y cuestionó las condiciones logísticas y físicas en que el equipo cusqueño tuvo que presentarse en Sullana.

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Con el resultado, el ‘Pedacito del Cielo’ se quedó con 25 unidades y dejó pasar una oportunidad concreta de arrebatarle el primer puesto a Sport Huancayo, que lidera con 28 puntos pese a haber perdido también en esa misma jornada.

La queja de Da Silva: descanso insuficiente y cancha en mal estado

Beto Da Silva – Deportivo Garcilaso – Alianza Atlético – Liga 1 – Perú – deportes – 28 octubre
Beto da Silva cuestionó la planificación de la Liga 1 tras la derrota de Deportivo Garcilaso en Sullana. El delantero criticó el poco descanso, el desgaste del viaje y las condiciones del campo. (Instagram)

El jugador fue contundente en su descargo. “Jugamos en la noche, un día de descanso, otro día completo viajando y venir a jugar a este campo es un espanto”, escribió Da Silva en sus redes sociales tras el partido. El reclamo tuvo un contexto preciso: el domingo 25 de octubre, Deportivo Garcilaso había disputado un encuentro nocturno en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ante Los Chankas. Al día siguiente, el plantel emprendió el traslado hacia Piura para enfrentar al ‘Vendaval’, lo que dejó al equipo con apenas una jornada de recuperación entre ambos compromisos.

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Para Da Silva, esa acumulación de factores —el horario del partido anterior, el desgaste del viaje y las condiciones del campo en Sullana— configuró un escenario claramente desfavorable.

Su crítica no se dirigió al rival ni al arbitraje, sino a quienes organizan el calendario y definen las condiciones en que los equipos deben competir. El delantero, además, no pudo terminar el partido: fue reemplazado antes del complemento por Sharif Ramírez, quien resultó ser uno de los futbolistas más activos del cuadro cusqueño en el segundo tiempo.

Un partido que se definió en los primeros 36 minutos

Beto Da Silva – Deportivo Garcilaso – Alianza Atlético – Liga 1 – Perú – deportes – 28 octubre
El conjunto piurano golpeó tres veces en la primera mitad y dejó al equipo cusqueño contra las cuerdas. La falta de respuestas defensivas permitió que el local tomara una ventaja decisiva en apenas 36 minutos. (Liga 1)

El encuentro en el Campeones del 36 tuvo dos etapas con protagonistas completamente distintos. Alianza Atlético dominó de manera aplastante en la primera mitad y construyó una ventaja que le permitió administrar el resultado en el complemento, aunque no sin sobresaltos.

El conjunto piurano abrió el marcador a los 10 minutos. Un envío desde el fondo encontró a Guillermo Larios, que habilitó a José Ingratti. El delantero resolvió ante la salida del arquero Patrick Zubczuk y puso el 1-0. Cinco minutos después, Larios volvió a aparecer, esta vez como finalizador: Erick Perleche avanzó por la banda y centró, Zubczuk no pudo atrapar el balón y el delantero sullanero aprovechó el rebote para anotar el segundo. A los 36, Juan David Delgado conectó de cabeza un córner y convirtió el 3-0, su primer tanto de la temporada con la camiseta ‘churre’.

Deportivo Garcilaso no había podido corregir sus problemas defensivos por el sector izquierdo, y los tres goles en contra reflejaron esa fragilidad con claridad. El técnico Federico Urcioli recibió señales tempranas del peligro —a los siete minutos, Zubczuk ya había tenido que intervenir para evitar la apertura del marcador— pero el equipo no logró ajustar su estructura a tiempo.

La reacción cusqueña llegó tarde

Beto Da Silva – Deportivo Garcilaso – Alianza Atlético – Liga 1 – Perú – deportes – 28 octubre
El equipo cusqueño reaccionó en el complemento y redujo la diferencia hasta quedar a un gol del empate. Pese a la presión final y al travesaño que evitó otro tanto, la remontada no se concretó. (Liga 1)

En el segundo tiempo, Deportivo Garcilaso intentó revertir el resultado con mayor presión y líneas más adelantadas. A los 62 minutos, Adrián Ascues habilitó a Sharif Ramírez, quien condujo hacia el área, superó a José Luján y definió ante Steven Rivadeneyra para recortar diferencias. El gol modificó el ánimo del equipo visitante, que siguió empujando.

Ramírez volvió a exigir al arquero local tres minutos después con un remate desde larga distancia. A los 85, su disparo desde fuera del área pegó en el travesaño. El 3-2 llegó recién a los 88 minutos, cuando Christofer Olivares conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Ascues. El descuento fue insuficiente para alterar el resultado final.

Alianza Atlético, que venía de encajar ocho goles en dos derrotas consecutivas —4-1 ante Universitario y por igual margen ante Sport Huancayo—, cortó esa racha negativa y alcanzó los 25 puntos. Con esa cifra, se incorporó a un grupo de seis equipos que comparten esa cantidad de unidades: Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, FBC Melgar, Juan Pablo II College y Alianza Lima.

Con tres fechas por delante en el Clausura 2026, el conjunto cusqueño deberá visitar a UTC, recibir a Comerciantes Unidos en el Inca Garcilaso de la Vega y cerrar su participación ante Juan Pablo II en el Complejo Deportivo de Chongoyape. El margen para recuperarse es estrecho, y las condiciones en que deberán afrontar esos compromisos seguirán siendo, según Da Silva, un factor que la Liga 1 todavía no ha sabido resolver.

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