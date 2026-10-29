Clases por la mañana y preparación por la tarde: el esfuerzo de 16 escolares de Ventanilla que ingresaron a San Marcos

Los estudiantes del Colegio Newton de Ventanilla consiguieron vacantes durante el proceso de admisión 2027-I, pese a que todavía cursaban tercero, cuarto o quinto de secundaria. Difusión

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Dieciséis estudiantes del Colegio Newton de Ventanilla consiguieron una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) antes de terminar la secundaria. Los resultados corresponden al proceso de admisión 2027-I y comprenden distintas especialidades profesionales.

Entre los ingresantes destacan jóvenes que todavía cursan cuarto y quinto de secundaria, además de un alumno de tercero. Sus resultados incluyen los primeros puestos en Ingeniería Nuclear e Ingeniería Textil y Confecciones, así como el segundo lugar en Ingeniería Geológica.

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El ingreso anticipado a la universidad representa una alternativa para los escolares que buscan avanzar en su formación profesional antes de concluir la educación básica. En este caso, los alumnos del colegio y la academia Newton combinaron sus clases regulares con jornadas adicionales de preparación para el examen de admisión.

Según la información difundida por Prensa Chalaca TV y Ventanilla News TV, la evaluación se desarrolló entre el 17 y el 25 de octubre. La institución educativa organizó una ceremonia de reconocimiento para los ingresantes, con la participación de familiares, docentes y compañeros.

Estudiantes de cuarto de secundaria ocuparon los primeros puestos

Mayra Alvarado Racchumi, alumna de cuarto de secundaria, obtuvo el primer puesto en Ingeniería Textil y Confecciones. La estudiante ya había conseguido una vacante en Estadística durante el proceso anterior, en el que alcanzó el tercer lugar.

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Gonzalo Effio Reyes, también de cuarto año, logró el primer puesto en Ingeniería Nuclear. Como reconocimiento a su resultado, el Colegio Newton le otorgó una beca integral para estudiar en su academia durante 2027.

Ana Ascencios Rojas, estudiante de quinto de secundaria, ocupó el segundo puesto en Ingeniería Geológica. De acuerdo con la información proporcionada, también consiguió ingresar a la Universidad Nacional del Callao y a la Pontificia Universidad Católica del Perú, aunque decidió continuar su formación en San Marcos.

Los resultados de estos tres escolares figuran entre los más destacados de la institución. La relación de ingresantes incluye, además, vacantes en carreras vinculadas con las ciencias, las humanidades, la economía y la tecnología.

Las carreras a las que ingresaron los escolares de Ventanilla

Mayra Alvarado Racchumi alcanzó el primer lugar en Ingeniería Textil y Confecciones, mientras que Gonzalo Effio Reyes lideró en Ingeniería Nuclear. Ana Ascencios Rojas consiguió el segundo puesto en Ingeniería Geológica. Composición: Infobae

Los dieciséis estudiantes consiguieron vacantes en distintas especialidades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre las carreras mencionadas figuran Geografía, Presupuesto y Finanzas Públicas, Química, Computación Científica, Economía Pública e Historia.

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En la lista de alumnos reconocidos aparecen Luhana Hermoza Vega, Neo Leyva Pillaca, Stephano Montalván Acosta, Joaquín Chunga Vilela, Jordano Aure Mendoza, Jaris Pizarro Caycay, Sofía Vilela Ramos, Lashkmy Menacho Giménez y Clara Jara Hernández.

También se informó sobre el ingreso de Matías Núñez a Tecnología Médica, mientras cursaba tercero de secundaria, y de Gerardo Madueño a Computación Científica, durante cuarto año. Madueño ya había conseguido una vacante en la Universidad Nacional del Callao, pero volvió a postular porque buscaba estudiar en San Marcos.

Stephano Montalván Acosta fue reconocido por su ingreso a Química durante cuarto de secundaria, mientras que Jair Muñoz Vásquez consiguió una vacante en Presupuesto y Finanzas Públicas. Clara Jara Hernández, alumna de quinto año, ingresó a Historia.

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La relación difundida también incluye a Luis Bancayan, quien consiguió una vacante en Ingeniería del Agua y Tecnologías del Agua. El estudiante recibió una medalla de reconocimiento durante la ceremonia organizada por la institución.

Los estudiantes combinaron las clases escolares con la preparación preuniversitaria

La preparación para el examen de admisión exigió organizar los horarios escolares con las clases de la academia y las horas de repaso en casa. Según los testimonios difundidos por Prensa Chalaca TV, algunos estudiantes asistían a clases por la mañana y continuaban su preparación durante la tarde.

Uno de los familiares describió una rutina con actividades desde las 08:00 hasta las 20:30, entre la jornada escolar y la preparación académica. El estudio adicional en casa también formó parte de las actividades destinadas a reforzar los conocimientos.

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Gonzalo Effio Reyes explicó que inició su preparación en la academia el año anterior. “Me he esforzado bastante en todo este año y, por fin, ver los frutos me ha hecho sentir muy satisfecho”, declaró el estudiante al referirse al resultado obtenido en Ingeniería Nuclear.

Mayra Alvarado Racchumi, por su parte, destacó el acompañamiento de sus profesores y de sus padres durante su preparación. Entre los docentes que mencionó figuran Wenceslao, de Historia y Geografía, y Katherine, de Inglés.

La estudiante también se refirió a la disciplina necesaria para alcanzar sus objetivos académicos. “Si quieres conseguirlo, tienes que sentarte, tienes que enfocarte”, expresó.

El director del Colegio Newton destacó el trabajo de docentes y familias

El director del Colegio Newton, Nelson Durand, atribuyó los resultados al esfuerzo de los estudiantes, la labor de los profesores y el respaldo de las familias durante la preparación académica.

“Este logro nos llena de orgullo porque es el resultado del esfuerzo y la constancia de nuestros estudiantes, el compromiso de nuestros docentes y el acompañamiento permanente de sus familias. Que nuestros alumnos alcancen estas metas mientras aún cursan la secundaria demuestra la calidad de nuestra propuesta educativa”, manifestó Durand.

Durante la ceremonia, la institución entregó medallas conmemorativas a los escolares que obtuvieron una vacante en San Marcos. La actividad también permitió reconocer a los estudiantes que alcanzaron posiciones destacadas en sus respectivas carreras.

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Ana Ascencios Rojas describió su preparación como un proceso con dificultades y momentos favorables. Asimismo, agradeció al profesor Irwin por el apoyo en Matemáticas y los consejos que recibió durante su preparación para la evaluación.