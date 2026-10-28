Adrián Villar cambia su versión sobre la muerte de Lizeth Marzano: “Puse mi pie en el acelerador y ahí todo es muy confuso”

Gino Marzano recordó que el joven había dado otra explicación sobre por qué no se detuvo tras el accidente. Mientras se acerca el vencimiento de la prisión preventiva, los familiares de la deportista insisten en que se esclarezcan los hechos. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El caso por la muerte de Lizeth Marzano, la deportista que falleció tras un accidente ocurrido el 17 de febrero en Camino Real, en el distrito limeño de San Isidro, vuelve a generar cuestionamientos luego de que Adrián Villar modificara su versión sobre lo sucedido. En una declaración brindada a las autoridades a finales de agosto, el joven señaló que atravesaba un cuadro de malestar estomacal y atribuyó la somnolencia que asegura haber experimentado al consumo del antibiótico Bactrim, recetado para tratar una infección.

Familia de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar y espera decisión clave en noviembre. Captura: Magaly TV La Firme.

Su nuevo relato incorpora detalles sobre lo que, según afirma, ocurrió en los instantes previos al impacto y sobre los recuerdos que conserva después del accidente. Villar sostuvo que se sintió desconectado mientras conducía y que, tras acelerar en la intersección de Camino Real, todo se volvió confuso. Esta explicación fue cuestionada por la familia de Lizeth, que exige celeridad en el proceso y espera que el futuro judicial del investigado se defina el próximo 25 de noviembre.

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La controversia se produce mientras se aproxima el vencimiento de la medida de prisión preventiva dictada contra el joven. Para los familiares de la deportista, resulta fundamental que las autoridades examinen las pruebas disponibles y esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el accidente que acabó con la vida de Lizeth.

Familia de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar y espera decisión clave en noviembre. Captura: Magaly TV La Firme.

Adrián Villar relata qué recuerda antes y después del impacto en Camino Real

En su declaración policial, Adrián Villar afirmó que llevaba varios días sintiéndose mal. Según su versión, desde tres días antes del accidente presentaba vómitos, diarrea y episodios de desmayo, síntomas que atribuyó al cuadro estomacal por el que había recibido tratamiento médico.

El joven también señaló que ese día no había desayunado para tomar el antibiótico que le recetaron para tratar la infección. En su explicación, este contexto habría influido en su estado físico antes de ponerse al volante. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte de su propio testimonio y deberán ser contrastadas con los elementos que evalúen las autoridades.

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Familia de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar y espera decisión clave en noviembre. Captura: Magaly TV La Firme.

Villar relató que, después de dejar a Francesca en su casa, continuó su recorrido hasta llegar al semáforo de Camino Real, en San Isidro. Fue entonces cuando, según aseguró, comenzó a perder la claridad sobre lo que estaba sucediendo.

“Puse mi pie en el acelerador y ahí todo es muy confuso”, manifestó al describir ese momento.

El investigado sostuvo que se desconectó y que no recuerda con claridad la secuencia de los acontecimientos. De acuerdo con su declaración, sintió un primer golpe y, posteriormente, un segundo impacto. Cuando reaccionó, dijo haber visto un árbol y la figura de la parte inferior del torso de una persona que se desplazaba hacia la derecha.

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Familia de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar y espera decisión clave en noviembre. Captura: Magaly TV La Firme.

La familia de Lizeth Marzano cuestiona la explicación del investigado

La nueva declaración de Adrián Villar generó cuestionamientos de Gino Marzano, hermano de Lizeth, quien mantiene la exigencia de que el caso avance y se esclarezcan las circunstancias de la muerte de la deportista.

Familia de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar y espera decisión clave en noviembre. Captura: Magaly TV La Firme.

El familiar puso en duda el argumento relacionado con el antibiótico y expresó su desacuerdo con la explicación que el joven presentó ante las autoridades. “Claramente para mí el Bactrim no genera ningún tipo de somnolencia”, señaló.

Con estas palabras, Gino Marzano rechazó la justificación ofrecida por Villar, aunque su apreciación personal no reemplaza una evaluación médica sobre los posibles efectos del medicamento ni determina por sí sola qué ocurrió durante el accidente.

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Familia de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar y espera decisión clave en noviembre. Captura: Magaly TV La Firme.

El hermano de Lizeth también recordó que, según la versión que conoció inicialmente, el joven había explicado que no se detuvo porque pensó que había impactado contra un scooter. Esa afirmación contrasta con el relato posterior, en el que Villar describió una pérdida de conciencia y dificultades para recordar lo sucedido.

La diferencia entre ambas explicaciones es uno de los aspectos que la familia considera necesario esclarecer. Para los Marzano, resulta fundamental que las autoridades examinen la evolución del testimonio y lo comparen con las pruebas disponibles, con el objetivo de reconstruir los acontecimientos de aquella noche.

Familia de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar y espera decisión clave en noviembre. Captura: Magaly TV La Firme.

Familia Marzano pide celeridad antes del 25 de noviembre

Uno de los principales motivos de preocupación para los familiares de Lizeth es la proximidad del vencimiento de la prisión preventiva de nueve meses impuesta a Adrián Villar. De acuerdo con la información proporcionada, la medida está próxima a concluir y el próximo 25 de noviembre se presenta como una fecha clave para conocer qué ocurrirá con su situación judicial.

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Gino Marzano afirmó que la familia continúa en pie de lucha y espera que las autoridades actúen como corresponde. En sus declaraciones, sostuvo que cuentan con varias pruebas que consideran fehacientes para esclarecer lo ocurrido y cuestionó que el procedimiento no avance con la rapidez que esperan.

Familia de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar y espera decisión clave en noviembre. Captura: Magaly TV La Firme.

La cercanía de esa fecha añade presión a un caso que ha mantenido la atención pública desde el accidente. Para los familiares, no se trata únicamente de conocer la versión del investigado, sino de que las circunstancias de la muerte de Lizeth puedan ser examinadas a partir de los elementos reunidos durante la investigación.

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El vencimiento de una medida de prisión preventiva, sin embargo, no significa por sí mismo que el proceso penal concluya ni determina automáticamente la responsabilidad o inocencia de una persona. La decisión sobre la situación de Villar dependerá de lo que resuelvan las autoridades competentes, de acuerdo con las reglas aplicables y el estado del expediente.

Por eso, el 25 de noviembre representa una fecha de especial interés para los Marzano, que aguardan una decisión mientras reiteran su pedido de celeridad. La familia busca que las pruebas sean valoradas y que las diferencias entre las versiones ofrecidas por el investigado sean consideradas dentro del procedimiento.

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Familia de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar y espera decisión clave en noviembre. Captura: Magaly TV La Firme.

El antibiótico Bactrim, en el centro de la nueva versión de Adrián Villar

El argumento de la somnolencia se ha convertido en uno de los aspectos más discutidos del nuevo testimonio de Adrián Villar. El joven afirmó que sufría problemas estomacales desde días antes del accidente y que había tomado Bactrim, medicamento que, según su versión, habría influido en su estado físico.

Su relato incluye la afirmación de que no había desayunado antes de consumir el antibiótico y que, al llegar al semáforo de Camino Real, perdió la claridad sobre lo que sucedía. Después describió dos impactos y dijo que solo recuperó la percepción de su entorno cuando vio un árbol y la figura de una persona.

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La familia de Lizeth, por su parte, cuestiona que esta explicación permita entender lo ocurrido y recuerda el relato inicial que, según Gino Marzano, el joven habría ofrecido sobre el motivo por el que no se detuvo. La diferencia entre ambos testimonios mantiene abierta la discusión sobre la secuencia del accidente.

Familia de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar y espera decisión clave en noviembre. Captura: Magaly TV La Firme.