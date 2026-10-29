Minedu interviene tras denuncia de violencia sexual en colegio de San Borja y activa protección para menor

Minedu interviene en caso de violencia sexual en colegio de San Borja y dispone acciones de protección al menor.

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El Ministerio de Educación (Minedu), mediante la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), activó los protocolos de atención tras la denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra un estudiante de la institución educativa pública Romeo Luna Victoria, en San Borja.

El sector dispuso acciones de protección y acompañamiento para el menor mientras las autoridades investigan el caso. La denuncia refiere hechos ocurridos el 26 de octubre, durante una clase de religión, según información policial.

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La madre del estudiante presentó el reporte al día siguiente. Cuatro escolares de 16 años son investigados como presuntos agresores y permanecen detenidos en la comisaría de San Borja, de acuerdo con lo informado por Cornelio Gonzales, director de la DRELM.

El director señaló que la autoridad educativa revisa la forma y el momento en que el colegio comunicó la denuncia. La DRELM busca determinar si existieron demoras o incumplimientos en los procedimientos establecidos. Si identifica responsabilidades, evaluará medidas administrativas. El Minedu recordó que los planteles deben informar de manera oportuna los casos de violencia y prevenir la revictimización.

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Minedu interviene en caso de violencia sexual en colegio de San Borja y dispone acciones de protección al menor.

Investigación incluye cámara Gesell y evaluaciones forenses

Como parte de las primeras actuaciones, las autoridades realizaron una entrevista única en cámara Gesell, conforme a las disposiciones fiscales. El registro de audio y video permanecerá bajo cadena de custodia para su uso dentro de la investigación. También podrán ordenarse una evaluación psicológica forense del Instituto de Medicina Legal y otras medidas destinadas a resguardar la integridad del estudiante.

Durante la diligencia, el adolescente contó con el equipo de Convivencia Escolar de la DRELM, especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local 7 (UGEL 7), sus equipos legales y abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

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Esos profesionales brindaron asistencia y orientación legal. Las autoridades también evaluarán medidas de protección para impedir nuevos riesgos, mientras la Fiscalía continúa con declaraciones, pericias y otras actuaciones que correspondan.

Asistencia legal, psicológica y social al estudiante

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al plantel después de recibir la denuncia y trasladaron a los cuatro adolescentes para las diligencias iniciales. Luego fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal y al Instituto de Medicina Legal, donde pasaron por las evaluaciones que ordenaron las autoridades.

La versión policial indica que el presunto hecho ocurrió dentro del aula y que la docente de religión estaba en la puerta del salón. Los padres y apoderados de los involucrados recibieron notificación sobre el caso. El director del colegio y un docente de Educación Religiosa fueron citados para declarar ante las autoridades, que deben esclarecer las circunstancias de la denuncia.

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La Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública informaron que ofrecen asistencia legal, psicológica y social al estudiante. El Ministerio de Educación señaló que el acompañamiento busca garantizar sus derechos durante el proceso. La investigación fiscal definirá los siguientes pasos y la situación legal de los adolescentes, según los resultados de las pruebas y las declaraciones recogidas.

El Minedu insistió en que las instituciones educativas deben activar los protocolos ante toda denuncia de violencia sexual y evitar actos que expongan a la víctima. El expediente seguirá bajo reserva, por tratarse de un menor de edad.