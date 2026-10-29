Perú

Antonio Pavón confirma que busca un nuevo hijo con Joi Sánchez y Antoñito es el más ilusionado

El torero español visitó Lima junto a su pareja y reveló ante la conductora Magaly Medina sus planes de ampliar la familia. La pareja ya acudió a un médico especialista para iniciar el proceso

Durante una entrevista en el programa de televisión Magaly TV La Firme, Antonio Pavón y su pareja Joi Sánchez confirmaron el inicio de consultas médicas para concebir un hijo. En el set de televisión, acompañados por familiares del torero español y conversando con la conductora Magaly Medina, la pareja abordó el proceso para buscar un embarazo, las reacciones de su entorno familiar y sus intenciones de contraer matrimonio. Video: ATV / Magaly TV La Firme
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Antonio Pavón reveló que, junto a su pareja Joi Sánchez, planea convertirse nuevamente en padre. El torero español y la empresaria peruana confirmaron el proyecto durante su visita a Lima, en una conversación con la periodista Magaly Medina, donde además contaron la reacción de Antoñito, el hijo que Pavón tiene con Sheyla Rojas, ante la posibilidad de tener un nuevo hermano.

Consultados sobre el motivo de su viaje a la capital peruana, ambos confirmaron sin rodeos que buscan un embarazo. “Van a encargar bebé”, preguntó la conductora, a lo que Pavón respondió: “Sí, así es”.

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La pareja acudió a un especialista para iniciar el proceso

Pavón explicó que, antes de avanzar con la búsqueda del embarazo, decidieron buscar orientación médica especializada. “Hemos llamado a la cigüeña, que tenemos un buen amigo, un doctor que se llama Lucho Noriega, y nos hemos puesto en sus manos para que nos aconseje hacerlo de la mejor manera posible”, señaló el torero.

El español también se refirió a la edad de ambos como un factor considerado en la decisión. “Joy está en una edad muy buena porque tiene 33 años, por supuesto, y yo tengo 44”, indicó. Pavón agregó que la pareja enfrenta este proceso con entusiasmo: “Lo que sí nos gustaría es hacerlo de la mejor manera posible y estamos superilusionados con eso”.

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Joi Sánchez y Antonio Pavón sonríen y conversan frente a micrófonos en un set de televisión con pantallas luminosas
Antonio Pavón y Joi Sánchez confirmaron en Lima su decisión de buscar un bebé.

Antoñito pide una hermanita y bromea sobre el tiempo que falta

Uno de los datos que más atención generó durante la conversación fue la reacción de Antoñito, hijo de Pavón y de la exparticipante de realities Sheyla Rojas, ante la posibilidad de tener un nuevo hermano. Según relató la pareja, el menor es quien muestra mayor entusiasmo con la idea y bromea con la posibilidad de que el proceso se demore demasiado.

“Antoñito es el que más ganas tiene. Dice: ‘Ya, Joy, vamos tarde porque yo me voy a la universidad y ya no voy a estar con el hermanito’. Y digo: ‘Ya, no te preocupes’”, contó Joi Sánchez sobre los comentarios del niño. Pavón complementó la anécdota al precisar la preferencia de su hijo sobre el sexo del futuro bebé: “Quiere hermanita, Antoñito quiere hermanita”.

Sánchez, de profesión psicóloga, asumió un rol cercano a la crianza de Antoñito desde que la pareja instaló su relación en España, en 2019. De acuerdo con información difundida por distintos medios, la empresaria trujillana mantiene una relación cordial con Sheyla Rojas, sin que haya existido una competencia entre ambas por el vínculo con el menor.

La pareja también contempla la posibilidad de casarse

Además de los planes para ampliar la familia, Antonio Pavón y Joi Sánchez hablaron sobre un eventual matrimonio, aunque sin establecer todavía una fecha concreta. El torero planteó incluso la posibilidad de reunir varias celebraciones familiares en un mismo evento. “Hemos pensado hacer bautiboda, bautiboda, comunión. Pero sí está nuestro plan, si nos gustaría hacer el matrimonio, por supuesto, y tener un hijito o una hijita, lo que Dios quiera”, expresó Pavón.

Antonio Pavón, su pareja Joi Sánchez y el hijo que tiene con Sheyla Rojas, Antoñito
Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, sigue en su lucha contra la artrogriposis múltiple congénita tras años de terapias y esfuerzo. (Instagram Antonio Pavón / Sheyla Rojas)

La relación entre ambos comenzó en 2016, cuando Pavón era conocido públicamente como el “Pavón Descontrolado”. Según el propio torero, ya le propuso matrimonio a Sánchez en dos ocasiones anteriores. “Le he pedido matrimonio en dos ocasiones, ya la tercera es la vencida. Están nuestros planes, por supuesto”, declaró Pavón en una entrevista previa sobre la relación.

Actualmente, la pareja reside en Fuengirola, España, donde comparte una vivienda frente al mar. Por el momento, ni Pavón ni Sánchez precisaron una fecha estimada para el inicio formal del tratamiento médico ni para la eventual boda que contemplan como parte de sus planes familiares.

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