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Lisandro Greppo comienza a resignarse por alejamiento del Deportivo Garcilaso de la cima del Torneo Clausura 2026: “Sabemos cuál es nuestra realidad”

Con la inconsistencia del ‘pedacito de cielo’ en el tramo decisivo del campeonato, el entrenador argentino es consciente que no dependen de sí mismos para salir ganadores. “Hay que esperar a ver qué pasa”, admitió

Lisandro Greppo ve lejos la posibilidad de una coronación en Torneo Clausura 2026. - Crédito: Deportivo Garcilaso
Lisandro Greppo ve lejos la posibilidad de una coronación en Torneo Clausura 2026. - Crédito: Deportivo Garcilaso
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Deportivo Garcilaso había recuperado terreno en el Torneo Clausura 2026, hace no mucho, al arrollar a Los Chankas en el Cusco, pero ha dado un paso atrás en un tramo palmario del Torneo Clausura 2026 al caer 3-2 contra Alianza Atlético, en el estadio Campeones del 36.

El desliz ha ofuscado al entrenador Lisandro Greppo, quien reconoció que su equipo no se encontró en todo el primer acto, tramo en el que los locales pisaron el acelerador para resolver el trámite, y si bien se levantó en el complemento, apenas sirvió para colorear el score.

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Lisandro Greppo experimenta una delicada actualidad con Deportivo Garcilaso, después de un inicio atronador en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Lisandro Greppo experimenta una delicada actualidad con Deportivo Garcilaso, después de un inicio atronador en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Entramos dormidos, no le encontramos la vuelta, sabíamos el rival que íbamos a encontrar. En el segundo tiempo se dejó otra imagen ante un gran equipo, un gran rival, no hay excusas, perdimos, caballero en la victoria y en la derrota y toca seguir”, dijo en rueda de prensa post-partido.

“Fue un tiempo para cada uno, ellos fueron efectivos, fue un partido combativo. Los cambios entraron bien. Felicitaciones a Sullana que ganó pero no hay que rendirse. Lamentablemente, regalamos un tiempo y lo pagamos caro, pero sin excusas; vamos para adelante”, agregó Lisandro.

Con el tropiezo, Deportivo Garcilaso nuevamente ha desaprovechado una oportunidad dorada para instalarse en la cima y ahora depende de lo que hagan los otros elencos, que pueden dispararse al final de la fecha actual: “Los puntos son los que son, hay que esperar a ver qué pasa con los rivales, sabemos cuál es nuestra realidad”.

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Está más que claro que el ‘pedacito de cielo’ no tiene más margen de error en el Torneo Clausura 2026. Iniciando noviembre volverá a actuar como forastero al medirse contra la descendida UTC, luego retornará a su hogar para enfrentar a Comerciantes Unidos y cerrará temporada en casa de Juan Pablo II College.

Deportivo Garcilaso volvió a perder; sucedió a manos de Alianza Atlético, en Sullana. - Crédito: ITEA
Deportivo Garcilaso volvió a perder; sucedió a manos de Alianza Atlético, en Sullana. - Crédito: ITEA

Desilusión

La motivación con la que Deportivo Garcilaso llegó a su reciente compromiso se desvaneció rápidamente, después de que Alianza Atlético asumiera el control de las acciones en Sullana y golpeara al conjunto cusqueño desde el inicio.

A los 10 minutos, el argentino José Ingratti abrió el marcador y puso en ventaja al cuadro local. Cinco minutos después, la situación se complicó todavía más para el equipo dirigido por Lisandro Greppo.

Guillermo Larios convirtió el segundo tanto del vendaval. El delantero peruano atraviesa una temporada destacada y volvió a ser determinante para su equipo.

Antes del cierre de la primera etapa, Juan Delgado apareció para marcar el 3-0 de Alianza Atlético. El golpe dejó a Deportivo Garcilaso en una situación adversa, aunque el conjunto cusqueño intentó reaccionar durante el complemento.

Deportivo Garcilaso mostró debilidad y perdió ante Alianza Atlético. - Crédito: ITEA
Deportivo Garcilaso mostró debilidad y perdió ante Alianza Atlético. - Crédito: ITEA

Después de la hora de juego, Sharif Ramírez descontó para los visitantes y poco después Christopher Olivares redujo aún más la diferencia. La remontada, sin embargo, no se concretó y el equipo cusqueño terminó hundido tras la derrota.

El resultado impidió que Deportivo Garcilaso trepara provisionalmente al primer lugar del Torneo Clausura. La competencia quedó encabezada por Sport Huancayo, aunque un resultado favorable de Universitario podría desplazarlo de la cima y modificar la pelea por el campeonato en la jornada.

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