Perú

Gisela Valcárcel debuta con documental en YouTube, reflexiona sobre su alejamiento de la televisión e incluye a Edson Dávila

La conductora estrenó un nuevo formato audiovisual en el que narra su experiencia en el aniversario de la orquesta Explosión en Iquitos, cuatro años después de su última aparición en pantalla

La conductora Gisela Valcárcel estrenó en YouTube el documental 'Gisela Mi Vlog: Más allá del show'. La producción registra su viaje a Iquitos para participar en el aniversario de la orquesta Explosión. Las imágenes muestran su llegada entre asistentes y prensa, un recorrido fluvial donde visita al artista Cristian Vendayán en la balsa Bufeo y su presentación ante el público nocturno. Asimismo, el contenido aborda reflexiones sobre su trayectoria televisiva y el fin de 'El Gran Show'. Video: YouTube Gisela Valcárcel
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Gisela Valcárcel estrenó un documental en su canal de YouTube, un formato distinto al que acostumbra en sus redes sociales, en el que narra su viaje a Iquitos para participar en el aniversario de la orquesta Explosión. La producción marca su primera incursión en este tipo de contenido audiovisual y llega en un momento en que la conductora intensifica su presencia en plataformas digitales, al margen de la televisión abierta.

“Ha pasado ya un buen tiempo desde que no estoy en televisión. En mi posición nunca sé si voy a volver y por eso me emociono tanto”, señaló Valcárcel al inicio del documental, en referencia al tiempo transcurrido desde su última aparición regular en un canal nacional.

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El viaje a Iquitos se convirtió en el eje narrativo del documental

El contenido documenta la participación de Valcárcel en el 28.° aniversario de la orquesta Explosión, realizado en enero de este año en la ciudad de Iquitos. La conductora relató su llegada a la capital de la Amazonía peruana, los preparativos previos a su presentación y el encuentro con el público local, que la recibió con entusiasmo en distintos puntos de la ciudad.

Durante el recorrido, Valcárcel visitó una comunidad artística flotante llamada Balsa Bufeo, dirigida por el gestor cultural Cristian Vendayán, con quien compartió una conversación sobre perseverancia y creación artística. “A mí muchos me han querido sacar de escena, muchos. Pero este es mi sueño. La vida es así, juega en contra”, expresó la conductora durante ese encuentro, en una reflexión que conecta su propia trayectoria con la historia del artista amazónico.

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Gisela Valcárcel con vestido brillante y micrófono dorado en mano, junto a un recuadro circular que muestra un abrazo con Edson Dávila
Gisela Valcárcel estrenó en su canal de YouTube un documental enfocado en su viaje a la ciudad de Iquitos, pero también incluye escenas junto a Edson Dávila.

La presentación central del viaje se realizó esa misma noche, en el marco de la celebración de Explosión, donde Valcárcel fue recibida como “madrina” del aniversario de la agrupación. “Buenas noches, Iquitos. ¿Volver al escenario? ¿Será que en verdad nunca me bajé de él?”, planteó la conductora en uno de los pasajes del documental, antes de subir al escenario junto a la orquesta.

Habló sobre el cierre de ‘El Gran Show’ sin saber que sería su última emisión

En otro segmento del documental, Valcárcel se refirió al final de ‘El Gran Show’, el programa que condujo durante 15 años y que marcó una de las etapas más extensas de su carrera televisiva. “El gran show duró quince años y no solo fue un programa en la televisión, se convirtió en el pretexto perfecto para reunirnos, conocer nuevos talentos y sorprendernos con los famosos”, relató.

La conductora reconoció que, al momento de grabar la última emisión del espacio, no era consciente de que se trataba del cierre definitivo del ciclo. “Queda claro que no sabía que ese sería mi último programa. Nuevamente cerraría una etapa importante en mi vida que duró quince años. Pero como empezó, debía terminar”, afirmó.

Las imágenes con Edson Dávila reabren el debate sobre su distanciamiento

Durante el pasaje dedicado al cierre de ‘El Gran Show’, Valcárcel incluyó la frase “muchos de los que estarían en este último programa solo me acompañarían hasta ese día”, mientras el documental muestra imágenes de ella junto a Edson Dávila, extrabajador de su productora, en una escena de beso correspondiente a una de las últimas emisiones del programa. La conductora no mencionó a Dávila por nombre en ningún momento del video.

En un fragmento de su documental publicado en YouTube, la conductora Gisela Valcárcel repasa imágenes de la temporada final de El Gran Show en 2022. La presentadora narra que no sabía que esa emisión marcaría el cierre definitivo del formato tras quince años de emisión en la televisión abierta, mientras se observan coreografías y su ingreso al escenario junto al elenco del programa. Video: YouTube Gisela Valcárcel

La combinación entre la frase y las imágenes se da en un contexto de tensión pública entre ambos, luego de que Dávila dejara GV Producciones y negara en distintas entrevistas que Valcárcel haya sido su “madrina” en la televisión, pese a reconocer que fue ella quien le dio una oportunidad laboral.

Ethel Pozo, hija de la conductora, calificó en setiembre la actitud reciente de Dávila como “soberbia” y lo acusó de enviar indirectas durante el último año, en declaraciones a su programa de streaming ‘Sin Más + Decir’. Hasta el momento, ni Valcárcel ni Dávila se refirieron de manera directa a este fragmento del documental.

El documental se suma a una nueva etapa de presencia digital

El estreno de este contenido coincide con otras iniciativas recientes de Valcárcel en plataformas digitales. El 24 de octubre, la conductora retomó el formato ‘Aló Gisela’ a través de una transmisión en vivo por redes sociales, con una dinámica de premios en efectivo para su audiencia, y adelantó una segunda emisión para el 31 de octubre.

Ambos proyectos se enmarcan en el aniversario número 39 de ‘Aló Gisela’, el programa con el que debutó como conductora en 1987. Hasta el momento, Valcárcel no confirmó si este documental tendrá una continuidad periódica dentro de su canal de YouTube ni si planea retomar algún formato en televisión abierta.

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