Arequipa vende fibra de vicuña por más de S/ 2.3 millones y abre una nueva vía para las asociaciones de Castilla

Representantes y compradores inspeccionan la fibra de vicuña durante la subasta realizada en Arequipa, donde organizaciones de Tolconi concretaron la venta de su producción. (Foto: Serfor)

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Tres asociaciones de la localidad de Tolconi, en el distrito de Chachas, provincia de Castilla, vendieron 1.525 kilos de fibra de vicuña por más de S/ 2,3 millones durante una subasta realizada en la ciudad de Arequipa. La empresa Loro Piana Perú S.A.C. adquirió el lote único correspondiente a la campaña de esquila 2026.

La operación reunió a la Asociación de Protección y Manejo de Vicuñas Tolconi (APROMAVIT), la Asociación de Conservacionistas de Vicuña de Tolconi (ASCOVI) y la Asociación de Protección de Repoblamiento y Manejo de Vicuñas Huaytapalca Tolconi. Las organizaciones cuentan con declaraciones de manejo aprobadas por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Arequipa.

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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) acompañó el proceso técnico y normativo de una venta que buscó mejorar las condiciones de negociación para las familias asociadas. El mecanismo permitió reunir la producción de las tres organizaciones y ofrecerla a un comprador en una sola operación.

Representantes de asociaciones de Tolconi y funcionarios del Serfor posan tras la subasta de fibra de vicuña realizada en Arequipa. (Foto: Serfor)

La fibra de vicuña de Tolconi llegó al mercado en un solo lote

La Asociación de Protección y Manejo de Vicuñas Tolconi (APROMAVIT), la Asociación de Conservacionistas de Vicuña de Tolconi (ASCOVI) y la Asociación de Protección de Repoblamiento y Manejo de Vicuñas Huaytapalca Tolconi participaron en la venta conjunta.

Las tres organizaciones cuentan con declaraciones de manejo aprobadas por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Arequipa. Ese requisito acredita que el aprovechamiento del recurso se realiza bajo una autorización y permite verificar la procedencia de la fibra.

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Antes de iniciar la subasta, las asociaciones acordaron un precio base de USD 450 por kilo y decidieron ofrecer toda la producción en un único lote. El objetivo era acceder a mejores condiciones de venta frente a una negociación individual.

Por qué la fibra de vicuña alcanza precios elevados

La fibra de vicuña se obtiene durante la captura y esquila de animales vivos, una actividad que se desarrolla en diversas regiones del país bajo medidas de manejo y conservación. Su comercialización exige demostrar el origen legal y la trazabilidad del producto.

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Este recurso se destina principalmente a nichos especializados del mercado internacional. Por sus características, forma parte de la cadena de producción de prendas de lujo y de alta moda, donde se utiliza como materia prima para confecciones de valor elevado.

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Para los pobladores que participan en asociaciones manejadoras, ese mercado representa una oportunidad de ingresos vinculada a la protección de la especie. La venta conjunta de Tolconi permitió colocar más de una tonelada y media de fibra bajo una misma negociación.

La subasta busca beneficiar a las familias y replicarse en otras regiones

Serfor informó que el mecanismo también promovió la inclusión financiera de las organizaciones, debido a que las operaciones de comercialización se canalizan a través del sistema bancario. La medida busca ordenar las transacciones y fortalecer la gestión de las asociaciones.

Representantes comunales de Tolconi y autoridades de Serfor participan en la subasta de fibra de vicuña en Arequipa adjudicada a la empresa Loro Piana Perú. (Foto: Serfor)

María del Pilar Tuppia, especialista en camélidos sudamericanos silvestres de la Dirección de Promoción y Competitividad de Serfor, señaló que la experiencia podría extenderse a otros puntos del país donde existan titulares de manejo de vicuñas.

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“Esta subasta es el resultado del trabajo articulado entre las asociaciones y el Serfor. Constituye una experiencia piloto que busca replicarse en otras regiones del país donde existen titulares de manejo de vicuñas”, indicó la especialista. La entidad busca promover ventas que garanticen la procedencia legal de la fibra y mejores oportunidades de acceso al mercado para las organizaciones locales.