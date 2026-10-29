Perú

Maltrato animal en Perú: proyecto de ley propone hasta 10 años de prisión para quienes provoquen la muerte de un animal

La propuesta de Nathaly Molina incorpora distintas circunstancias agravantes y plantea sanciones de cuatro a siete años de prisión para estos casos, además de multas e inhabilitaciones

Perrita pug con rostro triste
La pena máxima corresponde a la muerte causada deliberadamente. Credito Héctor Kitchen
Guardar

Una propuesta legislativa busca elevar las penas por abandono y maltrato animal en Perú, con sanciones que podrían llegar a diez años de prisión cuando la conducta provoque deliberadamente la muerte de un animal doméstico o silvestre. La iniciativa plantea cambios en el Código Penal para establecer castigos diferenciados según la gravedad de los hechos.

El proyecto fue presentado por la diputada Nathaly Molina, del partido Buen Gobierno, y contempla modificaciones al artículo 206-A del Código Penal. La propuesta incluye nuevas circunstancias agravantes y establece distintos rangos de sanción según el daño causado y las condiciones en las que se cometa la infracción.

PUBLICIDAD

El texto legislativo distingue entre los casos de abandono y crueldad que ocasionen sufrimiento o lesiones leves, aquellos que involucren circunstancias agravantes y las conductas que deriven en lesiones graves, incapacidad permanente o muerte del animal.

La iniciativa también contempla multas económicas e inhabilitaciones, además de las penas privativas de libertad. Las sanciones varían según la naturaleza de la conducta y la existencia de factores que incrementen la gravedad del hecho.

Proyecto plantea penas de uno a cuatro años por abandono y maltrato animal

Un perro mojado sentado junto a un cartón al borde de una pista asfaltada mientras un automóvil negro se aleja en el fondo.
Un perro permanece mojado al borde de una carretera mientras un vehículo se aleja, en el marco de las iniciativas legislativas contra el abandono animal en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de Nathaly Molina establece una pena de entre uno y cuatro años de prisión para los casos de abandono y actos de crueldad que provoquen dolor, sufrimiento o lesiones leves a animales domésticos o silvestres.

Este primer rango de sanciones incluye entre 180 y 360 días multa, además de la inhabilitación correspondiente conforme a las disposiciones del Código Penal.

La iniciativa busca diferenciar las conductas según sus consecuencias, con una escala de castigos que aumenta cuando existen circunstancias agravantes o el daño ocasionado al animal alcanza niveles de mayor gravedad.

PUBLICIDAD

Uso de armas y difusión digital figuran entre las circunstancias agravantes

El proyecto contempla penas de cuatro a siete años de cárcel cuando los actos de crueldad se cometan bajo determinadas circunstancias agravantes. Entre ellas figuran el uso de armas de fuego o sustancias tóxicas, así como la difusión digital de estos hechos con fines de apología.

También se incluyen los actos de naturaleza sexual contra animales y las conductas cometidas por personas que se aprovechen de sus cargos de custodia o protección, o de su condición de profesionales de la salud animal.

Para estos supuestos, la propuesta establece multas de entre 360 y 500 días, además de la inhabilitación que corresponda.

La incorporación de estos escenarios permite distinguir los casos de maltrato que presentan factores adicionales de gravedad de aquellos que no reúnen las circunstancias descritas en el proyecto.

Negligencia con consecuencias graves podría recibir hasta ocho años de prisión

Nuevo caso de crueldad animal en Perú - Fiscalía abre investigación a mujer por envenenar perro y gatos - Lima - Perú - 14 de setiembre de 2023
De acuerdo a los denunciantes, la vecina se tomaba la molestia de mezclar letal veneno para ratas con arroz y pollo, para ponerlo en bolsas.

La iniciativa legislativa también contempla sanciones para los casos en los que la negligencia, la imprudencia temeraria, la impericia o el incumplimiento de los deberes de cuidado provoquen consecuencias graves para un animal.

Según el texto de la propuesta, estas conductas podrían recibir penas de seis a ocho años de prisión cuando deriven en lesiones graves o incapacidad permanente que ocasione la muerte del animal.

Este apartado incorpora supuestos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y diferencia estas situaciones de los actos en los que existe una intención deliberada de causar la muerte.

La propuesta fija así un rango específico para las conductas que, por acción negligente o falta de cuidado, produzcan consecuencias irreversibles en animales domésticos o silvestres.

La muerte deliberada de un animal tendría la sanción más severa

El rango más elevado del proyecto corresponde a los casos en los que una persona actúe con dolo y provoque intencionalmente la muerte de un animal doméstico o silvestre.

Para estos supuestos, la iniciativa plantea una pena privativa de libertad no menor de siete ni mayor de diez años. La sanción también incluiría entre 500 y 730 días multa y la inhabilitación correspondiente.

La propuesta contempla tanto la muerte causada de manera directa como aquella que se produzca bajo cualquiera de las circunstancias agravantes descritas en el texto legislativo.

Con esta disposición, el proyecto establece el castigo más alto para las conductas en las que exista intención de causar la muerte del animal, dentro de la escala de sanciones planteada para modificar el artículo 206-A del Código Penal.

Temas Relacionados

Maltrato animalNathaly MolinaBuen GobiernoCódigo Penalperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aprobado el crédito suplementario: más de S/ 8.200 millones para enfrentar el fenómeno El Niño e impulsar la infraestructura

La iniciativa obtuvo mayoría en ambas cámaras y contempla recursos para servicios esenciales, inversión pública y prevención de desastres, aunque la asignación para comprar aviones de combate generó cuestionamientos durante el debate parlamentario

Aprobado el crédito suplementario: más de S/ 8.200 millones para enfrentar el fenómeno El Niño e impulsar la infraestructura

Arequipa vende fibra de vicuña por más de S/ 2.3 millones y abre una nueva vía para las asociaciones de Castilla

La venta se concretó mediante una subasta que reunió la producción de tres asociaciones de Tolconi y contó con el acompañamiento técnico y normativo de Serfor

Arequipa vende fibra de vicuña por más de S/ 2.3 millones y abre una nueva vía para las asociaciones de Castilla

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 28 de octubre de 2026

El reporte del Centro Sismológico Nacional precisó que el epicentro se localizó frente al litoral de Moquegua, con una profundidad de 22 kilómetros y percepción leve en la ciudad de Ilo

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 28 de octubre de 2026

Gisela Valcárcel debuta con documental en YouTube, reflexiona sobre su alejamiento de la televisión e incluye a Edson Dávila

La conductora estrenó un nuevo formato audiovisual en el que narra su experiencia en el aniversario de la orquesta Explosión en Iquitos, cuatro años después de su última aparición en pantalla

Gisela Valcárcel debuta con documental en YouTube, reflexiona sobre su alejamiento de la televisión e incluye a Edson Dávila

Señor de los Milagros EN VIVO HOY: sigue el cuarto recorrido, las calles por donde pasa y los desvíos de este 28 de octubre

Infobae Perú actualizará esta cobertura en vivo con la ubicación de la imagen, el avance de las andas, los homenajes, las incidencias en el tránsito y las principales novedades del cuarto recorrido del Señor de los Milagros

Señor de los Milagros EN VIVO HOY: sigue el cuarto recorrido, las calles por donde pasa y los desvíos de este 28 de octubre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Fujimorista Fernando Rospigliosi al Sutep: “No es momento para estar haciendo paros, todo el Perú tiene problemas”

Congreso declara caducidad de acusaciones constitucionales contra Francisco Sagasti y José Elice tras cinco años

JNE rechaza agravios de Carlos Álvarez contra su presidente: “Contribuye a deteriorar el debate público”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel debuta con documental en YouTube, reflexiona sobre su alejamiento de la televisión e incluye a Edson Dávila

Gisela Valcárcel debuta con documental en YouTube, reflexiona sobre su alejamiento de la televisión e incluye a Edson Dávila

Antonio Pavón confirma que busca un nuevo hijo con Joi Sánchez y Antoñito es el más ilusionado

Jaime Bayly cuenta que su canal de YouTube le deja el doble que la televisión abierta: “Es más de lo que merezco”

Hombres G expresó sus condolencias desde Lima por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo

Andrea San Martín rompe su silencio sobre la denuncia en su contra: “No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que debo hacer”

DEPORTES

Leao Butrón confía que Alianza Lima romperá su mala racha en finales ante Universitario: “La historia y el resultado no va a ser siempre el mismo”

Leao Butrón confía que Alianza Lima romperá su mala racha en finales ante Universitario: “La historia y el resultado no va a ser siempre el mismo”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El favorito de Óscar ‘Neka’ Vílchez en el duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Va a ser un partido bastante complicado”

Alianza Lima rindió homenaje al Señor de los Milagros de cara al duelo contra Sporting Cristal: plantel quedó concentrado

Pablo Míguez pone en duda su continuidad en Juan Pablo II para el 2027: “Depende de si el club me quiera seguir teniendo en cuenta”