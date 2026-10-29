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Así fue el homenaje de Universitario de Deportes al Señor de los Milagros: alfombra, arreglos florales y un pedido especial

El acto reunió a dirigentes y trabajadores de las tres sedes del club frente al anda del Cristo Moreno. Franco Velazco advirtió que el equipo “depende de sí mismo” para alcanzar el tetracampeonato

Universitario de Deportes – Señor de los Milagros – Franco Velazco - Liga 1 – Perú – deportes – 28 octubre
El club crema participó del cuarto recorrido procesional de octubre por el Centro de Lima junto a dirigentes, trabajadores de sus tres sedes y la cuadrilla número 4; su administrador (Universitario de Deportes)
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Universitario de Deportes se sumó al cuarto recorrido procesional del mes en el Centro de Lima para tributar su segundo homenaje de octubre al Señor de los Milagros. La institución dispuso un estrado, tendió una alfombra sobre el recorrido de la imagen y entregó arreglos florales para el anda del Cristo Moreno.

La cuadrilla número 4 fue la encargada de conducir la sagrada imagen hasta el punto preparado por el cuadro de Ate. Estuvieron presentes el administrador Franco Velazco, integrantes de la conducción dirigencial y personal de las tres sedes del club. Días atrás, la entidad ya había participado de la misa en la iglesia de Las Nazarenas, en lo que constituyó su primera intervención en las actividades religiosas de este mes.

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Fe, salud y familia crema

Universitario de Deportes – Señor de los Milagros – Franco Velazco - Liga 1 – Perú – deportes – 28 octubre
Universitario cerró sus actividades religiosas de octubre con un homenaje al Señor de los Milagros en el Centro de Lima. Franco Velazco explicó que la institución elevó pedidos por la salud de sus hinchas, socios, trabajadores y familiares (Universitario de Deportes)

Velazco tomó la palabra tras el acto y explicó el sentido de la presencia institucional en la procesión. “La ‘U’ vive así su devoción, su fe, su amor al Señor de los Milagros”, sostuvo el dirigente, y precisó que con esta jornada el club cerraba su calendario de actividades de octubre. El pedido central, según sus propias palabras, estuvo orientado hacia quienes conforman la comunidad merengue: “Pedido especial en realidad por la salud, por nuestros enfermos, por nuestras familias, por nuestros hinchas, nuestros socios y, claro, por los objetivos de fin de año”.

La participación del club en las celebraciones del mes morado no se limitó a la liturgia. Para Velazco, el evento tuvo también una dimensión colectiva: congregar a trabajadores de distintas áreas bajo una misma expresión de fe que, a su juicio, forma parte de la identidad de la institución y del país.

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El Clausura, partido a partido

Universitario de Deportes – Señor de los Milagros – Franco Velazco - Liga 1 – Perú – deportes – 28 octubre
Universitario afronta la recta final del Torneo Clausura con el objetivo de conquistar el tetracampeonato. Franco Velazco sostuvo que el equipo depende de sus propios resultados y pidió mantener la concentración en cada partido. (Universitario de Deportes)

Con la procesión cerrada, la atención del administrador viró hacia la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Universitario marcha en posición de pelear el título y, según Velazco, eso no cambia el enfoque: cada partido que resta equivale a una final. “Estamos por disputar las finales que hemos dicho que restan en el campeonato. Ya hay poca maniobrabilidad; en realidad creo que todos los equipos estamos en la misma situación, hay que esperar resultados, y lo más importante es que la ‘U’ depende de sí misma”, afirmó.

El dirigente reconoció que el margen de error se redujo al mínimo, pero subrayó que la llave del campeonato sigue en manos del propio plantel, sin depender de combinaciones ajenas. Ese punto, para él, es el dato que más tranquilidad aporta en este tramo del torneo.

Bustos y la inyección anímica

Universitario de Deportes – Señor de los Milagros – Franco Velazco - Liga 1 – Perú – deportes – 28 octubre
La llegada de Fabián Bustos representó, según Franco Velazco, una oportunidad para recuperar el rumbo de Universitario en el tramo decisivo de la temporada. El dirigente resaltó que el equipo necesitaba ajustes deportivos y una inyección de confianza (Universitario de Deportes)

Otro de los temas que abordó Velazco fue la incorporación del técnico Fabián Bustos al banco merengue. El administrador defendió el momento en que se tomó la decisión de cambiar de entrenador y amplió el alcance de lo que buscaban con ese movimiento. “Tuvimos que tomar una decisión en el momento indicado, teníamos que dar un viraje al equipo, no solamente en la parte táctica deportiva sino también en la parte anímica. Esa inyección que tú señalas ha sido importante para que podamos retomar el camino y esperemos a fin de año qué nos depara el término del campeonato”, explicó.

Para Velazco, el impacto de Bustos no se midió únicamente en resultados inmediatos sino en la recuperación del estado emocional del grupo, algo que consideró tan determinante como cualquier ajuste táctico.

Por último, el dirigente apeló a la historia del club para proyectar lo que viene. “Creo que nuestra historia dice que nosotros venimos de atrás, venimos con fuerza, venimos con garra, peleamos hasta el último minuto y este año, duro y difícil para nosotros, no ha sido la excepción”, señaló.

Luego de golear 3-0 a Juan Pablo II College, Universitario visitará a Atlético Grau el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. en el Estadio Mansiche, por la fecha 15 del Clausura. El partido se transmitirá por L1 MAX —disponible en DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable— y en sus plataformas de streaming: DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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