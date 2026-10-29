Perú

Miles de bodegas operan en desventaja frente a tiendas de conveniencia, advierte la Asociación de Mujeres Bodegueras

La Agremub señala que las bodegas afrontan límites en sus horarios de atención y fiscalizaciones, mientras algunas tiendas de conveniencia operan las 24 horas. A ello se suma la inseguridad, que lleva a muchos negocios a cerrar más temprano

Establecimientos Tambo y Listo aprietan a bodeguera feliz en Lima, Perú
Tambo, Listo, Oxxo y más tiendas de conveniencia cada vez son más común en Lima, mientras las bodegas no están en su mejor momento. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Tambo/Primax
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La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) advirtió que miles de bodegas aún operan con restricciones horarias para la venta de bebidas alcohólicas que Indecopi declaró como medidas burocráticas ilegales. Según el gremio, estas disposiciones reducen sus ingresos y las colocan en desventaja frente a tiendas de conveniencia que, en algunos distritos, atienden las 24 horas.

El reclamo se produce tras la decisión de Indecopi sobre las restricciones dictadas por las municipalidades de San Juan de Lurigancho y Chorrillos. La entidad concluyó que esas comunas no tenían competencia para fijar dichos límites, una atribución que corresponde a las municipalidades provinciales.

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Agremub sostuvo que varias bodegas continúan siendo fiscalizadas pese a estos pronunciamientos. La situación se suma a la inseguridad y a los posibles efectos del Fenómeno El Niño, factores que, de acuerdo con la asociación, podrían llevar al cierre de entre 5.000 y 6.000 negocios al finalizar 2026.

Bodeguera
En este Día del bodeguero, Agremub recuerda que miles de bodegas y familias detrás de estas no reciben créditos de los bancos por ser consideradas muy riesgosas. - Crédito Agremub

Indecopi ya había cuestionado restricciones en otros seis distritos de Lima

El último fin de semana, Indecopi declaró ilegales las restricciones impuestas por las municipalidades de San Juan de Lurigancho y Chorrillos para la venta de bebidas alcohólicas. La decisión alcanzó a disposiciones que fijaban horarios para este tipo de comercio en ambos distritos.

De acuerdo con Agremub, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 28681 reservan esta facultad a las municipalidades provinciales. Es decir, las comunas distritales no pueden establecer por cuenta propia límites de atención vinculados con la venta de alcohol.

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El pronunciamiento no fue el primero. En abril de 2026, Indecopi resolvió en segunda y última instancia administrativa que Villa El Salvador, San Luis, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Rímac y Ate también excedieron sus atribuciones al aprobar restricciones similares.

Por qué las bodegas afirman que siguen en desventaja

Para las bodegueras, el principal reclamo es que las ordenanzas cuestionadas aún tendrían efectos en la práctica. La asociación indicó que algunos negocios siguen recibiendo fiscalizaciones basadas en normas que, a su juicio, ya no deberían aplicarse por las resoluciones de Indecopi.

La presidenta de Agremub, Carla Campos, afirmó que la preocupación no está dirigida contra la competencia comercial, sino contra reglas que considera desiguales. “Las bodegas no le tememos a la competencia. Le tememos a que el Estado nos exija cumplir reglas que ya fueron declaradas ilegales”, señaló.

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Campos sostuvo que las tiendas de conveniencia pueden operar durante todo el día en diversos distritos, mientras las bodegas enfrentan límites fijados por municipalidades o cierran antes por temor a la delincuencia. “En muchos casos, [las grandes cadenas operan] con horarios que a nosotras se nos niegan”, agregó.

La restricción horaria afecta ingresos y empleo familiar

La venta de bebidas alcohólicas es una fuente relevante de ingresos para estos negocios. Según Agremub, puede aportar hasta el 55 % de la facturación de una bodega, por lo que una reducción de las horas de atención tiene un efecto inmediato sobre la sostenibilidad de los establecimientos.

El gremio señaló que esta situación alcanza a más de 400.000 familias que dependen de las bodegas. Por ello, pidió que las municipalidades dejen de usar las disposiciones observadas y que el Ejecutivo supervise el cumplimiento de las decisiones emitidas por Indecopi.

“Si Indecopi ya dijo que estas ordenanzas son ilegales, exigimos que los municipios dejen de aplicarlas de inmediato”, manifestó Campos. La representante planteó que las bodegas que busquen ampliar su atención puedan hacerlo dentro de la normativa y con condiciones de seguridad.

La inseguridad también reduce las horas de atención

El reclamo regulatorio se suma al impacto de la criminalidad en los pequeños comercios. Un estudio de Ipsos para ComexPerú señaló que el 52 % de las microempresas identifica la inseguridad como su principal obstáculo para crecer.

Extorsionadores apuntan a panaderos y bodegueros. (Foto: RPP)
Extorsionadores apuntan a panaderos y bodegueros. (Foto: RPP)

Según Campos, muchas bodegas optan por cerrar temprano para disminuir el riesgo de robos y ataques. Esa decisión recorta su margen de ventas y, de acuerdo con Agremub, profundiza la diferencia con formatos comerciales que disponen de mayores recursos para seguridad privada.

“La criminalidad ha aumentado muchísimo. Siempre hubo delincuencia, pero nunca como ahora. La situación es crítica”, sostuvo la dirigente. Agremub advirtió que la combinación de restricciones horarias, inseguridad y los efectos económicos previstos por el Fenómeno El Niño podría acelerar el cierre de miles de bodegas durante 2026.

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