DT de Deportivo Soan explicó demora en llegada de Fanta Fofana y cuándo podría debutar Fernanda Tomé en Liga Peruana de Vóley 2026/27

Vinicius Fernandes también se refirió a las altas y bajas del club durante la primera fase del campeonato nacional - Crédito: Mate Galáctico.

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Deportivo Soan busca completar su plantel para revertir su inicio en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El equipo de Puente Piedra perdió sus dos primeros partidos, pero el técnico brasileño Vinícius Fernandes considera que el grupo atraviesa una etapa de adaptación y espera tener nuevas alternativas ofensivas en las próximas fechas.

Soan cayó 3-0 frente a Universitario en su estreno y luego perdieron 3-1 ante Universidad San Martín. Los dos rivales comenzaron el torneo entre los equipos que apuntan a pelear por el título, por lo que Fernandes tomó los resultados como parte de un proceso que todavía no cuenta con todas sus piezas.

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“Como muchos equipos, estamos en proceso de formación. Son procesos duros de entrenamiento, pero también estamos encontrando la manera de jugar mejor. Algunas jugadoras no llegan. Estamos en proceso de encontrar el equipo. Cada partido es nuevo y presenta una forma distinta de jugar”, explicó el entrenador en diálogo con ‘Mate Galáctico’.

Soan tendrá dos incorporaciones brasileñas para reforzar su zona de ataque: Fernanda Tomé e Izabela Balinhas. Ambas deberán adaptarse a las dinámicas del plantel, aunque el comando técnico confía en que puedan aportar experiencia y soluciones en una campaña que recién comenzó.

Vinícius Fernandes brindó detalles de cuándo se unirán al equipo Fanta Fofana y Fernanda Tomé. Crédito: Soan/Puro Vóley.

‘Tomezinha’ volverá al vóley peruano después de anteriores etapas en el campeonato. Fernandes resaltó que la punta receptora cuenta con un reconocimiento especial en el medio local, además de una trayectoria que puede influir dentro del vestuario.

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“Es una jugadora muy conocida en Brasil. Ya la conocía antes de la liga brasileña. Acá en Perú tiene una historia linda. Es una jugadora que inspira, una buena punta y una imagen de la liga. Nos ayudará dentro y fuera del campo”, señaló sobre la atacante.

El técnico indicó que la llegada de la brasileña está prevista para los primeros días de noviembre. La proyección es que pueda debutar en la quinta jornada, siempre que complete una semana de entrenamientos y responda bien a la exigencia física y táctica del equipo.

“Tomé llega ahora, a inicios de noviembre. Imaginamos que pueda estar para jugar en la fecha cinco. Vamos a tener una semana de entrenamiento y, si todo sale bien, puede estrenarse en esa jornada”, sostuvo Fernandes.

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El club de Puente Piedra confirmó fichaje de la brasileña. (Deportivo Soan)

De concretarse ese plazo, Fernanda Tomé debutaría ante Rebaza Acosta, partido programado para el domingo 15 de noviembre a las 16:30 horas. El elenco dirigido por Martín Rodríguez será una prueba exigente para Soan, que busca salir de los últimos lugares de la clasificación.

La llegada de Fanta Fofana y la salida de Milena Vilela

La ausencia de Fanta Fofana en las primeras fechas no responde a un retraso imprevisto. Deportivo Soan anunció en agosto la contratación de la opuesta francesa, procedente del Supreme Tip de Tailandia, pero su incorporación al plantel siempre estuvo pactada para diciembre.

“La situación de Fanta es un acuerdo desde el principio del contrato. Hasta el momento, lo que tenemos listo y arreglado con Fanta es que se presente en diciembre. Siempre fue lo acordado desde el principio”, aclaró el entrenador.

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La francesa afrontará su primera experiencia en la Liga Peruana de Vóley y llegará para ampliar las opciones en una posición determinante. Su presencia puede darle mayor potencia al ataque de un cuadro que, por ahora, trabaja con una conformación distinta a la planificada inicialmente.

Fanta Fofana reforzará a Deportivo Soan, pero recién podrá unirse en diciembre del 2026. Crédito: Movistar Deportes.

Fernandes también explicó la salida de Milena Vilela, quien dejó el club antes del arranque de la competencia. El brasileño indicó que la decisión se tomó de común acuerdo entre la institución, la jugadora y su representante, además de considerar aspectos físicos.

“Fue una decisión entre el club y el agente. Milena también tenía algunas cuestiones físicas. Los representantes y el club optaron por que lo mejor era volver a Brasil. Fue más una decisión personal. Ya tiene nuevo club y todo pasó de una manera muy tranquila”, afirmó.

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La nueva brasileña de Soan

Izabela Balinhas es la otra incorporación que ya se sumó a los entrenamientos de Soan. La atacante opuesta, de 28 años, llega procedente del BNB Rede Cuca Vôlei, equipo con el que obtuvo el título de la Liga C de Brasil.

“Izabela es opuesta y acaba de llegar. Está conociendo el club y también a nosotras. Nos ayudará mucho durante la temporada. Viene con ritmo de juego, tenía otros planes, pero conversamos y decidió venir a Perú”, detalló Fernandes.

Izabela Balinhas llega al Perú proveniente de la segunda división de Brasil. Crédito: Puro Vóley

El técnico espera que Balinhas acelere su adaptación para convertirse en una alternativa inmediata. Su experiencia reciente y su posición pueden resultar relevantes para un plantel que busca mayor regularidad ofensiva en los siguientes encuentros.

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Próximo partido de Deportivo Soan

Deportivo Soan abrirá la fecha 3 de la primera fase ante Deportivo Wanka, el sábado 31 de octubre a las 14:45 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Wanka debutó con una victoria frente a Perú Sub 19, aunque luego cayó 3-0 ante Universitario. El duelo será una oportunidad para que Soan consiga sus primeros puntos y empiece a ajustar su funcionamiento antes de las incorporaciones previstas para noviembre y diciembre.