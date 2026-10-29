Perú

Extorsión apunta a talleres mecánicos en Lima y Callao y deja un fallecido y mensajes de amenaza: “asuman las consecuencias”

Un ataque armado contra un taller en el Callao y el asesinato de un trabajador en Surquillo incrementan la preocupación por la violencia contra estos negocios. Las autoridades investigan ambos casos y revisan imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables

¡La delincuencia no da tregua! Ladrones en motocicleta balearon un taller mecánico en Callao, dejando un mensaje extorsivo. Los dueños piden ayuda a la policía ante la creciente inseguridad.
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La extorsión y los ataques armados contra talleres mecánicos mantienen en alerta a trabajadores y propietarios de estos establecimientos en Lima y Callao. En las últimas horas, un local fue baleado en el jirón José Carlos Mariátegui, en el Callao, mientras que un empleado de un taller de reparación de motocicletas murió tras un ataque a tiros en Surquillo.

En el primer caso, cámaras de seguridad registraron la llegada de dos sujetos a bordo de una motocicleta a un taller mecánico chalaco. Uno de ellos descendió del vehículo, ingresó al establecimiento y realizó tres disparos antes de escapar junto con su cómplice.

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De acuerdo con los propietarios y trabajadores del negocio, las amenazas son recurrentes. Los delincuentes dejaron una carta con un número telefónico y exigieron a los dueños que se comuniquen con ellos.

Dos personas con casco en una motocicleta sobre la calle frente a un taller mecánico con un automóvil negro y herramientas.
Una cámara de seguridad capta a dos individuos a bordo de una motocicleta frente a un taller mecánico en el Callao durante un presunto ataque extorsivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nota extorsiva advirtió represalias contra los propietarios

El mensaje encontrado en el local decía: “Les advertimos, busquen la manera de comunicarse con nosotros; si no, asuman las consecuencias”. Los afectados indicaron que quienes se atribuyen estas acciones se identifican como “Los Vikingos”.

El ataque ocurrió durante el día y frente a posibles clientes, según los testimonios recogidos en la zona. Los trabajadores cuestionaron que los autores actuaran sin ocultar su intención de amedrentar a los responsables del taller.

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Los propietarios solicitaron mayor presencia policial y medidas de protección ante el temor de que las amenazas escalen a nuevos ataques. Asimismo, pidieron que se revisen las grabaciones de seguridad y se identifique a los implicados.

La Policía Nacional realiza diligencias en torno a este hecho y analiza las cámaras instaladas en el sector, además de recoger declaraciones de vecinos y personas que estaban cerca del negocio al momento de los disparos.

Trabajador de taller fue asesinado a tiros en Surquillo

En un hecho distinto, Jesús Cárdenas Flores, de 36 años, murió luego de ser atacado por presuntos sicarios cuando terminaba su jornada en un taller de reparación de motocicletas en Surquillo.

Según información difundida por Latina, los agresores llegaron en un automóvil y una motocicleta. Vecinos señalaron que se escucharon más de quince disparos en plena vía pública. La víctima intentó alejarse por el jirón Domingo Elías, pero fue alcanzada por los proyectiles.

Agentes de la comisaría de Surquillo acudieron al lugar tras la alerta y encontraron veinte casquillos de bala. Las primeras indagaciones también contemplan la revisión de las cámaras de videovigilancia del taller, que habrían registrado la llegada y la huida de los atacantes.

Los atacantes llegaron a bordo de un automóvil y una motocicleta, descendieron de sus vehículos y dispararon más de quince veces contra el trabajador (Créditos: América TV)

Cámaras y testimonios serán claves en las investigaciones

Un vecino relató que se encontraba llegando en bicicleta a su vivienda cuando oyó las detonaciones y decidió refugiarse. El testigo indicó que conocía a Cárdenas Flores, a quien algunos residentes llamaban Josué, y afirmó que llevaba varios meses trabajando en el taller.

Hasta el momento, la Policía no ha informado cuál habría sido el móvil del asesinato ni ha confirmado la identidad de los responsables. Las pesquisas deberán establecer si el homicidio guarda relación con actividades extorsivas o si responde a otra circunstancia.

En ambos casos, las cámaras de seguridad y los testimonios de quienes presenciaron los hechos serán elementos centrales para reconstruir la secuencia de los ataques y ubicar a los responsables.

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