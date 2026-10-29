Hernán Barcos vuelve a ser titular con Sporting Cristal tras dos meses: arranca contra Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos vuelve a ser titular después de más de dos meses y lo hará contra Alianza Lima. - Crédito: ITEA

Guardar

El corazón de Hernán Barcos se divide mucho más tras conocer que será inicialista en el Sporting Cristal vs Alianza Lima, por la jornada 14° del Torneo Clausura 2026. Durante la última semana de entrenamiento, el longevo goleador ofreció mejores sensaciones y acabó convenciendo a Roberto Mosquera para que vuelva a ser titular.

Hasta la fecha, el ‘Pirata’ solo ha sido titular con Cristal en cuatro partidos del segundo torneo corto en Perú, siendo su última aparición a mediados de agosto, en el marco de la 5ta jornada, en la goleada 4-1 sobre Sport Huancayo, en el Rímac. Disputó más de una hora y anotó.

PUBLICIDAD

Luis Iberico abrazado con Hernán Barcos tras una exhibición goleadora en el Rímac. - Crédito: ITEA

En adelante, Barcos no tuvo ningún problema en estacionarse en la zona de suplentes a la espera de una orden del DT Mosquera para entrar a los duelos con el propósito de reforzar el aparato ofensivo. Durante ese tramo, conviene mencionar, su compatriota Michael Hoyos se le adelantó para hacerse con el puesto de titular.

Con HB9 repuesto en la oncena, Sporting Cristal gana a un experimentado delantero que no solo se focaliza en el gol, sino en hacer jugar al resto de sus acompañantes; además de descender unos cuantos metros con el propósito de contribuir con habilitaciones hacia los extremos como Santiago González y Maxloren Castro.

PUBLICIDAD

Eso sí, que no resulte extraño que Hernán Barcos sea una de las primeras modificaciones del partido. No por cuestiones de rendimiento, sino de momento. La edad avanzada del argentino (42) obliga al comando técnico ‘rimense’ a dosificarle minutos y repartir esfuerzos con un ‘9’ mucho más fresco.

Entre las alternativas, y por su buen bagaje en el Torneo Clausura, sobresale la posibilidad de que la variante sea Michael Hoyos, aunque tampoco puede eludirse a Irven Ávila, vigente histórico goleador de la institución que ha sabido responder a las exigencias como revulsivo.

PUBLICIDAD

Hernán Barcos firmó doblete en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos. Crédito: ITEA

Sentimientos encontrados

Para Barcos no será un partido más. Tendrá delante a un club que caló profundamente en él como Alianza Lima. Por un lustro fue más que su goleador, fue su símbolo y referente hasta convertirse en un ídolo de la era moderna por su profesionalismo al igual que contribución.

Su salida, la cual ocasionó posiciones distintas, llegó entrando al final de la pasada temporada y fue determinada por el sector deportivo del club. Se argumentó que la veteranía del ‘Pirata’ era un serio inconveniente pese a que sus registros anuales eran más sobresalientes.

Otro aspecto que influyó en la marcha de Hernán Barcos fue la presencia de Paolo Guerrero. La apuesta final pasó por mantener el histórico goleador de la selección peruana, cuyo desempeño en el 2025 superó al de su otrora compañero en el área.

PUBLICIDAD

Oficializado el adiós, Barcos dedicó un afectuoso mensaje de despedida hacia la afición que siempre le expresó un trato impecable: “Fueron cinco años muy lindos juntos, con cosas espectaculares, emociones y tristezas, pero sobre todo tuvimos un cariño, respeto y nos ganamos una admiración mutua”.

Hernán Barcos, el último gran verdugo de Boca Juniors. - Crédito: EFE

Alejado de La Victoria, Barcos recibió algunas ofertas, sobre todo de la Liga 1, para prolongar su trayectoria. Aunque su prioridad era mantenerse en la capital, al final se decantó por una propuesta atractiva del recién incorporado FC Cajamarca.

Allí mantuvo un ritmo goleador impecable, afianzándose como un refuerzo de lujo; sin embargo, la aventura acabó de manera abrupta a mitad de año por cuestiones institucionales y HB9 viró hacia Sporting Cristal.

PUBLICIDAD