Perú

Asesinan a ‘El Cangri’ en Villa María del Triunfo cuando iba al hospital por su segundo hijo: en 2018 fue implicado en el robo de S/50 mil

Christopher Cangre González fue investigado por un presunto robo agravado y debía cumplir arresto domiciliario, según los registros policiales de aquel año. Las autoridades aún deben determinar el móvil del homicidio

Christopher Cangre González, de 32 años, recibió varios disparos mientras permanecía dentro de un automóvil alquilado para trabajar. Su familia señaló que se dirigía a un hospital para visitar a su pareja. Latina Noticias
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Christopher Anthony Cangre González, conocido como ‘El Cangri’, fue asesinado a balazos dentro de un vehículo en la cuadra seis de la avenida Salvador Allende, en Villa María del Triunfo. El hombre, de 32 años, se encontraba en el automóvil que alquilaba para trabajar como taxista por aplicativo cuando dos sujetos se acercaron y dispararon contra él.

El ataque ocurrió cuando la víctima se dirigía a visitar a su pareja, quien se encontraba internada en un hospital debido al trabajo de parto de su segundo hijo. Según los familiares, el nacimiento estaba previsto para las primeras horas de la mañana.

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Los presuntos atacantes escaparon a pie por una calle cercana. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, una motocicleta esperaba a los sujetos para facilitar su huida. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el homicidio y busca identificar a los responsables.

El caso también remite a un episodio ocurrido en 2018, cuando Cangre González fue implicado en el robo de S/ 50 mil a una agencia bancaria situada a dos cuadras del lugar del crimen. Según la información policial de aquel año, debía cumplir arresto domiciliario por robo agravado, pero fue intervenido en la vía pública por incumplir esa medida judicial.

Dos sujetos dispararon contra ‘El Cangri’ dentro de su vehículo

El homicidio ocurrió en la cuadra seis de la avenida Salvador Allende. Según los testimonios recogidos en el lugar, dos hombres llegaron caminando hasta el automóvil en el que se encontraba Christopher Cangre González y abrieron fuego en varias oportunidades.

Tras el ataque, los sujetos se dirigieron hacia la calle San Eugenio. Las versiones recogidas en la zona señalan que continuaron hasta la avenida San Antonio, donde presuntamente los esperaba una motocicleta con otros implicados en el crimen.

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Los atacantes utilizaron ese vehículo para escapar con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre sus identidades ni sobre el motivo del asesinato.

La Policía acordonó el área para permitir las diligencias correspondientes. Los peritos de Criminalística inspeccionaron el automóvil y sus alrededores, mientras las autoridades iniciaron las actuaciones para reconstruir la secuencia del ataque.

La víctima se dirigía al hospital por el nacimiento de su segundo hijo

El asesinato de Christopher Cangre González: el hombre conocido como ‘El Cangri’, de 32 años, murió tras recibir disparos dentro de un automóvil en la cuadra seis de la avenida Salvador Allende, en Villa María del Triunfo. Composición: Infobae
El asesinato de Christopher Cangre González: el hombre conocido como ‘El Cangri’, de 32 años, murió tras recibir disparos dentro de un automóvil en la cuadra seis de la avenida Salvador Allende, en Villa María del Triunfo. Composición: Infobae

Los familiares de Christopher Cangre González llegaron al lugar del crimen y señalaron que el hombre trabajaba como taxista por aplicativo mediante el alquiler de un automóvil. Según su versión, se dirigía al hospital para visitar a su pareja, quien se encontraba internada por el nacimiento de su segundo hijo.

Uno de los familiares confirmó que la mujer permanecía en el centro médico y que el parto estaba previsto para las seis de la mañana. También precisó que Cangre González se trasladaba solo en el vehículo al momento del ataque.

La información proporcionada por sus allegados forma parte de las circunstancias previas al homicidio que las autoridades deberán contrastar durante las investigaciones.

Cangre González fue implicado en un robo bancario en 2018

Los antecedentes policiales de la víctima también forman parte de la información relacionada con el caso. En 2018, Christopher Cangre González fue implicado en el robo de S/ 50 mil a una agencia bancaria ubicada a dos cuadras de la avenida Salvador Allende, donde murió años después.

Según los registros policiales de aquel momento, el hombre debía cumplir arresto domiciliario por el presunto delito de robo agravado. Sin embargo, fue intervenido en la calle por incumplir la disposición judicial.

Este antecedente corresponde a una investigación anterior y no determina por sí mismo el motivo del homicidio. La Policía aún debe establecer si el crimen guarda relación con ese episodio u otras circunstancias vinculadas con la víctima.

Cámaras de seguridad podrían aportar información sobre los responsables

Las cámaras de videovigilancia de establecimientos comerciales cercanos podrían aportar información sobre la llegada de los atacantes y su posterior fuga. Las imágenes también podrían ayudar a establecer la ruta que siguieron después de disparar contra Cangre González.

Los testimonios recogidos en la zona describen la participación de dos sujetos que llegaron a pie y escaparon hacia calles próximas, donde presuntamente contaban con apoyo para abandonar el lugar.

Los peritos de Criminalística realizaron las diligencias en la escena y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima, según la información del caso. La PNP mantiene las investigaciones para identificar a los autores materiales y determinar el móvil del asesinato.

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