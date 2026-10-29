Perú

Gianella Marquina reaparece en TikTok tras convertirse en madre y usuarios quedan sorprendidos por su aspecto

La joven abogada publicó una escena frente al espejo durante sus primeras semanas como madre, que recibió la rápida reacción de sus seguidores

Gianella Marquina compartió un video en TikTok mientras se preparaba para la primera fiesta de Tezza, su hija recién nacida.
Gianella Marquina compartió un video en TikTok mientras se preparaba para la primera fiesta de Tezza, su hija recién nacida.
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Gianella Marquina reapareció en redes sociales con un video grabado semanas después del nacimiento de su primera hija, publicación que generó comentarios de sus seguidores por el aspecto que mostró durante esta nueva etapa de su vida. La joven abogada, hija mayor de Melissa Klug, compartió una escena cotidiana mientras se preparaba para la primera celebración de la bebé.

La creadora de contenido publicó el material en TikTok y apareció frente a un espejo mientras bailaba una canción infantil. La grabación estuvo acompañada por el mensaje: “Practicando para la primera fiestita de Tezza”, en referencia a la hija que tuvo a mediados de octubre.

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La llegada de la niña marcó el inicio de una nueva etapa para Marquina, quien se convirtió en madre por primera vez a los 26 años. Tras el video, varios usuarios reaccionaron al cambio físico de la influencer y dejaron mensajes de felicitación por la maternidad.

“¿Cuándo dio a luz? Quedó igualita”, escribió una usuaria. “Quedó más regia”, comentó otra seguidora. También aparecieron mensajes que destacaron la forma en que la joven comparte momentos de su vida como madre primeriza.

Gianella Marquina compartió un video antes de la fiesta de Tezza

El clip difundido por Gianella Marquina muestra a la joven mientras interpreta una canción infantil y realiza algunos pasos de baile. No se trata de una publicación vinculada con su recuperación ni con cambios físicos después del parto, sino de un momento previo a una actividad dedicada a su hija.

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El texto que acompañó el video permitió conocer que la creadora de contenido ya piensa en una primera fiesta para Tezza. La publicación recibió comentarios de usuarios que relacionaron la escena con el reciente nacimiento de la bebé.

Las reacciones se concentraron en su apariencia y en la forma en que afronta sus primeras semanas como madre. Entre los comentarios hubo mensajes como: “Bendiciones para ti y tu hogar. Me gusta cuando veo a otra mujer disfrutando su maternidad”.

Otros usuarios le preguntaron si el nacimiento había sido por cesárea o parto vaginal. También aparecieron consultas sobre su aspecto después del embarazo, aunque Gianella no ofreció una explicación sobre esos comentarios.

La hija mayor de Melissa Klug recibió mensajes de felicitación de sus seguidores tras reaparecer en redes durante sus primeras semanas como madre.
La hija mayor de Melissa Klug recibió mensajes de felicitación de sus seguidores tras reaparecer en redes durante sus primeras semanas como madre.

“Parece que la que parió a su bebé fui yo, que me quedé panzona”, escribió una usuaria en tono de broma. Otra seguidora comentó: “Y yo aquí aún con mi panza posparto después de nueve años”. También hubo mensajes como “Ya, que pasen su secreto las Klug” y “¿Cómo te desinflamaste rápido? ¿Cuál fue el secreto?”.

La joven mantiene una presencia constante en plataformas digitales, donde comparte episodios de su día a día, actividades personales y contenidos relacionados con su carrera. En los últimos meses, su embarazo también generó interés entre sus seguidores.

Gianella Marquina es la hija mayor de Melissa Klug y se convirtió en madre a mediados de octubre de 2026. Antes del nacimiento de Tezza, la joven había hablado sobre algunos de los cambios que atravesó durante el embarazo.

La maternidad abrió una etapa distinta en la vida de la abogada e influencer, quien decidió compartir algunos momentos de ese proceso en sus redes. La publicación más reciente estuvo enfocada en el ambiente previo a la celebración de su hija y no en brindar detalles sobre su vida privada.

La hija mayor de Melissa Klug compartió un video mientras practicaba una canción para la primera fiesta de Tezza, su bebé nacida a mediados de octubre. TikTok/ Gianella Marquina

Por ahora, Marquina no ha informado cuándo será la fiesta ni ha dado detalles sobre la organización. Tampoco ha anunciado si compartirá nuevas imágenes de su hija o de los preparativos del encuentro.

El video sigue acumulando reacciones de usuarios que felicitan a la creadora de contenido por el nacimiento de su bebé y le envían mensajes de apoyo en esta nueva etapa personal.

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