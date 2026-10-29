Detienen a un marino en actividad por instalar antenas ilegales que daban internet a reos del penal Ancón 1

Reporte periodístico sobre la detención de un marino en actividad y otras tres personas implicadas en la instalación de antenas ilegales cerca del penal Ancón I. Las estructuras proveían señal de internet a los internos a cambio de servicios gratuitos para los dueños de los inmuebles. Durante el operativo de la Policía Nacional y autoridades del sector transportes se desmantelaron los equipos y se dispuso el traslado de reos a otro centro penitenciario.

Guardar

Cuatro personas fueron detenidas durante un operativo realizado el lunes 26 de octubre, luego de que la Policía detectara antenas instaladas ilegalmente en viviendas cercanas al penal Ancón I, en Lima. Según las investigaciones policiales, estas estructuras habrían permitido transmitir señal de internet al interior del establecimiento penitenciario, donde se encontraban internos vinculados a organizaciones criminales.

De acuerdo con las declaraciones del coronel Roger Cano, uno de los intervenidos es un técnico de primera de la Marina de Guerra del Perú que se encuentra en actividad. La Policía investiga su presunta participación en la instalación de los equipos y busca determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos.

PUBLICIDAD

Vecinos habrían alquilado sus techos a cambio de internet gratis

Durante el operativo, encabezado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se desmantelaron estaciones radioeléctricas que presuntamente transmitían señal hacia el penal. Las intervenciones se realizaron en inmuebles con autorización judicial y permitieron detener tanto a personas vinculadas con la instalación de las antenas como a propietarios de las viviendas.

El coronel PNP Roger Cano explicó que algunos propietarios señalaron que habían alquilado parte de sus inmuebles para colocar las estructuras. Según sus primeras declaraciones, aceptaron hacerlo porque recibían internet gratuito a cambio.

Dos operarios manipulan una antena receptora junto a una vista nocturna del recinto del penal Ancón I. (Panamericana)

La Policía investiga cómo funcionaba este sistema de transmisión y si los detenidos tenían conocimiento del uso que se daba a la señal dentro del establecimiento penitenciario.

PUBLICIDAD

¿Qué relación tendrían las antenas con las organizaciones criminales de Ancón I?

La investigación también se vincula con las comunicaciones que habrían mantenido internos del penal Ancón I. Según el reporte de 24 Horas, entre ellos se encontraban Yojairo Arancibia Sevillano, alias ‘Yojairo’ o ‘JJ’, y el interno Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, quienes habrían pertenecido a organizaciones rivales antes de establecer una alianza criminal denominada la Confederación.

De acuerdo con la información difundida, los internos habrían tenido acceso a 30 equipos celulares y un router. Tras las investigaciones sobre estas actividades, se dispuso su traslado al penal de Challapalca. Sin embargo, las autoridades aún deben determinar si las antenas instaladas en las viviendas intervenidas estaban directamente relacionadas con las comunicaciones de estos reclusos.

PUBLICIDAD

Un técnico de la Marina entre los cuatro detenidos

El coronel Roger Cano confirmó que uno de los cuatro intervenidos es un técnico de primera de la Marina de Guerra del Perú que se encontraba en actividad. La Policía busca establecer su grado de participación en la instalación de las antenas y en la presunta transmisión de señal hacia el establecimiento penitenciario.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Hasta el cierre del informe televisivo, la Marina de Guerra del Perú no había respondido a la consulta sobre la intervención de su integrante.

El MTC ha advertido que la instalación y operación de infraestructura radioeléctrica sin autorización constituye una infracción administrativa muy grave y puede generar responsabilidades penales. En determinados delitos vinculados con antenas instaladas en zonas intangibles de establecimientos penitenciarios, las sanciones pueden alcanzar hasta nueve años de prisión, según las circunstancias y la legislación aplicable.

PUBLICIDAD

Más información sobre el operativo

El megaoperativo del 26 de octubre no se limitó al penal Ancón I. Según la Agencia Andina, las autoridades intervinieron simultáneamente los alrededores de cuatro establecimientos penitenciarios: Ancón I, Piedras Gordas II, Sarita Colonia, en el Callao, y el penal de Andahuaylas, en Apurímac. En el conjunto de las intervenciones se incautaron siete torres de telecomunicaciones, 33 antenas y otros equipos, entre ellos repetidores y dispositivos de conexión.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que continuará con las intervenciones para impedir que las comunicaciones ilegales desde las cárceles faciliten delitos como la extorsión y el sicariato.