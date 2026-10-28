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“Tranquilos, mis niños”, así marcó Jean Deza su continuidad en Domingo Dianderas para semifinal de la Copa Perú 2026

En medio de la incertidumbre, el popular ‘Ratón’ se pronunció sobre su futuro en el equipo de Jorge Luna. Reveló si jugará el duelo de vuelta con Atlético Torino

Jean Deza marcó su continuidad en Domingo Dianderas
Jean Deza marcó su continuidad en Domingo Dianderas
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Una nueva polémica protagonizó Jean Deza y su sorpresiva llegada a Domingo Dianderas. El delantero fue presentado con bombos y platillos para jugar las semifinales de los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026.

El equipo de Jorge Luna disputó el duelo de ida contra Atlético Torino en Piura, con el popular ‘Ratón’ a la cabeza. Sin embargo, no debutó generando muchos cuestionamientos. La incertidumbre creció cuando el popular ‘Ratón’ puso en duda su continuidad.

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Sus declaraciones encendieron las alarmas y su presencia en el choque de vuelta se puso en duda. La definición de la llave será este domingo 1 de noviembre en Ica.

¿Jean Deza se quedará en Domingo Dianderas?

Tras la incertidumbre sobre la continuidad en Domingo Dianderas, Jean Deza se pronunció al respecto. Realizó un ‘live’ en TikTok y puso paños fríos a la situación: confirmó su presencia en el duelo de vuelta contra Atlético Torino en Ica.

“Tranquilos, ya mañana estoy en Chincha, no se preocupen. Mañana nos estamos viendo por Chincha, que va a ser mi primer entrenamiento allá. Creo que va a ser como en la tarde. Así que duérmanse, mis niños, que el loquito tiene que estar fino”, disparó el ‘Ratón’ en sus redes sociales.

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Tras poner en duda su continuidad, el delantero se pronunció sobre su futuro en el equipo de Jorge Luna. (Sport Chincha)

Las sorpresivas palabras de Jean Deza sobre continuidad en Domingo Dianderas

Jean Deza puso en duda su continuidad en Domingo Dianderas pocos horas después de permanecer en el banco de suplentes, sin ingresar, durante la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Perú ante Atlético Torino.

El delantero afirmó que su prioridad es recuperar continuidad para intentar regresar a la Primera División la próxima temporada. “Estoy bien, tranquilo, feliz de volver después de mucho tiempo. Entonces, lo único que me queda es trabajar y pensar hacer bien las cosas para poder el otro año estar en Primera”, declaró a Inka Digital TV.

El futbolista señaló que atraviesa una etapa distinta en el conjunto chinchano, que cuenta con varios jugadores jóvenes. “La verdad, son muchos jóvenes. Es una experiencia nueva, no ha sido la mejor”, sostuvo.

El 'Ratón' se pronunció sobre su futuro en el cuadro de Chincha, propiedad de Jorge Luna, para encarar la recta final de la Copa Perú 2026. (Video: Inka Digital TV)

Deza también se refirió a las exigencias de la Copa Perú. “Copa Perú es jodido, pero es lo que me toca, donde tengo que estar y dar lo mejor para poder el otro año volver a Primera”, comentó.

El atacante destacó el ambiente que encontró dentro del plantel, aunque evitó confirmar que continuará en la institución. “Es un buen grupo, un buen entrenador, buena gente, pero vamos a ver qué va a pasar”, indicó.

La decisión dependerá de conversaciones con el club. “Estoy analizando si voy a seguir porque la verdad que estaba jodido, pero vamos a conversarlo y ver qué pasa”, manifestó el ‘Loco’, quien juega por primera vez este torneo.

El jugador tampoco garantizó que tendrá minutos en el partido de vuelta frente a Atlético Torino, previsto en Chincha. “No quiero prometer nada. La verdad, no sabemos”, respondió sobre un posible debut.

Domingo Dianderas se medirá con Atlético Torino con el debut de Jean Deza en la Copa Perú 2026
Domingo Dianderas se medirá con Atlético Torino con el debut de Jean Deza en la Copa Perú 2026

¿Cuándo juega Domingo Dianderas con Atlético Torino la vuelta?

El empate en Talara dejó abierta la serie entre Domingo Dianderas y Atlético Torino antes del partido de vuelta por los dieciseisavos de final de la Copa Perú.

El cuadro chinchano igualó 1-1 en el estadio Campeonísimo, en un encuentro marcado por una expulsión, un penal y un tramo final que modificó el resultado.

La definición se disputará el domingo 1 de noviembre a las 18.00 en Ica. Ese partido determinará al clasificado a los octavos de final, instancia que forma parte del camino hacia el título y el ascenso.

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