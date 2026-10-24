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Hernán Barcos, de la autocrítica tras perder ante Cusco FC a la proyección al duelo contra Alianza Lima: “Perdimos la punta, pero no el campeonato”

A pesar del fuerte tropiezo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el ‘Pirata’ no ha querido entrar en dramatismos. Su foco, ahora, está en un duelo especial contra su exequipo. “Esperemos sacar una victoria”, dijo

Hernán Barcos se ha convertido en un revulsivo en el Rímac. - Crédito: Sporting Cristal
Hernán Barcos se ha convertido en un revulsivo en el Rímac. - Crédito: Sporting Cristal
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Al igual que el resto de sus compañeros, Hernán Barcos quedó muy desencajado por la caída de Sporting Cristal a manos de Cusco FC, en el marco del Torneo Clausura 2026, pero lo acontecido no ha hecho mella, en lo más mínimo, en su confianza de cara a la recta final del campeonato.

Así lo hizo saber el veterano delantero, que entró de cambio en el partido nada más iniciando el complemento, en una charla con L1MAX: “Enfrentamos a un gran rival, saben a lo que juegan”.

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Por otro lado, Barcos no ha querido entrar en dramatismos pese a que Cristal ha derrapado, dejando el liderato en manos de Sport Huancayo, y ha roto una buena racha de cinco triunfos al hilo. “Tal vez no fue de los mejores partidos nuestros, pero todavía quedan cuatro finales”, dijo

Perdimos la punta, pero no el campeonato. Ahora toca hacer autocrítica, hablar entre nosotros y ve los errores que se cometieron. No tenemos más margen [de error]”, añadió Hernán.

El delantero Hernán Barcos analiza la actuación del equipo, la importancia de la autocrítica y los próximos desafíos en el campeonato. - L1 MAX

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