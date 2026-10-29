Perú

Alerta por dengue ante posible impacto del fenómeno El Niño: Perú acumula 83 mil casos y La Libertad concentra 16 mil

El vocero del Minsa alertó que las lluvias y aguas estancadas favorecen los criaderos del mosquito del dengue y elevan el riesgo de leptospirosis, que ya supera los 13 mil diagnósticos

Yuri Alegre, director ejecutivo del Ministerio de Salud, detalló la situación sanitaria por dengue y leptospirosis en Perú. Informó las cifras oficiales de contagios acumulados, la evolución epidemiológica en regiones del norte, como La Libertad, y el proceso de vacunación ante el riesgo de acumulación de agua e inundaciones. Fuente: Exitosa Noticias
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El Perú superó los 83 mil casos de dengue hasta el 28 de octubre de 2026, en un contexto de incremento sostenido de contagios durante las últimas cuatro semanas. El mayor aumento se concentra en el norte del país, donde los casos crecieron más de 54 %.

La Libertad encabeza las cifras nacionales con más de 16 mil infecciones. La expansión de la enfermedad mantiene la alerta sanitaria ante la posible intensificación de lluvias, que puede generar acumulación de agua y nuevos criaderos del mosquito transmisor.

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El riesgo se extiende a otras enfermedades asociadas a condiciones climáticas y falta de saneamiento. La leptospirosis, vinculada al contacto con agua contaminada, supera los 13 mil casos registrados este año, según explicó Yuri Alegre, director ejecutivo de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud (Minsa).

Contagiado de dengue.
Las cifras de dengue van en aumento. - Crédito: Andina

El norte concentra el mayor incremento de casos de dengue

Durante una entrevista con Exitosa Noticias, el experto indicó que el ascenso de casos de dengue se mantuvo en las últimas semanas en distintas partes del país, con mayor incidencia en las regiones norteñas.

La Libertad registra más de 16 mil contagios y lidera la estadística nacional. El funcionario no precisó en la entrevista el detalle de casos por las demás regiones, aunque remarcó que el comportamiento reciente de la enfermedad requiere mantener las acciones de prevención.

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Las lluvias y el aumento de temperaturas favorecen la aparición de criaderos del mosquito que transmite el dengue. Por ello, las autoridades recomiendan eliminar recipientes que acumulen agua en viviendas, patios y alrededores, especialmente en zonas expuestas a precipitaciones.

Jenny Chiroque sentada en el hospital de La Merced, donde recibe tratamiento para el dengue en Paita, Perú, el 29 de febrero de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)
Jenny Chiroque sentada en el hospital de La Merced, donde recibe tratamiento para el dengue en Paita, Perú, el 29 de febrero de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)

Minsa iniciará el registro de segundas dosis desde el 5 de noviembre

La vacunación contra el dengue empezó el 5 de agosto en ocho regiones del país y está dirigida a personas de 10 a 20 años. El esquema requiere dos dosis con un intervalo de tres meses, por lo que el registro de la segunda aplicación comenzará el 5 de noviembre.

Alegre precisó que el 2,7 % de cobertura de segunda dosis mencionado durante la entrevista corresponde a personas inmunizadas en 2025 que no completaron su esquema. Esa cifra no refleja todavía el avance de la campaña implementada este año.

El Minsa aplicó más de 69 mil dosis contra el dengue desde el inicio de la estrategia. En Zarumilla, uno de los distritos intervenidos, la cobertura superó el 80 %. El sector también prevé adquirir más de un millón de vacunas para ampliar la protección en las zonas priorizadas.

Una mujer con uniforme azul y guantes de látex aplica una inyección en el brazo de una niña.
Una profesional de la salud administra una dosis en el brazo de una niña durante un operativo de atención médica. (Crédito: Agencia Andina)

La leptospirosis aumenta en Piura, Tumbes y otras regiones

El escenario sanitario también incluye la leptospirosis, una infección causada por una bacteria presente en la orina de animales como ratas y perros. Las personas pueden contagiarse al entrar en contacto con agua estancada contaminada, sobre todo si tienen heridas en la piel o si el líquido llega a las mucosas.

Durante la entrevista se informó que la sala situacional de enfermedades zoonóticas registró 13.962 casos y 50 fallecidos en 2026. Alegre confirmó que el país superó los 13 mil diagnósticos y señaló que una mayor disponibilidad de pruebas contribuyó a identificar más infecciones.

Loreto continúa entre las regiones que concentra más casos, aunque con una cifra menor que en años previos. El funcionario alertó sobre un aumento en Piura y Tumbes. Madre de Dios y Lambayeque también figuran entre las zonas que notifican más pacientes.

El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población
El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

Evitar aguas contaminadas y controlar roedores son medidas centrales

No existe una vacuna contra la leptospirosis. La principal recomendación es no ingresar a aguas empozadas después de lluvias o inundaciones, en especial en el caso de niños. El riesgo aumenta si esos espacios estuvieron expuestos a animales que pueden eliminar la bacteria mediante la orina.

El control de roedores también resulta clave. Alegre pidió evitar la acumulación de basura dentro y fuera de las viviendas, reforzar la limpieza de mercados y desinfectar las superficies que podrían haber estado en contacto con ratas durante la noche.

Ante síntomas compatibles y antecedentes de exposición a aguas contaminadas, el personal de salud debe evaluar el inicio de antibióticos para prevenir complicaciones. El Minsa también mantiene vigilancia sobre enfermedades diarreicas y malaria, esta última con especial atención en Loreto.

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