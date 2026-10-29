Perú

Mercancía de terror en Halloween: decomisan más de 800 productos insalubres y vencidos en Mesa Redonda

La Municipalidad de Lima clausuró un local y abrió procedimientos sancionadores en tres comercios del Cercado. Las intervenciones se realizaron ante el aumento de compras por Halloween y el Día de la Canción Criolla

Funcionarios con chalecos azules revisan cajas de cartón con alimentos en una acera junto a transeúntes y agentes policiales
Personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima revisa cajas con productos comerciales dispuestas sobre la acera en el Cercado de Lima.
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La venta de dulces y productos para Halloween en Mesa Redonda quedó bajo la lupa municipal tras el decomiso de más de 800 productos insalubres y vencidos en un negocio del jirón Ayacucho. La intervención derivó además en la clausura del local y la imposición de una multa de S/ 5.500.

La acción fue ejecutada por la Municipalidad de Lima, a través de su Gerencia de Fiscalización y Control, en coordinación con personal de Desarrollo Humano, inspectores sanitarios del Ministerio de Salud y representantes del Ministerio Público. Los operativos se desarrollan ante el incremento de la demanda de golosinas, bebidas alcohólicas y otros artículos de consumo por Halloween y el Día de la Canción Criolla.

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Dos inspectores municipales pegan un cartel rojo y blanco con la palabra clausurado sobre la persiana metálica cerrada de un local
Inspectores de la Municipalidad de Lima colocan un cartel de clausura por infracción de normas de salubridad en la persiana metálica de un establecimiento comercial.

Un local del jirón Ayacucho fue clausurado por condiciones de insalubridad

Los fiscalizadores ingresaron a un establecimiento de venta de golosinas situado en el jirón Ayacucho 858, en Mesa Redonda, donde identificaron mercancía vencida y productos en condiciones que no cumplían las exigencias sanitarias. La municipalidad retiró más de 800 unidades y abrió un procedimiento administrativo sancionador.

Además de la multa de S/ 5.500, el negocio fue clausurado por las condiciones de insalubridad detectadas. La medida busca impedir que los artículos observados lleguen a los consumidores durante una campaña en la que crece la compra de dulces, especialmente para actividades infantiles y reuniones temáticas.

Personal con chalecos de fiscalización y sanidad inspecciona un puesto callejero de comestibles y golosinas frente a dos personas
Agentes de fiscalización y sanidad de la Municipalidad de Lima revisan los productos exhibidos en un puesto comercial de alimentos.

Otros dos comercios recibieron sanciones por S/ 16.775

La fiscalización también alcanzó a un comercio ubicado en el jirón Ayacucho 991. Allí se iniciaron dos procesos administrativos: uno por no contar con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), sancionado con S/ 11.000, y otro por vender productos de consumo humano vencidos, con una multa de S/ 5.500.

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En un tercer establecimiento, situado en el jirón Puno 713, los inspectores detectaron la ausencia del certificado requerido para la manipulación de alimentos. Por esa infracción, el local recibió una multa de S/ 275. Las sanciones de los tres comercios ascienden a S/ 22.275, sin considerar las medidas de clausura aplicadas según cada caso.

Las autoridades recomiendan revisar empaques, fechas y registro sanitario

La comuna señaló que mantendrá los operativos en el Cercado de Lima durante los próximos días para verificar condiciones sanitarias y de seguridad. La vigilancia se concentra en los establecimientos que comercializan alimentos, bebidas y artículos de alta demanda por las celebraciones del 31 de octubre.

Como medida de prevención, recomendó adquirir golosinas en locales autorizados, revisar la fecha de vencimiento y comprobar que los empaques estén sellados e íntegros. También pidió verificar el etiquetado y el registro sanitario cuando corresponda, así como desechar dulces con envolturas deterioradas, sin identificación o con características inusuales.

Dos personas con chalecos de fiscalización y mascarillas examinan empaques de comida frente a cajas de golosinas en un depósito
Personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Salud examina productos comestibles durante un operativo de control previo a Halloween en Mesa Redonda. (MML)

Halloween ganó presencia en Perú desde la década de 1980

Halloween comenzó a hacerse visible en Perú durante la década de 1980, impulsado por la televisión por cable, el cine extranjero y los colegios bilingües, según La historia de Halloween y su llegada al Perú en los años 80. Con el tiempo, la fecha se extendió desde celebraciones escolares y urbanizaciones de Lima hacia centros comerciales, fiestas y campañas de venta de disfraces, dulces y decoración.

La jornada comparte calendario con el Día de la Canción Criolla y tiene un impacto comercial acotado, pero visible, en confecciones, comercio, gastronomía y entretenimiento. El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima proyectó que las ventas de las pymes podrían aumentar entre 8 % y 12 % frente a un periodo habitual, de acuerdo con Halloween impulsará ventas de negocios.

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