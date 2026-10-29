Papa León XIV en Perú: Simulacro de sismos, incendios y otras emergencias este 4 de noviembre en las sedes que visitará el santo padre

Equipos de emergencia y pobladores participan en el II Simulacro Nacional Multipeligro en la Plaza de Armas de Cusco, con un ejercicio de rescate desde la Catedral. (Infobae / Marilyn Corrales)

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Este miércoles 4 de noviembre, las sedes previstas para la visita de papa León XIV en Perú pondrán a prueba sus planes de respuesta. Los simulacros para la visita papal reunirán a instituciones y equipos de emergencia antes de las actividades programadas entre el 11 y el 16 de noviembre, con el objetivo de coordinar acciones ante incidentes durante las concentraciones de fieles.

El operativo alcanzará los espacios de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa incluidos en el itinerario. La evaluación abarcará la comunicación entre autoridades, el acceso a los recintos, las rutas de evacuación y la atención inicial frente a una emergencia.

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La organización busca detectar fallas antes de que la agenda concentre actos religiosos, reuniones oficiales y desplazamientos del pontífice.

Se evaluarán sismos, incendios y posibles atentados

Walter Gonzáles, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), señaló que los ejercicios contemplarán sismos, efectos del Fenómeno El Niño, incendios, caída de estructuras y posibles atentados. El funcionario explicó que se conformó un comando unificado de incidentes para ordenar la respuesta en cada sede descentralizada.

Los simulacros permitirán revisar la coordinación de policías, bomberos, personal médico, autoridades locales y responsables de los recintos. También deberán definir quién comunica las alertas, cómo se restringen los accesos y qué rutas se habilitan si ocurre una evacuación. La prueba será previa a una visita que reunirá actividades en cuatro ciudades y una misa de despedida en Lima.

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Una composición visual representa la proyección de la asistencia de fieles a la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el programa difundido, el pontífice llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre a las 17:30. Será recibido en la Base Aérea del Callao y asistirá a una ceremonia en Palacio de Gobierno, donde se reunirá con la presidenta de la República. La jornada incluirá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El 12 de noviembre, León XIV tendrá actividades en la Catedral de Lima y encabezará una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Dos días después viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y mantendrá reuniones con integrantes de la Iglesia y del ámbito universitario.

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Pases gratuitos y días no laborables en las regiones alcanzadas

El sábado 14, la agenda seguirá en Santa Cruz de Succhabamba. Al día siguiente, el papa estará en Cusco, con un encuentro con fieles en Saqsaywaman y el rezo del Ángelus frente a la Catedral. Luego irá a Pucallpa para reunirse con misioneros y representantes de pueblos amazónicos, antes de una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita, confirmó que las actividades religiosas serán gratuitas. Los fieles deberán consultar los canales oficiales de la Iglesia peruana para conocer los procedimientos de acceso. Para la misa de despedida del 16 de noviembre, prevista a las 10:30 en la Base Aérea Las Palmas, los pases se entregarán mediante Ticketmaster entre el 5 y el 8 de noviembre.

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Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas personales e intransferibles, mientras la organización calcula una asistencia de al menos 1,2 millones de personas. El Gobierno declaró días no laborables compensables en las regiones vinculadas al recorrido. En Lima y Callao, la medida regirá los días 11 y 12 desde las 13:00 hasta las 24:00 y el 16 durante toda la jornada.