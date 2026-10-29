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Eryc Castillo marcó un golazo y mandó a callar a las tribunas en el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

El atacante ecuatoriano definió con potencia dentro del área para poner el 2-1 parcial a favor de los ‘íntimos’ en el estadio Alberto Gallardo. Tras convertir, celebró con un gesto dirigido a las gradas

El delantero ecuatoriano puso la remontada en el Gallardo, aunque con polémica en la celebración - Crédito: L1MAX.
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Eryc Castillo se hizo presente en el marcador del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, disputado este jueves 29 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El atacante ecuatoriano sacó un potente ‘misil’ para anotar el 2-1 parcial a favor de los ‘íntimos’, que remontaban el resultado en el estadio Alberto Gallardo.

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