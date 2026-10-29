Eryc Castillo marcó un golazo y mandó a callar a las tribunas en el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

Eryc Castillo se hizo presente en el marcador del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal , disputado este jueves 29 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 . El atacante ecuatoriano sacó un potente ‘misil’ para anotar el 2-1 parcial a favor de los ‘íntimos’ , que remontaban el resultado en el estadio Alberto Gallardo.

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